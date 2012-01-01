诺基亚贝尔携手太平洋保险构建大型企业SDN项目 拓展科技金融服务

诺基亚贝尔今天宣布，与中国第二大财产保险公司中国太平洋保险股份有限公司（CPIC）在国内签署了首个利用Nuage Networks VSP平台构建的基于SDN的大型企业项目协议，金融服务业务领域再增加一家重要客户。

至顶网网络频道 09月28日 综合消息： 诺基亚贝尔今天宣布，与中国第二大财产保险公司中国太平洋保险股份有限公司（CPIC）在国内签署了首个利用Nuage Networks VSP平台构建的基于SDN的大型企业项目协议，金融服务业务领域再增加一家重要客户。该私有云SDN项目将在CPIC的两家数据中心中部署诺基亚Nuage Networks虚拟化服务平台（VSP）：其中一个将把CPIC旗下82家分支机构分散的IT系统集成到统一的私有云平台；另一个将协助构建并测试用于研发的企业云。部署完成之后，CPIC将不仅能够提升灵活性、敏捷性及安全性，还能简化网络运营并降低IT成本。

诺基亚Nuage Networks VSP平台将通过集中式策略管理器来增加规模并减少差错，进而帮助CPIC提升效率。借助该解决方案，CPIC及其他金融企业将在虚拟网络配置、管理和优化的自动化上获得更大的敏捷性，包括面向个别应用及工作流的安全服务。

Nuage Networks VSP平台支持所有尺寸与架构的云网络。其优势主要包括：

· 支持所有主要的云管理系统、管理程序及网络设备

· 借助L2-L4服务实现基于SDN的虚拟化

· 优化并扩展了DC网络连接，可部署于异构网络中

· 可编程业务逻辑及策略，可使网络服务创建实现完全自动化

· 自由分配的虚拟机（VM）工作流可使服务器资源的利用效率实现最大化

· 在托管VPN中集成了公有、私有及混合云应用

· 利用微分段技术增强了安全性，利用动态威胁检测与响应功能实现了实时流可视性，包括服务链接

在帮助金融服务企业实现数字化转型方面，诺基亚拥有着丰富的实践经验及成功案例，这也为促成此次合作起到了积极的推动作用，并突显了诺基亚推行其当前战略的强劲势头，以将客户群不断扩展到传统电信领域以外的企业。

本次项目从2017年8月开始进行部署。

上海诺基亚贝尔企业及公共业务部门负责人金剑表示：“诺基亚Nuage Networks VSP平台在电信行业呈现出了良好的发展势头，我们很高兴能够为中国的大型企业提供该技术。通过本次合作，我们将帮助CPIC获得统一的云体验。诺基亚贝尔与顶级保险公司CPIC的成功合作为整个行业树立了良好典范，我们也将以此为契机，进一步在中国赢得更多的大型企业项目，继续推行诺基亚扩展垂直市场的战略。”



