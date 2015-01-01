华为发布室内覆盖数字化商业解决方案，使能室内数字经济

今日，在2017年华为运营转型峰会期间，华为发布了“室内覆盖数字化商业解决方案”， 并结合最新成功实践，详细阐述华为如何助力运营商实现商业成功。

今日，在2017年华为运营转型峰会期间，华为发布了“室内覆盖数字化商业解决方案”， 并结合最新成功实践，详细阐述华为如何助力运营商实现商业成功。

根据GSMA最新《移动经济》报告显示，未来5年移动数据流量年复合增长率将高达49%，而在这些激增的移动数据流量中，70%以上将发生在室内区域。同时，发生在室内的业务也更加多元化，网络直播、在线游戏、VR、AR等应用的兴起，对室内网络提出更高的要求。但运营商在室内网络的建设过程中，面临着物业准入困难，导致室内站点无法按规划建设；室内站点投资回报周期长；室内网络业务单一，增收缓慢等难题。

针对投资回报周期长的问题，华为全球技术服务首席营销官郑如国详细介绍了华为的室内覆盖数字化商业解决方案，该方案通过室内外话务区分、流量高地识别、建网方案适配、投资回报(ROI)分析等创新技术，帮助运营商精准识别价值热点，实现精准投资。已在澳大利亚、中国、墨西哥等地取得成功应用，热点识别准确率高达85%，上线站点平均ROI周期缩短至3.5年。

郑如国现场还特别介绍了华为室内覆盖数字化商业解决方案的一大亮点------华为最新的室内集装站解决方案（Indoor Easy Pole Solution），该方案可认为是室内的“美化站点”，从外观上看与充电桩无异，还具有播放广告、手机充电等功能。该方案在提升室内网络体验的同时，还使物业业主获取广告收益，为终端用户提供手机充电服务，实现多方共赢。目前已在巴拿马帮助当地运营商CWP(Cable and Wireless Panama) 实现了物业“0”准入费。由于安装维护简单、可快速部署，TCO有效降低。

“华为室内覆盖数字化商业解决方案能够帮助运营商实现室内网络增收。在提供良好的移动宽带接入体验的同时，通过网络能力开放，还可实现数字化增值服务如智慧商场、智慧机场、智慧场馆等，从而增加新的收入来源，最大化室内网络价值。”郑如国说。在无锡海岸城，通过该解决方案，中国移动向顾客提供了购物导航、停车找车和精准营销等智慧购物服务，向商场运营方提供了客流分析、用户画像、市场分析等大数据运营服务。中国移动不但实现了物业准入免费，还获取了B2B收益，室内网络ROI周期缩短至3年；得益于顾客购物体验的提升，无锡海岸城的客流量在半年内增长40%，真正实现了多方共赢。

目前华为已在室内商业和网络咨询、数字化方案、端到端集成和产业生态等方面，建立起了广泛的能力，积累了丰富的经验，有力的支撑了室内覆盖数字化进程。未来五年，华为将继续加大室内覆盖领域商业解决方案的开发投入，深化与运营商、行业伙伴的合作，进行商业模式的探索、技术方案的联合创新，共同开启室内数字经济时代！

2017年运营转型峰会于2017年9月18日-19日在香港举行。本届大会以“转型，向数字商业迈进”为主题，是华为与运营商及产业伙伴密切合作的平台，致力于帮助运营商实现运营转型和商业增长。