Verizon《市场状况：物联网2017》报告的十大摘要

麻烦让点地方，消费者应用程序：Verizon的《市场状况：物联网2017》报告表示，物联网今年正在进军企业领域。

麻烦让点地方，消费者应用程序：Verizon的《市场状况：物联网2017》报告表示，物联网今年正在进军企业领域。

Verizon的第三份年度报告通过原始和第三方研究、以及案例研究来了解物联网的商业价值。今年，物联网在平台开发和安全等方面取得了长足的进步。虽然物联网对于企业来说正在变得更加友好，不再仅是一个消费者游戏，但企业采用的速度仍然很慢，这为解决方案提供商提供了空间，他们可以介入进来，帮助他们的客户考虑使用物联网来改善自己的业务。

这里是摘自Verizon的报告的十大摘要。

企业应用状况

到目前为止，绝大多数物联网部署都是简单的用例，如数据和资产跟踪。但医疗和能源等行业的监管合规正在开始将物联网推向企业级的疆域，特别是当这些企业认识到物联网可以帮助应对可持续发展、安全甚至收入增长等问题。

Verizon的调查结果显示，企业的物联网部署的对象是客户服务（33％），资产管理（26％）和生产和交付能力（25％）。

物联网的普及速度仍然很慢

该报告发现，由于缺乏行业范围的物联网标准，以及对安全性、互操作性和成本考量的担心，这些因素仍然影响了物联网普及，而这种情况还将在未来几年内持续下去。事实上，该报告指出，绝大多数的企业物联网项目仍然在概念验证或试验阶段，而不是被应用在生产之中。

报告指出，除了上述这些担忧之外，许多公司也受到长资本周期、组织惯性以及能够开发和部署物联网的人才匮乏等因素的限制，并指出在企业领域中，杀手级物联网应用程序的“横空出世”可以扭转这个趋势。

进入低功耗网络

不同于传统的蜂窝网络——它可能导致更高的连接成本并且很容易耗尽连接设备中的电池——2017年引入的低功耗网络可以帮助降低成本，并让各类组织能够更快地部署物联网。

3月份，Verizon推出了专门为物联网用例设计的全国4G LTE Cat-M1网络。这家运营商表示，Verizon的Cat-M1网络以极具竞争力的价格提供了灵活的数据计划。物联网连接性仍然在不断发展，Cat-M芯片组今年进入了市场。Cat-M芯片是基于LTE的，并且是专门为物联网传感器而设计的。

无人机的机会

联合航空管理局（FAA）去年进行了一项监管调整，放宽了无人驾驶飞机（UAV）和无人机的管理，因此，物联网现在显然会飞向天空。因此，分析师预计企业和商业用例将呈指数级增长，这可能意味新兴的、使用无人机的物联网用例会有更多机会。

例如，配备摄像头和传感器的无人机可以实时传输数据流。该报告表示，这些技术可被用于现场监测农作物的健康状况，监测难以达到的管道、通讯塔的维护条件或被用于工业检验用例。

物联网在能源、公用事业行业仍然表现强劲

最早的物联网用例之一——直到今天仍然被认为是最为丰硕的果实——是能源和公用事业公司利用物联网自动化并增强配网。电力、天然气、自来水供应商今天正在使用智能计量表、传感器和集成的物联网能源平台，以改善管理和监控，提高安全性，解决合规性问题并提供新的客户服务。这一切正在帮助这些公司更好地了解能源消耗方面的趋势，并更快地解决故障。

物联网正在使能源和公用事业产业现代化，而且这一趋势不会停止。报告指出，这些行业在2017年的物联网投资方面处于领先地位。

在智能城市方面大步前进

随着物联网平台的成熟，智能城市用例在2017年开始更多地涌现出来，并增加了用于改善城市生活的新服务。用例包括智能交通和停车功能，以及用于连接市民与地图应用程序和实时交通时间表的数字信息亭。

报告发现，许多美国城市都有免费的无线网络连接，它们是这些城市开辟智能城市应用的垫脚石。

物联网安全仍然是头等大事

毫不奇怪，安全仍然是企业在物联网方面关心的头等大事。许多公司都意识到，物联网传感器和终端收集到的大量数据可能会让企业面临风险，例如品牌声誉影响、信息泄露，甚至会对与业务和供应链合作伙伴的关系造成损失。物联网设备通常无法运行防病毒应用程序，因为它们拥有的计算能力通常比较低。

这个担心不会很快就会消失。不过，据报道，许多供应商和OEM厂商都开始在物联网流程和平台上增加安全性。

提供完整的堆栈

Apple HomeKit、Verizon ThingSpace、IBM Watson和Cisco Jasper这样的平台提供了安全的物联网基础设施和工具，让开发人员可以构建和管理自己的物联网应用程序，这让物联网这个概念变得不那么模糊。

报告指出，这些“全堆栈”的平台将大部分的“碎片”整合在一起，以帮助那些有兴趣建立物联网实践的解决方案提供商以及需要启动物联网服务的最终客户。为了提供完整的堆栈（或接近于完整），许多供应商正在四处并购，这种趋势可能会持续下去。

翻译物联网

为了充分利用物联网，企业必须能够将收集到的物联网数据转换为有意义和可操作的信息。Verizon认为，企业必须能够使用这些信息，根据实时情况做出更好的决策，但是如果不能有效地收集和存储信息，那么这些数据就“绝对没有帮助”。

这是物联网平台开始发光的地方。这些产品可以帮助解决方案提供商和合作伙伴让通常是零散的物联网数据变得有意义，提供报告和分析功能，将复杂性从终端管理剥离出来。报告称，这些平台正在帮助企业将物联网数据转换成真正的成本节约。

少即是多

报告发现，目前，许多企业开始时的内容很少，并且部署的是简单的物联网用例，例如跟踪数据，或者能够发送状态警报。尽管这些用例对于这些企业以及可能正在提供帮助的解决方案提供商来说很容易，但这些用例往往缺乏数据分析。报告表示，如果客户不能够在物联网方面更进一步，就无法获取它的全部价值。

虽然这一趋势可能会持续到不久的将来，报告中提到的分析师表示，根据预测，物联网收入的“绝大部分”将来自B2B领域，而不是消费者群体，这为很多解决方案供应商打开了方便之门，他们可以介入进来，并帮助他们的客户利用物联网。