物联网迎来爆发期，华为如何舞动千亿联接？

在刚刚过去的华为全联接大会上，华为首次提出“平台+连接+生态”企业物联网发展战略，完整阐述了企业物联网全套解决方案，包括华为企业物联网一站式服务平台OceanConnect IoT、企业无线宽窄一体、授权非授权频谱全适配的综合接入方案、端云协同的智能边缘计算

工信部副部长罗文在近日召开的2017世界物联网博览会上透露，我国已部署的机器到机器（M2M）终端数量突破1亿，物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年超过9300亿元，年复合增长率超过25%。预计到2020年，我国物联网产业规模将超过1.5万亿元。

华为预计，2025年全球联接数将达1000亿。在如此庞大的联接指数中，物联网无疑是承载联接的关键，而其应用场景可分为两类：首先是要求高速率、低时延的场景，主要应用于车联网、视频监控等领域，这类业务主要使用3G、4G以及未来的5G等技术；第二类则强调广覆盖、大联接、低速率、低功耗和低成本，将应用于智慧城市的诸多领域，业界将这一市场归纳为LPWA市场，即低功耗广域网，NB-IoT就是这一类技术应用的主流。

华为物联网聚焦“平台+连接+生态”

物联网是一个庞大复杂的系统，千亿不同物体对联接有着不同的要求。华为拥抱物联网，致力于用领先的ICT技术使能新产业革命。在刚刚过去的华为全联接大会上，华为首次提出“平台+连接+生态”的企业物联网发展战略，完整阐述了企业物联网全套解决方案，包括华为企业物联网一站式服务平台OceanConnect IoT、企业无线宽窄一体、授权非授权频谱全适配的综合接入方案、端云协同的智能边缘计算，以及从芯片到平台的全面安全保障。

华为物联网解决方案总裁蒋旺成在阐述华为物联网定位时指出，“华为物联网希望做平台的搭建者、连接的创新者、生态的推动者。”在平台方面，通过搭建公私云统一的物联网平台，提供全球化的物联网服务；连接方面，提供有线、无线多种接入方式，满足多场景客户需求；生态方面，通过和合作伙伴共建健康IoT生态，共同发布多样化的垂直行业解决方案。

满足丰富多样的物联网连接场景

上面谈到，不同物体对连接有不同的要求，华为在连接方面的优势当仁不让，华为提供物联网多样化的网络接入，包括2G、3G、4G、NB-IoT、AR网关、家庭网关等有线和无线接入方式，从而满足高带宽低时延、广覆盖大连接、低功耗低速率等丰富多样的物联网场景。

· 首先以LPWA市场的主流技术NB-IoT来说，华为是NB-IoT的主要推动者。在3GPP R13标准中，华为累计提交1008篇提案，通过208项提案，占通过提案数的38%，稳居第一。华为基于上述优势打造了领先的NB-IoT解决方案：覆盖更广、定位精度更高、时延功耗更低。

· eLTE方面，华为eLTE解决方案以LTE技术为基础，专为企业级应用打造了高性能移动宽带窄带融合物联专网。eLTE提供窄带海量物联接入，基于最新的NB-IoT标准，通过小包快传、Slot ALOHA等技术，能够提供有线网络无法承载，且百倍于传统无线网的接入能力，满足包括仓储、物流、电力抄表、化工油气等企业园区内海量小数据的收集和传输需求。

· EC-IoT是基于边缘计算构建的物联网解决方案，由终端通信模块、边缘计算网关和敏捷控制器共同构成的华为EC-IoT方案可进行网关实时预分析+云端大数据分析，使能预测性维护，例如电梯物联网、智慧水务等。

端到端的物联网解决方案

当然，要将NB-IoT推向商用和行业创新，除了连接，它还需要一整套的物联网的解决方案。例如传感器、终端、物联网网关、智慧应用，还有向上集成各种行业应用，向下接入各种传感器、终端和网关的IoT平台等。

华为提供E2E的物联网解决方案

针对物联网的系统架构，华为提出“1+2+1”物联网解决方案, 与行业深度融合。该解决方案包括1个开源物联网操作系统Huawei LiteOS；2种连接方式，包括有线和无线连接，即上面阐述的华为提供的丰富的物联网连接方式；1个云化的IoT联接管理平台OceanConnect，进行数据的管理、收集、处理、分析、进行管理，并向第三方应用开放。

以IoT平台来说，基于云架构的华为OceanConnect IoT平台是面向运营商和企业/行业客户的统一开放云平台，依托华为全球公有云部署服务能力，提供云服务模式的连接管理、设备管理和应用使能水平服务，及垂直行业套件服务，帮助行业客户快速构建业务，方便解决方案伙伴提供行业应用。

Huawei LiteOS则是轻量级的开源物联网操作系统、智能硬件开发平台，可广泛应用于智能家居、穿戴式、车联网、制造业等领域，使物联网终端开发更加简单、互联更加容易、业务更加智能、体验更加顺畅、数据更加安全。

端到端的物联网安全联接

物联网迎来爆发期，安全的问题最为引人关注。华为在打造领先的物联网解决方案的同时，自然也将安全也放在了重中之重的位置。依托于华为IoT解决方案1+2+1的系统架构，华为IoT构建了一个基于端点、网络和云端的端到端安全方案，为IoT各层系统提供嵌入式的安全保护。

· 端侧安全：华为安全芯片（TPM/TEE）帮助提供可信的环境，Huawei LiteOS提供轻量级安全，从内核、传输层到应用层进行E2E安全保护。

· 网络安全：首先，华为IoT方案符合3GPP和IETF安全标准；其次，产品从源头抵抗无线DDoS攻击；第三，华为通过防火墙辨识和过滤IoT网络中的威胁，可处理百万级的并发；此外，华为还提供加密的无线和网关通道，从而避免数据泄露。

· 云端安全：基于大数据分析和机器视觉的威胁模型，华为物联网方案可进行IoT网络安全形势感知、未知威胁检测、秒级内的警告和阻止入侵、遵守EU数据保护方针保障数据安全。

共建物联网开放生态

前文提到，到2025年我们将迎来1000亿的联接，以及基于物联网的多种不同的应用场景。所以不难看出，物联网是个庞大、分散且复杂的生态系统。需要产业链上下游各方面合作伙伴共同投入和联合创新，推动大规模商用。

在IoT领域，华为致力于全层次开放能力，加速行业应用创新：

· 终端侧：Huawei LiteOS系统实行开源，并提供统一开放的API，帮助合作伙伴快速开发物联网产品，加速物联网产业发展。同时华为也可提供IoT芯片、模组，供第三方合作伙伴集成，终端通信模块可灵活内置到不同行业终端，支持基于行业业务的二次开发。

· 应用侧：面向行业应用合作伙伴，华为可提供丰富的开放接口API/eSDK和通用协议与不同合作伙伴的行业应用系统开放对接，并将采集的数据提供给第三方应用合作伙伴，供第三方合作伙伴快速开发本地化的应用。

为了方便合作伙伴对华为IoT解决方案开放能力的调用及集成，华为还建设了覆盖全球的IoT Open Lab，旨在为物联网合作伙伴提供开放的实验室服务，包括联合解决方案的创新、解决方案的集成验证和终端集成认证等。

看得出，华为物联网解决方案具备了开放共赢的生态优势、灵活部署的平台优势，以及全系列、全场景、模块化的连接优势，可提供灵活快速的业务开发与部署。华为在物联网领域无疑积累了丰富的成功经验，我们期待物联网无论是在智慧城市还是智慧家庭大规模商用的那一刻，每个人的身边“物理+虚拟”组成的1000亿数字联接，想想都精彩！