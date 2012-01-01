 百万小猪的快乐养殖：锐捷智慧无线记录小猪成长每一步

江苏梅林畜牧有限公司投资兴建多座按照国限标准打造的自动化猪场，积极推进集团百万头生猪养殖基地建设，对员工办公网络和养殖场网络都提出了需求。锐捷网络为其推荐升级到了“先锋办公”无线网解决方案，保证了整个网络的优异的体验

500位技术人员管理100万头猪是一种怎样的体验？

在养殖场办公室里，电子显示屏显示小猪在圈中探头或嬉戏。圈舍旁，养殖人员来到猪棚和栏位前，通过手机记录每一头小猪的成长状态：断奶、配种、妊娠、分娩、出栏……这是江苏梅林畜牧有限公司走出的智慧养殖之路。

江苏梅林畜牧有限公司（以下简称“江苏梅林”）是中央生猪储备基地，专门从事生猪养殖，由光明集团旗下公司和上海市上海农场合资成立。作为上海重要的生猪养殖供应后方生产基地，上市生猪占上海生猪自产总量的40%以上。现有原种猪场2座，扩繁猪场2座，商品猪场17座，300头规模种公猪站1座，饲料厂2座，动物技术保护中心2座。

在光明食品集团“五三行动”计划和“百亿肉业”战略引领下，江苏梅林畜牧有限公司投资兴建多座按照国限标准打造的自动化猪场，积极推进集团百万头生猪养殖基地建设，建立23家养殖场视频监控系统及1个指挥展示中心，记录和即时显示养殖生产过程，为广大老百姓提供更加放心、更加有保障的猪肉。

养放心猪：记录每一头猪的成长养殖信息

由于养殖行业的特殊性，江苏梅林对员工办公网络和养殖场网络都提出了需求。在办公区，要实现员工办公互联互通以及外部的互联网访问；在养殖场，养殖工人可通过移动扫码全程记录生猪从配种到出栏整个养殖生产过程信息。

生猪宝宝的房子都是“群居”，在长方型大棚里，栏舍的大小按不同种类（妊娠，育肥…）设置，大小不一。每个栏都在猪入栏时会有分配一个卡片，上面有唯一的二维码，还有供技术人员记录填写的的信息。

技术人员需要记录生猪从猪妈妈肚子里开始到出栏的每一次“技术操作”，他们希望可以按照APP上的提示，一来到相应的棚、对应的栏位，扫描栏上的二维码，就能实现：

种猪记录：种猪配种，妊娠异常，种猪分娩，种猪免疫，种猪断奶，种猪转舍

商品猪记录：母猪分娩，批次转群，批次建档，商品猪死亡，商品猪免疫，商品猪断奶

高效及时的操作要求员工在棚内各地移动情况下的网络高稳定性，也就是常说的漫游不断线不丢包，APP上的业务才能迅捷的跑起来；同时，员工每一次的操作都是在和后来数据中心进行交互，所以要求网络速度要快速。

锐捷NEW办公 在猪宝宝家大显身手

根据梅林无线网络接入需求，锐捷网络通过实地地勘和反复沟通，为其推荐升级到了“先锋办公”无线网解决方案，通过先锋NEW办公方案，采用了业界最领先的Pre-ax抗干扰技术、CorrectLink接入技术和AirReorder均衡技术，来保证整个网络的优异的体验：

CorrectLink接入技术首先保证终端接入到较近且空闲的AP；其次Pre-ax抗干扰技术，使得网络具备抗干扰能力，可以高并发的进行数据传输；同时，AirReorder均衡技术让AP可以为并发的多终端进行业务均衡，做到不仅快而且每个人都快。

网络方案实施改造后，实现了办公区和养殖场高速稳定的无线覆盖，速度快、信号强、移动漫游零掉线零丢包。

漫游结果：零掉线零丢包

性能测速：很棒，可以达到无线限速8M；

信息部顾工表示：“办公区的每个办公室都有发一个家用级别路由器，刚开始使用还可以，几个月后就各种问题，需要时不时的重启一下；前两周在办公区上了锐捷的设备进行覆盖，信号很强，速度也挺快，已发通告让所有人使用锐捷公司放出来的信号。养殖场工人也反映，场里的网络用起来很稳定，网络连接不中断，移动漫游切换无感知。”