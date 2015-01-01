物联网（IoT）是信息技术（IT）与运营技术（OT）的融合，但远不仅仅是这样。物联网关系到敏捷、易互通应用，数据共享，以及价值主张和业务流程的转变。它掀起全新的技术浪潮，所带来的影响我们才刚刚有所察觉。

物联网（IoT）是信息技术（IT）与运营技术（OT）的融合，但远不仅仅是这样。物联网关系到敏捷、易互通应用，数据共享，以及价值主张和业务流程的转变。它掀起全新的技术浪潮，所带来的影响我们才刚刚有所察觉。

Machina Research最近研究显示，38％的美国企业已经在积极使用物联网技术，另外43％的企业也计划在未来几年内应用物联网技术。到2020年，物联网项目预计将占IT预算的43％。想一想2020年IT预算的很大一部分仍需用于支撑在运行的老系统（非物联网系统），你就会发现这是相当大的一个比重。诚然，此次调查的重点是美国企业，而物联网市场在世界不同地区的发展速度不同，但来自较早采用物联网的市场的讯息是明确的：物联网已经到来，并将不断发展。更重要的是，物联网有望在几年后成为许多公司的日常业务。

企业通过物联网来做什么？

同样的研究表明，预测性维护，提供卓越服务的能力，远程服务与支持，减少停机时间和降低成本是应用物联网的最重要驱动因素。这些与我们的经验相契合，我们已经帮助客户实现诸多转型成果：

通过预测性维护和实时电梯监控降低50%运营成本

对农业设备的远程监控使故障率降低70%

通过智慧街道照明降低50%成本

通过智慧楼宇降低30%能耗

使用智能抄表降低40％非技术性电力输送损失

物联网的这些案例令人振奋，但这还不是全部。企业物联网解决方案能够在新产品定位和降低成本方面实现竞争差异化。简单的推论：企业要么采用物联网，要么丧失竞争力。对于任何一个企业来说，这都不是“是否应用物联网”的问题，而是“何时、如何应用物联网”的问题。

企业面临哪些挑战？

企业物联网的关键挑战在于如何迈出第一步。典型企业不会缺少应用物联网解决方案的机会。挑战在于优先处理什么，顾及依赖关系，并用一种符合长期商业和技术愿景的方式。

华为开发了一种结构化的方法，用来帮助企业从想应用跨越到实际去应用物联网。该框架(如图1所示)取自（并与之一致）一个由工业互联网联盟认定的最佳实践方法[1]。

该框架的核心要素包括：

设定参与到物联网的适当战略环境。

新项目构想方法，围绕新的业务模型与已有业务流程优化。

定义一个合适的卓越的物联网中心，来支持在公司内部采用物联网技术。

这种结构化的方法可以帮助客户克服在部署物联网解决方案时可能出现的与物联网相关的挑战。这些挑战可能包括数据主权，不同连接技术的技术能力，甚至是新产品的“本地”业务案例与考虑企业机会成本的“全球”业务案例之间的区别。

成功的企业物联网战略包括哪些关键要素？

企业物联网领域的众多项目使我们清楚认识到，对于企业成功应用物联网技术来说，一些关键要素不可或缺。以下段落将分别讨论这些要素。

技术平台是第一个关键支撑要素。在标准的定义范围内，技术平台应当标准化。平台应当具备开放能力，支持与技术提供商的集成。应是企业级，支持部署在云端，本地和边缘。物联网平台使物联网解决方案能够尽可能产品化和标准化。因此，关键的一点是，平台提供商都应致力于不断增强平台能力，例如通过将更高级别的数据分析能力添加到更为传统的连接和设备管理功能中。平台在连接方面也应具备技术无关性：所有提供商都应该支持各种形式的连接。

掌握连接技术也很关键。包括由使用许可频谱的移动网络运营商（MNO）提供的无线通信技术，以及部署在未经许可的频谱中的等效技术。必须支持高速连接。低功耗广域（LPWA）连接是新兴的技术类别，通过可多年供电的电池支撑广域连接，将释放许多新的物联网机会。但企业也需能够部署和管理其他技术，如Wi-Fi，以太网，卫星等。

边缘计算能力是一个迅速兴起的必不可少的能力。在不同地点灵活部署物联网应用不同组件的能力首先有助于优化连接（考虑到边缘CCTV分析，仅上报异常给中心位置）。其次，在中期更为关键的是，边缘计算可以实现物联网应用的灵活开发和增强，这将成为物联网时代的关键特征。

安全。很显然，安全对于物联网部署来说至关重要。必须有端到端的安全解决方案，包括应用，平台和设备。需考虑到连接完整性，并能支持任何数据输入（和输出）的可信赖性。必须解决已知的威胁，并能感知新的和未知的威胁，所有这些都由受到良好管理的访问控制与权限来支撑。但最重要的是，任何安全解决方案的范围都必须符合环境：并非所有的物联网解决方案都具有相同的安全需求。

总结

我们还未曾想象物联网会为经济及整个社会带来什么影响。无数不同的物联网项目汇聚一起，将改变世界的运作方式，物联网将快速成为“新的日常”。

但是在一个普遍的早期市场的背景下，企业物联网具有特殊性。与开放式物联网相比，企业物联网呈现出在更受控制的环境中部署复杂的物联网技术的机会。企业物联网解决方案使我们能够预先了解到未来的物联网世界将会是怎样的。在许多方面，物联网已经成为现实，只是还未实现很好覆盖。

华为开发了一套物联网支持和使能技术。这些技术可覆盖任何部署物联网解决方案的企业的关键需求，并且包含一系列平台、连接、边缘计算和安全能力。10月4日-5日，华为将携全套IoT解决方案参加在西班牙巴塞罗那召开的IoTSWC17。此外，来自华为及其合作伙伴的技术专家们也将在展台和参会者分享IoT技术的未来发展趋势和应用前景。