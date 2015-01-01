云合物集 聚智领航——2017智慧机场建设与发展趋势高峰论坛成功举办

9月27-28日，2017智慧机场建设实践与发展趋势高峰论坛在重庆成功举办。本次论坛以“智慧机场建设”为主题，深入地探讨机场建设智慧化、数字化的发展。本次论坛由中国民航报社和重庆机场集团有限公司联合主办，华为技术有限公司协办。

至顶网网络频道 09月28日 综合消息：9月27-28日，2017智慧机场建设实践与发展趋势高峰论坛在重庆成功举办。本次论坛以“智慧机场建设”为主题，深入地探讨机场建设智慧化、数字化的发展。本次论坛由中国民航报社和重庆机场集团有限公司联合主办，华为技术有限公司协办。来自全国机场集团公司、机场行业相关指导和设计单位及机场行业的主流合作伙伴320+人齐聚一堂，共同探讨智慧机场建设实践与未来发展趋势。

中国民航报社、重庆机场集团有限公司对本次论坛给予高度重视和全方位的支持。中国民航报社社长马松伟、重庆机场集团有限公司董事长、党委书记谭平川、华为技术有限公司全球产品与解决方案副总裁曾兴云共同为活动致辞。曾兴云表示，华为将发挥创新技术积累与全球资源整合的优势，在智慧机场建设和发展方面不断贡献力量。

华为全球产品与解决方案副总裁曾兴云致辞

城市轨道交通正在物联网、云计算、大数据等新技术的驱动下朝着信息化、数字化和智能化方向高速发展。“机场行业数字化转型势在必行，信息化工作不仅仅是一种工具，更是成为推动智慧机场建设的有效抓手，成为运营管理水平提升的重要资源和有效保障；ICT技术正在成为加速数字化转型的利器，华为聚焦以云计算、大数据、物联网等为代表的ICT技术创新，助力民航企业提升核心竞争力”曾兴云在致辞中说道。

随着人们出行需求的日益增加、出行体验的要求逐步提高，更为安全、快捷和舒适的乘机出行已经成为越来越多乘客的首选方式。中国民航信息集团荣刚副总经理认为“近年来，随着信息技术的发展，国内机场努力打造便捷、畅享的服务出行体验；打造智慧机场说到底，更是通过信息技术全面提升机场的服务管理、安全管理的智慧化水平，最终实现面对旅客受众的满意服务”。

中国民航信息技术科研基地主任徐涛在会上发表主题演讲，他认为：“智慧机场的发展，是让机场的业务、运行、服务、货运、安全、非航等等的业务模式运行中的各种不足得到克服和改善，而如何创新和升级现有的业务模式需要通过智慧机场的建设探索和实践来进行落实。“

华为技术有限公司民航机场解决方案总工鲁玉春在“新ICT 成就智慧机场”的议题中分享到，“在智慧机场建设探索中，我们认为ICT技术的创新，能够重构机场运行的信息流，从而为安全、效率和服务带来显著的提升；华为公司在机场行业始终聚焦在ICT的创新，同时拥抱业内的专家与合作伙伴，共同打造智慧机场相关的解决方案，助力全球的智慧机场建设。“

“从梦想到现实，重庆江北机场便是将智慧机场从梦想转变为现实的写照”，重庆江北机场扩建指挥部副指挥长曾伟先生激动地说道；“智慧机场是民用机场信息化建设未来发展的必然方向，也是实现民航强国的必由之路；智慧机场建设全行业共同参与、共同奋斗，携手砥砺前行，共同打造智慧机场的美好未来。”

在曾伟先生演讲之后，重庆机场集团和华为技术有限公司在全场参会领导及嘉宾的共同见证下，举行了“重庆机场集团有限公司和华为技术有限公司战略签约仪式”； 在将来，双方将在机场基础设施建设、规划、运维等方面深化合作，共同推进智慧机场、大数据应用和物联网等信息化业务的发展。

重庆机场集团有限公司和华为技术有限公司战略签约

华为秉承“平台+生态”战略，本次大会亦是如此。民航成都物流技术有限公司副总经理雷飞，中国民航大学信息安全测评中心周景贤博士分别代表合作伙伴和行业专家领袖发言，就机场自助行李业务及机场网络信息安全保障等议题发表了精彩的分享。

华为智慧机场展台

与论坛同期，华为精心策划了“华为ICT点亮智慧机场”展台，围绕智慧机场建设的全产品和解决方案场景化展示。运营可视化：运行可视、安全可视、服务可视，华为联合合作伙伴民航二所、博能等伙伴联合展示机场运行管控平台，eLTE机场地勤调度解决方案，现场部署无线LTE终端设备与视频监控、融合通信联动的全流程调动智慧系统；华为基础设施，通过现场演示及VR等形式，展示了高性能FushionCube、不间断UPS、敏捷网络、视频云平台等基础设施设备，从云管端全方位展示华为基础设施在机场全流程业务运行的可靠承载和支撑。