 全球首款Q-NET BOX量子安全移动专网应用设备正式发布

至顶网网络频道 09月29日 综合消息：

9月27日，国科量子通信网络有限公司(简称“量子网络公司”)在“中国量子通信网络与应用论坛暨‘Q-NET’新品发布会”上发布了全球首款Q-NET BOX量子安全移动专网应用设备。本次新产品的发布，标志着我国量子通信产业进一步领跑全球，标志着量子通信产业化又迈出坚实一步，进一步确立了量子网络公司在行业的龙头地位。

国科量子通信网络有限公司副总裁王健全发布Q-NET BOX

Q-NET BOX是在量子网络公司所构建的量子安全服务使能平台(QSSE)之上所打造的创新应用产品。该产品顺应业务移动化趋势，秉承“快速构建融入量子安全的移动专网”的设计理念，以量子通信与移动通信技术为核心，实现基于量子安全的网络及应用一体化。

Q-NET BOX 量子安全移动专网应用设备

Q-NET BOX具备四大特征：一体化集成，即插即用;模块化设计，灵活扩展;双重认证机制，第一重认证是LTE系统本身的入网认证，第二重认证就是基于量子密钥的终端及业务认证，保证系统接入的可控、可靠、可信;支持量子密钥的端到端加密，移动终端到移动系统侧的数据传输能够得到量子密钥的保护。

Q-NET BOX能够进行单设备独立覆盖，也能多设备区域组网，能够提供基于量子安全防护的音视频通信、文件传输、安全云盘等应用，适合在电力、能源等行业专网、应急指挥、驻外机构区域覆盖、外出车队、海岛及边防等场景进行部署，能够为用户提供基于量子密钥的信息安全防护。

Q-NET BOX及量子安全移动应用展示

Q-NET BOX能够灵活与多种无线接入适配，未来会继续向小型化、融合化、行业化的方向演进，衍生出量子安全物联网网关、量子安全智能家居网关、量子安全车载控制信息网关等多种量子安全应用产品。

发布会上，量子网络公司向媒体和业界同仁展示了Q-NET BOX，并现场演示了Q-NET BOX覆盖下基于量子密钥的多种业务应用，验证了Q-NET BOX在移动通信上的量子安全特性。

国科量子通信网络有限公司副总裁王健全发布Q-NET新型量子安全服务体系白皮书

与此同时，量子网络公司向业界发布了《Q-NET量子安全服务体系白皮书》。白皮书全文分为两个部分，一是介绍量子通信产业发展概况，从量子通信基本概念入手，以梳理量子通信产业化历程为主线，介绍了国内外量子通信实用化历程及应用情况;二是提出Q-NET量子安全服务体系架构和理念，旨在依托Q-NET体系架构，邀请产业链合作伙伴共创量子通信应用产业生态。白皮书的发布对产业发展带来了促进作用：一方面，通过梳理及回顾量子通信技术实用化发展历程，消除了量子通信产业与其他需求行业间的信息失衡，让社会部门、行业企业、公众用户了解量子通信产业;另一方面，以推进量子通信产业化为使命，量子网络公司提出Q-NET量子安全服务体系，以量子通信网络为基础，面向行业信息安全需求，构建量子安全服务使能平台，降低了产业进入的技术门槛，激发更多企业加入产业创新中。

据了解，主题为“建设量子通信网络，构建量子产业生态”的“中国量子通信网络与应用论坛暨‘Q-NET ’新品发布会”是由工业和信息化部、中国科学院指导，中国科学院重大科技任务局、中国科学院控股有限公司、中国信息协会量子信息分会、中国量子通信产业联盟联合主办，国科量子通信网络有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司承办。论坛的举办对于促进产业合作，推进量子通信产业更好发展，具有十分重要的意义。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库，中国信息协会副会长朱玉，中国科学院控股有限公司董事长、量子网络公司董事长吴乐斌出席并致辞。论坛由国科量子通信网络有限公司总裁、中国通信标准化协会量子通信与信息技术特设任务组组长戚巍主持。量子通信产业链各方代表、媒体记者300余人参加了本次论坛。