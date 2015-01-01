为什么SDN和NFV将颠覆通信服务提供商和云市场？

软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）将让通信服务提供商（CSP）能够创建一个更敏捷更灵活的通信基础设施。

至顶网网络频道 09月19日 综合消息：软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）将让通信服务提供商（CSP）能够创建一个更敏捷更灵活的通信基础设施。

我们询问了Gartner研究总监Martina Kurth，关于这样的技术颠覆如何使CSP创建和交付基于云的服务给企业组织，这些企业组织在什么地方、什么时候以及如何需要这样的技术颠覆。CSP将处于更有利的位置，挑战顶级云厂商例如Amazon或者微软的服务模式。

迄今为止人们一直还处于投资的探索阶段——在分散的领域，在有限的规模内。今天，竞争压力正在使SDN/NFV的实施和变现成为一件迫在眉睫的事情。

Kurth表示：“最初对SDN和NFS的技术挑战的关注，正在转移到商业案例以及创造新收入的机会上。”

为了建立商业案例，CSP们正在提出像这样的问题“哪些新的虚拟化服务将给市场带来最大的颠覆，帮助我们获得先发优势？”“我们应该在哪些方面进行投资？”“有哪些收入潜力？”“实现这个新目标需要多长时间？”

问：SDN/NFV将会带来哪些新的服务和收入流，获得这些收益需要多长时间？

答：图1的表格显示了关键技术与实现收益的预期时间。像虚拟客户端设备（CPE）这样的服务具有较高的收入潜力，可以快速见到成效。SND/NFV投资的回报方面，比较容易看到的收益就是帮助提升了业务敏捷性、运营效率和服务建模能力。例如，虚拟化安全或者按需统一通信服务。其他服务领域例如物联网，也具有长期的收入潜力，但是收益时间也较长。

图1，SDN/NFV技术的影响级别和收益时间

来源：Gartner（2017年9月）

问：CSP如何在企业更广的范围内实现SDN/NFV的商业化？

答：将所需的技术投资与期望的业务成果联系起来至关重要，这需要多方面的战略规划：

1、从商业角度了解SDN/NFV对市场的影响：SDN/NFV将让CSP利用数字价值链，与第三方生态系统伙伴的合作来实现新的业务模式。但是，如果没有好的业务策略、收入和市场规划，想要做到这一点是很困难的。

2、扩大在不同领域的覆盖范围，然后快速且有效地扩大SDN/NFV的成功：从较小的范围开始，逐步在更广的运营实例、领域和实体中吸取经验教训。不要忽略在面向客户的数字化IT方面的投资，这将实新型业务模式的变现，例如物联网和网络切片。

3、专注于一些关键运营最佳实践和敏捷工具，加速SDN/NFV的采用：专注在运营方面，在新的SDN/NFV调度架构上做增量投资，结合像预测分析、服务建模或者人工智能这样的运营工具，以及标准和模版来实现SDN/NFV转型的标准化。

4、尽早开始实施组织变革和领导管理：创建一个全面的组织性和人才审查机制，充分利用你的SDN/NFV技术投资，以及引入敏捷的、DevOps类型的服务创建和测试流程，覆盖面向网络和IT的架构、开发和运营。