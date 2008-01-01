思科将Data Virtualization业务卖给Tibco 称其不符合长期重心

就在收购了Composite Software、将其重塑为Cisco Data Virtualization的4年之后，思科又决定把它卖给Tibco。

至顶网网络频道 10月09日 编译：就在收购了Composite Software、将其重塑为Cisco Data Virtualization的4年之后，思科又决定把它卖给Tibco。

Tibco表示，将会把核心的Cisco Information服务器及“相关咨询和支持服务”整合到自己的分析产品组合中，以及Tibco Spotfire分析和Connected Intelligence平台中。

这项技术创造了Tibco所谓用于分析的一个虚拟数据层，不需要单独的数据仓库，也不会对源数据造成干扰。除了数据集成之外，该系统还集成了查选优化、数据抽象和自助服务访问。

思科曾为收购Composite Software支付了1.8亿美元。我们并不知道Tibco为得到Composite Software付出了多少钱。这笔交易将提交进行常规审批，但是Tibco有信心将在未来几周内完成该交易。

思科副总裁、总经理Thomas Wyatt在博客中解释了思科的这项决定，“Data Virtualization业务不符合我们的长期重点”。

肯定不同产品之间存在一定程度的重叠，因为思科还提供了Tetration分析（专注于确保应用安全）、AppDynamics（监控应用和业务性能）、Digital Network Architecture（企业网络监控、自动化和安全性）。