新华三与英特尔成立联合创新实验室 共推下一代网络重构

9月26日，新华三和英特尔在北京签署合作备忘录，建立新华三-英特尔创新实验室。

至顶网网络频道 09月27日 综合消息： 9月26日，新华三和英特尔在北京签署合作备忘录，建立新华三-英特尔创新实验室。基于英特尔在网络和云领域的技术、架构与性能优化方面的强大实力，以及新华三在网络层面的深厚功力，双方将共同发力，为生态圈合作伙伴和电信服务供应商提供创新性的网络解决方案。

英特尔公司网络平台事业部副总裁兼通信基础设施部门总经理Dan Rodriguez（左），新华三集团副总裁兼数据中心交换机产品线总裁柳义利（右）

新成立的新华三-英特尔创新实验室将基于英特尔至强可扩展处理器及其它领先的英特尔技术，围绕NFV/SDN、网络基础设施以及云进行开发，为电信服务供应商提供高性能、低成本和易部署的相应技术。该实验室首先将主要聚焦于虚拟化宽带远程接入服务器（vBRAS）、虚拟化客户端设备（vCPE）以及虚拟化宽带网络网关（vBNG）解决方案。同时，实验室也将与英特尔Network Builder项目的成员展开合作，培育进一步的创新；并与开源社区合作，促进产业就通信服务供应商所需的解决方案进行协同。

新华三集团副总裁兼数据中心交换机产品线总裁柳义利与英特尔公司网络平台事业部副总裁兼通信基础设施部门总经理Dan Rodriguez共同主持了揭牌仪式。英特尔Dan Rodriguez表示：“新华三与英特尔有着源远流长的合作历史，我们相信这样的合作将有助于加速网络转型，并为行业迈向5G时代做好准备。”新华三柳义利表示：“目前，新华三SDN/NFV解决方案已经规模部署于运营商、互联网、金融等高端行业客户，帮助客户实现业务转型和持续创新，获得客户的广泛认可。这其中离不开与英特尔的通力合作。随着网络全面云化和软件定义应用的深入发展，未来的SDN/NFV方案将更多围绕x86平台开展。”

据介绍，新华三-英特尔联合创新实验室第一阶段工作将主要围绕SDN、NFV、网络产品及解决方案以及云等层面展开。未来双方还将在运营商网络重构、物联网、加速5G商用等方面进一步合作，通过构建开放共赢的生态、推动技术创新和商用部署。



