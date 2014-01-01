迪拜机场与华为携手打造智慧机场

迪拜机场预制模块化数据中心就是迪拜机场、华为及双方生态伙伴整合资源进行创新的杰作，能够满足迪拜机场 “DXB+”规划对信息基础设施的要求，为未来10年迪拜机场业务的稳定、高效运行以及业务的数字化和云化提供了保证。

相比传统数据中心，预制模块化数据中心可靠性达到99.98%，节省了近一半的时间和大量的工程建设费用

“由于迪拜机场能够给主要基础设施腾出的空间十分有限，因此迪拜机场和主要利益相关方需要换一种方式思考如何通过产品创新和运营提升来实现迪拜机场的宏伟蓝图。DXB +的重点是帮助机场整个生态整合资源、齐心协力，不但满足航空公司的需求，同时确保为乘客带来一流的客户体验。”——Peter R Moore 迪拜国际机场开发设计部部长

海上丝绸之路上的庞然大物

这是一艘即将从深圳起航，去往阿拉伯海湾重镇迪拜的大型货轮，船上满载着中国的各类商品，与千年前运输的丝绸、瓷器、茶叶不同，现在通过海上丝绸之路运输的商品以电脑、手机等科技产品为主。在此次航行中，还有几个印有华为LOGO的集装箱，它们是华为的预制模块化数据中心。1个半月后，这些货物终于抵达了世界第7大集装箱港口迪拜Jebel Ali（杰贝•阿里）港口。次日凌晨，这些“庞然大物”被马不停蹄地运往最终目的地——迪拜机场二号航站楼旁的数据中心施工现场。迪拜机场、华为以及合作伙伴ALEC的相关工作人员激动地等待着这些预制模块化数据中心的到来，为了这一刻，他们已经在这个工地准备了近4个月。

这是一个极具挑战的数据中心项目。近年来，随着业务的快速增长、对于提升乘客体验的不懈追求以及绿色节能的社会责任，数据中心升级成为迪拜机场数字化转型的重要一环。迪拜机场现有多个老旧数据中心，设备品牌众多，管理复杂，且机房大量设备老化，制冷量不足，因此急需新建一个全新的数据中心为机场业务扩容做准备，同时尽快收纳原数据中心业务。新数据中心规划了共计100个业务柜，单机柜10 kW/rack。迪拜机场为了确保数据中心的可靠性，要求了Tier III设计和建造双认证，并且要求1年之内完成建设；此外，单柜功率达到10 kW以及迪拜本身的高温天气都对数据中心散热带来了更大的挑战。但是，迪拜机场并没有现成的楼宇作为庞大的数据中心。鉴于对快速部署、易于扩容、节能环保等重要特性的考量，迪拜机场最终选择了华为预制模块化数据中心。

预制模块化数据中心

华为公司采用FusionModule1000B预制模块化数据中心解决方案为迪拜机场实现全新的数据中心。该方案由23个集装箱大小的预制模块组成，内配行级制冷精密空调、高效模块化UPS，总功率达到1 MW。满足UPTIME Tier III设计和建造认证要求的预制模块化数据中心，可靠性达到99.98%，年平均故障时间只有1.6小时。预计10个月的速度完成工程交付，为迪拜机场解决了数据中心选址和快速交付的问题，与传统数据中心相比，节省了近一半的时间和大量的工程建设费用。

华为FusionModule1000B采用多种数据中心前沿技术来提升其能源效率：采用变频行级空调，高效率模块化UPS以及密闭通道，使得其设计PUE低于1.6，相比传统数据中心节能30%以上，同时也更能适应中东高温气候。通过部署华为先进的NetEco管理系统，可以让运维工作简单化，降低管理成本。此外，由于采用ISO标准尺寸预集成模块，扩容只需增加相应模块，建设工作相对简单，相比传统数据中心节约工程成本和占地面积，满足灵活扩容需求。

华为携手迪拜机场打造关键基础设施解决方案

迪拜机场“DXB+”规划

迪拜机场之所以规划如此大规模的数据中心，与其发展规划是密不可分的。从1960年至今，迪拜机场已经成为世界一流机场，是全球第一大国际客运、物流中转中心，但随着阿联酋2020年迪拜世界博览会（Expo Dubai 2020）的来临，迪拜机场也面临着越来越大的运营压力。预计未来10年，迪拜机场年旅客吞吐量将从2016年的8360万增长到2025年的1.18亿。为了满足不断增加的客户需求，适应持续增长的运输量，迪拜机场发布了 “DXB+”规划，旨在利用创新和技术来提高机场的容量。

迪拜国际机场开发设计部部长 Peter R Moore表示：“由于迪拜机场能够给主要基础设施腾出的空间十分有限，因此迪拜机场和主要利益相关方需要换一种方式思考如何通过产品创新和运营提升来实现迪拜机场的宏伟蓝图。DXB +的重点是帮助机场整个生态整合资源、齐心协力，不但满足航空公司的需求，同时确保为乘客带来一流的客户体验。”

迪拜机场预制模块化数据中心就是迪拜机场、华为及双方生态伙伴整合资源进行创新的杰作，能够满足迪拜机场 “DXB+”规划对信息基础设施的要求，为未来10年迪拜机场业务的稳定、高效运行以及业务的数字化和云化提供了保证。

客户体验是王道

要成为世界最受欢迎的机场，不能仅仅在硬件基础设施上进行升级，更应该想方设法提升客户体验。国际航空运输协会（IATA）在2016年的一项全球范围的调研为机场提供了一些参考。调研结果显示：64%的人更希望使用手机上的电子登机牌进行登机；39%的人更愿意使用电子行李标签；61%的人希望可以全程跟踪自己的行李，就像快递公司允许人们跟踪他们的包裹一样；47%的人希望托运行李的时间控制在1-3分钟；入境排队等候时间52%的人希望在5-10分钟之间……

迪拜机场始终将客户体验放在第一位，并从产品、运营和机场基础设施三大领域入手。在产品维度，迪拜机场深入了解乘客的未来趋势、行为和期望，整合产品和服务以提供一致的客户体验，引导未来产品和服务的创新，增强与乘客之间的联系。在运营维度，迪拜机场会增加机场运营的可预测性，通过利用现有资产有效节省成本，为客户提供可靠、弹性和精简的流程，并针对不同类型的客户提供无压力的旅程。在机场基础设施维度，迪拜机场基础设施和生态系统的设计、开发将以客户为中心，将提供足够的容量适应航空公司和运营的增长，同时维持现有基础设施的完整性。

迪拜机场分别在客户服务和业务办理、行李和货物处理、运营、空域与跑道、Stands和基础设施（Stands & Infrastructure）等方面进行改进，以提升客户体验。如免费Wi-Fi、智能闸门、数据采集和分享、机场APP、需求预测、资产管理与维护、飞机准点率管理等等。

以智能闸门为例，针对机场出入境排队时间较长的问题，迪拜机场推出的智能闸口（Smart Gates），让通行更快、更简单、更智能。旅客只要拥有阿联酋ID或者生物识别护照，就可以在几秒钟内完成入境手续。这项服务在很大程度上节省了乘客的时间，而且还能够确保机场客流秩序的流畅。即使在旅客吞吐量达到峰值时，智能闸口也能将旅客排队时间控制在可接受的范围，提升乘客体验，间接提高机场容量。

新ICT助力打造智慧机场

为了应对未来的需求，国际航空电信学会（SITA）认为机场需要使用先进的技术来重构信息通信系统，以建立一个动态、高效、协作和创新的智慧机场。那么新ICT技术如何支持智慧机场建设呢？云计算和大数据技术将为机场带来了智能；先进的网络技术提供了无处不在的连接；LTE技术有助于机场空域的网络覆盖；物联网技术不但连接了设备，还为设备提供了智能；所有服务都将被数字化，以提供更好的服务。以上这些都离不开数据的存储、传输和计算，离不开数据中心。

华为为迪拜机场打造的预制模块化数据中心，在正式上线后，承载的业务几乎覆盖机场的所有环节，包括航班信息和机场运营、乘客运输和行李服务、连接和网络服务、安检、视频监控、企业业务运营、设施维护等等，凭借弹性、快速部署、可靠、节能、易维护和低成本的特点，该数据中心为迪拜机场的业务高效运营提供了有力保障。

迪拜机场CIO表示：“技术是推动迪拜机场业务增长、激发创新以及提升客户体验的关键因素。与此同时，我们将进一步提升机场系统的可靠性，降低运营成本。”

2020年，当人们不远万里参加迪拜世博会时，迪拜机场将通过极致的客户体验，向全球展现什么是真正的移动性、可持续性和机遇，怎样才是世界最好的智慧机场！

目前，华为的产品和解决方案已经应用于170多个国家和地区，服务全球1/3的人口。在全球财富500强中有197家，全球财富100强中有45家领先企业选择了华为作为数字化转型的伙伴。