2017全球TMF智慧城市峰会拉开帷幕 众多国际城市和国内城市代表齐聚智慧银川

第三届全球TMF智慧城市峰会于2017年9月19日至21日在中国银川市举行，会议由TM Forum、中兴通讯、银川市政府联合主办，来自五大洲66个国家和地区、115个海外城市与百余个国内城市的政府官员、专家学者、企业高管和知名媒体在内的超过1500多位嘉宾齐聚智慧银川

第三届全球TMF智慧城市峰会于2017年9月19日至21日在中国银川市举行，会议由TM Forum、中兴通讯、银川市政府联合主办，这是全球最大规模的智慧城市研讨会，来自五大洲66个国家和地区、115个海外城市与百余个国内城市的政府官员、专家学者、企业高管和知名媒体在内的超过1500多位嘉宾齐聚“智慧银川”，围绕“智慧治理、智慧生活、智慧产业”三大主题，共同交流智慧城市建设经验，探究智慧城市的评价体系和发展模式。

全球化国际化。据TM Forum介绍，这次会议充分体现了全球化国际化，不单汇聚了百余个中国城市代表，还吸引了115个海外城市代表参加，海外城市代表来自五大洲，其中欧洲代表占45%、亚洲代表占24%、美洲代表占24%、非洲代表占6%、大洋洲代表占1%；海外代表成分也呈现多元化，其中城市买家（官员）占64%、企业高管占21%、学者占4%、智慧城市协会各分会人员占7%、催化剂创客占2%、媒体记者占2%；代表来自的115个海外城市基本涵盖了知名的国际都市，伦敦、巴黎、法兰克福、巴塞罗那、苏黎世、里斯本、莫斯科、华沙、特拉维夫等欧洲城市，纽约、洛杉矶、旧金山、华盛顿、芝加哥、西雅图、温哥华、渥太华、墨西哥城、利马、布宜诺斯艾利斯、巴西利亚、里约热内卢等美洲城市，新加坡、东京、迪拜、达卡、河内、吉隆坡、曼谷、雅加达、孟买、德里、德黑兰等亚洲城市，开罗、拉各斯、亚的斯亚贝巴、开普敦、约翰内斯堡等非洲城市，还有惠灵顿等大洋洲城市。

主题彰显智慧城市三大功能。这次峰会的主题是智慧治理、智慧生活、智慧产业，也是智慧城市建设所追求的三大功能。智慧城市概念的提出是源于城市发展过程中所衍生出的交通拥堵、环境污染、案件多发、资源枯竭等“城市病”，智慧城市最初的功能是着眼于治理“城市病”；后来，又增加了以人为本、惠民利民便民、智慧社区等智慧生活功能；近几年，银川等城市在产业上做了探索，将大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术应用到传统产业上，提出了智慧城市基础设施制造业、互联网+衍生出的新业态、传统产业升级改造的智慧产业概念，也填充了智慧城市又一大功能——智慧产业。

接地气，实景、实物、实践。这是TMF智慧城市峰会的最主要的特点，也是与其它智慧城市论坛、研讨会的区别。据TMF智慧城市峰会的主要策划者——银川市副市长郭柏春介绍，自2008年IBM提出智慧地球概念以来，智慧城市受到了各国的重视，一些国家把智慧城市建设上升到国家战略，我国290个市县区进入了住建部的智慧城市试点，600多个城市发声要搞智慧城市建设。一些研讨会、论坛也随之而生，绝大部分都是务虚的，智慧城市只是停留在专家学者的脑海中，参加论坛、展会，看到的只是对智慧城市的文字描述，既看不到产品实物，也看不到建设的实景。TMF到银川实地考察后，我们一拍即合，要办一个能让与会者看到产品实物、建设实景、运行实践的展会与论坛。这是TMF智慧城市峰会的主要特征，也是峰会的魅力所在，吸引了越来越多的参会者。今年峰会是第三届了，除了参观智慧银川建设实景外，峰会提供的展台也被智慧城市建设相关厂家的产品所占据，会议的形式也做了改变，要求做主题演讲的嘉宾必须结合智慧城市建设实践来讲，之后以圆桌会议形式吸引感兴趣的城市代表进行讨论，完善嘉宾演讲中所提到的产品和实践。

智慧城市建设需要国际标准支撑。由于智慧城市是一个新事物，前期基本处于无章可循、无标可对的状态，大部分城市都在摸索建设，走了很多弯路，产生了新的“智慧孤岛”，出现了智慧城市不智慧局面。还有一些地方过分强调地域特色，制定出市级标准、省级标准、国家级标准。我国一些地方也打出了信息城市、智能城市、智慧城市等概念，智慧城市又先后提出了智慧城市1.0、智慧城市2.0、智慧城市3.0和新型智慧城市，概念众多，标准不一，成为智慧城市建设一大短板。从一开始，TMF智慧城市峰会就比较注重标准的研究，召集了斯坦福大学、哈佛大学、MIT、纽约大学等一批学者与智慧城市建设相关的公司专家，制定出TMF智慧城市成熟度模型，该模型在2016年被美国白宫所推荐，在亚特兰大等五个美国城市采用。今年9月19日，在银川召开的TMF智慧城市峰会的智慧城市成熟度模型研讨会上，又增加了一些新成员，来自德国波恩大学、加拿大魁北克大学、新加坡国立大学、英国标准化协会、全球物联网标准协会、中国人民大学、北京邮电大学等专家学者加入研讨和模型制定，目的是制定出覆盖面广的智慧城市建设国际标准。这既有利于智慧城市建设有国际标准可循，也有利于智慧城市国际间的交流与合作，更有利于我国的智慧城市建设走出去，践行“一带一路”战略。

“智慧银川”全景展示，亮点频出。银川作为峰会的主办地，也是与会代表参观考察的样板。代表智慧政务的银川市审批服务中心，代表智慧交通的红绿灯即时调控、潮汐车道、绿波带，代表智慧生活的社区直饮水系统、人脸识别系统、空气噪音检测系统、快递柜、免费wifi、五级诊疗体系以及正在建设的冷链物流系统和线上支付系统，代表智慧产业的智慧产业园、互联网医院、互联网物流、互联网小贷、互联网游戏以及对传统服装产业升级改造的3D试衣、私人定制、柔性制造系统。银川智慧城市建设是走在前列，创造了多个全国“第一”：第一个提出以市为单位进行智慧城市建设的城市，提出“一图、一网、一云的顶层设计；第一个实现了全市各行政部门数据归集整合的城市，为全市数据共享、开放打下基础；第一个在智慧城市建设中提出PPP+资本市场的商业模式，解决了智慧城市建设运营中的“投资难、运维难”的问题；第一个进行智慧城市建设立法的城市，制定了《银川市智慧城市发展促进条例》；第一个在审管分离基础上，实现了“放管服”中关键一环的“放”，将103项审批许可事项改为备案制，提高了行政办事效率，方便了群众；第一个将便民电话整合与行政管理体制改革相结合，把55部便民电话整合一部12345，与市民之间架起一座随时沟通的桥梁，采集市民诉求数据，做大数据分析，进行行政资源再配置和社会服务资源再造，支撑精准服务和行政工作指向，实现政府工作从被动式、救火式、善后式向主动式、前瞻式、预防式转变。

智慧银川通过打造“技术架构、商业模式、管理模式、专业监管、立法保障、体制改革”六大创新支撑体系，建设智慧政务、智慧社区、智慧交通等10大系统13个子模块，实现了智慧城市三大功能——智慧治理、智慧生活、智慧产业。

参会来宾对银川的智慧城市建设成果表示出浓厚的兴趣和较高的评价，对其当地智慧城市建设具有较为实效的借鉴作用，尽管在制度和市情民情上有所不同，但智慧城市“银川模式”仍给他们留下了深刻印象，相信会以此次峰会为契机，实现今后更多层面上的合作交流。洛杉矶、利物浦市等嘉宾表示，智慧银川不仅打通了政府部门的数据，更给市民带来了便利，真正体现了城市管理者的智慧。