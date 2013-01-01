锐捷网络助力打造业界最大的金融4G网络

随着无线网络技术的发展与成熟，广东分行决定对现有的网点接入网络进行改造，并最终决定采用锐捷网络金融4G解决方案，完成辖内1000多个营业网点的4G备份线路升级改造工程。

近年来，新技术的涌现使得金融机构的经营模式和服务模式发生深刻变革，“金融科技时代”正在到来。在这场新的竞争中，率先使用新技术的金融机构无疑将抢得先机。作为金融创新业务应用的先驱者，某国有大型商业银行广东省分行（以下简称“广东分行”）在3G时代便引领了移动专线支撑金融业务的潮流。进入4G时代，广东分行再次发力，将网点的有线灾备线路替换为无线4G线路。锐捷网络助力广东分行完成了全省1000多个营业网点的4G备份线路升级改造工程，成就了金融业内第一个大规模在生产网部署4G方案的案例，也成为第一个采用全模方式部署4G的成功典范。

全模方式部署4G是否真的靠谱？——四大隐忧困扰用户

广东分行是某国有大型商业银行国内系统中规模最大的一家分行，辖内共有1000多个营业网点，遍布于广东省内各大中城市。广东分行也是广东省内外汇资金实力最雄厚、外汇业务市场占有率最高的银行。

随着4G/3G无线网络技术的发展与成熟，4G/3G无线网络的带宽及信号稳定性已达到了业务使用要求。为了提高网点网络的部署速度及便利性，提升市场影响力和竞争力，降低线路资费成本，广东分行决定对现有的网点接入网络进行改造。

在针对该项目的激烈竞争中，锐捷网络凭借产品的可靠性、技术的领先性、方案的严密性和独特性，以排名第一的成绩通过严苛测试。广东分行最终决定采用锐捷网络金融4G解决方案，完成辖内1000多个营业网点的4G备份线路升级改造工程。

在项目实施之前，针对本次改造可能带来的架构和使用习惯变化，广东分行项目负责人曾表达了自己对于4G方案的 “四大忧虑”：

一是兼容性问题——从保护硬件投资的角度，网点4G路由器设备在部署过程中能否根据不同运营商的4G网络质量来灵活选择相应运营商的4G线路？

二是可用性问题——用4G专线替代有线专线作为备份线路，带宽能否保证金融业务的正常开展？如何快速部署？维护是否简单？

三是可靠性问题——4G能否像有线一样稳定可靠，并可实现QoS部署来进行带宽保障？在有线专线出现故障时，4G线路是否随时可用？

四是安全性问题——4G 网络在提供接入便利的同时，如何保证银行级别的网络高安全性要求？

瞄准痛点 对症下药 ——锐捷创新方案让难题迎刃而解

针对客户关心的痛点和难点，作为广东分行的长期合作伙伴，锐捷网络凭借多年金融行业4G网络建设经验的积累，以及对广东分行现状和需求的深入理解，提供了完整而独具特色的解决方案。

该方案使用“1条广域网专线＋1条4G无线”的方式，为网点接入网络提供安全、稳定、自由度高的广域网接入方案。同时，使用4G无线网络作为备份线路，可以在主专线线路出现故障的时候，才自动启用4G无线备份线路，不使用不产生流量，从而有效降低广域网线路资金投入。

该方案在核心部署RG-RSR7708核心路由器作为汇聚LNS，负责两个运营商线路的接入，实现了流量的冗余和均衡；每个网点部署搭载了4G模块的RG-RSR20系列路由器，作为网点上联设备；在中心部署RG-SNC网管系统、CA服务器和ACS服务器，实现4G网络管理、IPSEC证书颁发以及AAA认证。

锐捷金融4G解决方案通过以下技术手段成功解决了用户的隐忧：

可用性——相比专线，4G组网方式更加便捷、简单，部署周期短，可以满足广东分行短时间大规模上线的要求。相比3G组网，4G能够提供更高的上行、下行带宽，满足金融用户移动业务、离行ATM、网点监控和网点灾备等各种应用场景，充分保证了网络的可用性。锐捷网络独创的U盘开局功能让运维人员不用到现场就可以快速完成设备部署，并且支持远程批量升级，降低运维压力。在部署阶段，曾实现在两周内通过U盘开局快速部署400多网点的记录。同时配合网管系统，方案还可以提供链路流量和资费查询，进行流量池管理，并提供图形化报表。

兼容性——锐捷网络提供的支持七模十四频的4G模块，融合支持了国内三大运营商的4G制式，满足了广东分行在业内率先提出的七模设备需求，且能够向下兼容3G/2G线路，满足不同区域、不同信号质量的业务承载，并且能够根据信号质量进行4G/3G网络的自动切换，有效保障了业务的连续性。

图：锐捷网络4G模块

可靠性——锐捷网络业界独家支持的智能传输优化(ITO)方案，解决了4G链路的质量保障，通过在传统TCP传输优化的基础上增加了弹性带宽探测和链路质量检测的考虑，解决了在4G链路上由于传输带宽经常变化而无法有效部署QoS策略的问题，在提高传输效率的同时，让4G像有线一样稳定。广东分行的网络无线备份机制还实现了负载均衡的功能，通过在省行本部和省行灾备中心分别部署一套汇聚设备，可以让网点在使用4G无线备份功能时自由选择路径，实现负载均衡，提高了专线带宽的使用率，简化了网络结构。

图：ITO智能传输优化

安全性——针对广东分行高度敏感的业务数据流，采用国家密码管理局专门开发的商用SM1加密算法进行加密传输，满足了监管部门的审计要求；在AAA 服务器上设置通过IMSI 和用户的IP、用户名绑定，有效防止内部盗用，做到“专卡、专人、专用”，便于控制安全风险，加强管理。今后配合网管系统，可以实现移动设备（终端）的定位和准入控制。

“安全、可靠、低成本” 让体验说话——业界最大的金融4G网络树立标杆

锐捷金融4G解决方案在所有网点上线以来，为广东分行业务的顺利开展和正常运营提供了有力支撑。产品的可靠性和易管理性更获得了广东分行的充分肯定。银行业务连续性有了明显提升，达到了银监部门的考核要求；同时相比采用有线专线作为备份，链路资费节省90%以上。

“2016年6月，我行顺利实现了全省1000多个网点的无线4G备份功能，通过锐捷4G解决方案，有效解决了3G/4G信号自动切换、TD-LTE与FDD-LTE混合组网即’双4G网络’的使用需求，极大提高了网点的使用效率。2017年，我行对广州市区200多个网点的无线备份机制进行演练测试，全部达到备份设计要求。”广东分行项目负责人点赞锐捷网络金融4G解决方案。

锐捷金融4G 解决方案通过成熟的整网部署能力、完善的高可靠特性和高安全设计，金融机构打造高效、低成本的4G移动网络。该方案主要应用于网点、灾备、移动金融、助农终端、离行自助设备等场景，其高性能的全业务承载、高可靠的业务连续运行、全方位的业务安全保障、快速便捷的网络部署运维等特性深得客户认可与好评。