十年云化之路 中国移动快速向下一代IT架构转型

更高的“信息泛在”、“感官泛在”、“智能泛在”要求移动通信网络走向敏捷化、开放化和软件化，这就是常说的“通信4.0”，而云计算是推进中国移动“大连接”战略和“通信4.0”亟需打造的关键能力之一。

中国移动一直致力于成为数字化创新的全球领先运营商，于2016年中开始推进实施“大连接”战略，从聚焦管道连接服务向平台级服务和垂直应用领域拓展，打造电信级的端到端信息基础设施体系和内容应用体系。

如果说过去中国移动通信基本完成了“沟通泛在”的要求和部分的“信息泛在”要求的话，那么，现在更高的“信息泛在”、“感官泛在”、“智能泛在”则要求移动通信网络走向敏捷化、开放化和软件化，这就是常说的“通信4.0”，而云计算是推进“大连接”战略和“通信4.0”亟需打造的关键能力之一。

实际上，云计算平台能力对于中国移动提升创新能力、推进网络转型和锻造人才队伍至关重要。云计算资源池是面向未来最重要的信息基础设施之一，是中国移动打造下一代网络和IT能力提升的关键。

砥砺前行 中国移动10年云化之路

中国移动积极发展云计算以提升网络智能化、业务生态化、运营智慧化，在中国移动通信集团公司党组成员、副总裁李正茂看来，“一方面中国移动可以利用云计算的技术、产品和理念，创新自身的IT架构、网络架构、商业模式和运营模式，提升体验和效率；另一方面中国移动可以发挥自身安全可信的品牌影响、高质量的连接与管道优势，通过打造统一云平台，面向企业以云服务的方式提供计算、存储、网络、通讯、IoT、视频等服务，重塑B2B商业模式，扩大市场空间。”

早在2007年，中国移动就启动了“大云”计划，正式开始了云计算、大数据的研究和应用，到现在已整整十年。十年间，“大云”产品已经在推动中国移动IT技术架构变革和业务创新，在支撑各行业企业智慧经营和服务提升方面做出了重要贡献，包括建成了中国移动一级私有云，有着全球最大的OpenStack集群、最大的SDN商用集群。中国移动还用“大云”建设了中国移动公众服务云，已上线3000个物理节点。

中国移动大云4.0

依托大云平台，中国移动打造的以大数据和云计算为核心能力的新一代IT平台正在成为中国移动数字化转型和对外赋能的新动力。如今，中国移动大云更新到4.0，覆盖I/Re/S/M/A五层架构，实现大规模实例、多场景服务、跨行业应用，为各行业提供公有云、私有云、混合云、专有云、行业云总体解决方案，大云4.0主要包含云计算、大数据技术和平台产品，包括Hadoop系统、搜索引擎、Pass平台、大云数据中心操作系统等26项核心产品，实现在大IT技术架构下的全新平台、服务和生态构建能力。

大云推动中国移动IT能力提升和数字化转型

中移软件副总经理孙少陵表示，移动公有云采用一云多池“5+X”两级架构体系。中国移动集团五大资源池构成核心层，省公司资源池作为边缘计算节点构成接入层。2016年，移动云完成南北资源池布局，Openstack集群规模超3000节点；2017年移动云新增湖南资源池节点，扩容北京节点，统一纳管云南等省级资源池节点，提供39项产品和7个支撑系统，已获得多项认证，可提供安全、可信的云服务。

对内方面，通过总部大规模集中新建一级平台，省公司开展多域、异地、异构资源池整合改造并纳管到一级平台，形成“一级平台、两级管理”的统一架构，逐步实现中国移动云计算资源的统一管理、统一运维和集中运营，有效支撑中国移动IT架构转型、业务创新和降本增效。

中国移动实现云计算资源集中化

作为全球第五个、中国首个OpenStack Superuser，“中国移动私有云应用范围超过27个省份、部署规模超过1万节点，拥有最大的OpenStack资源池和SDN商用集群（3000节点）、最大的物理机和虚拟机统一管理集群、首次实现异构SDN统一管理、物理机和虚拟机混合组网。” 孙少陵说。

由于中国移动OpenStack集群庞大，其还联合合作伙伴展开了OpenStack大规模物理机上的可伸缩性、可扩展性、动态扩容性和大规模服务能力的测试，在英特尔等合作伙伴的支持下，中国移动OpenStack性能得到显着提升。

电信云方面，为保障电信网络NFV转型，中国移动提出Novonet2020战略，旨在构建“资源可全局共享调度、容量可弹性伸缩、架构可灵活调整、能力可全面开放”的新一代网络。中国移动基于开源ONAP（OPEN-O+ECOMP）和Tacker研发NFV O+产品；基于Openstack开发云OS操作系统产品，在开源基础上优化实时内核、DPDK支持、RDMA支持等性能。由BC-Linux、KVM、Ceph、OVS等组成虚拟化层；BC-EPC提供资源管理、监控、告警等资源池运维功能，同时提供CI/CD能力构建NFV集成测试环境，支持NFV应用的敏捷开发和持续集成。

构建“三环一体”云计算产业生态

在推进云计算和大数据发展进程中，中国移动注重合作共赢，已初步构建了“三环一体”的云计算产业生态系统：与内环单位合作重点开展预研和核心技术研发、社区合作；中环重点开展产品和解决方案集成领域合作；外环重点开展售后服务类合作。中国移动近日揭牌成立了云计算共创中心，联手华为、浪潮、英特尔等国内外合作伙伴在开源发展、产品研发、解决方案提供、行业应用等方面共同打造云计算生态体系。

在内环开展预研和核心技术研发、开源社区类合作中，英特尔作为中国移动重要的合作伙伴，以顾问形式参与中国移动的各项合作，包括服务器定制化、AI、大数据、5G网络转型等。例如在无线网络虚拟化方面，英特尔支撑中国移动在C-RAN这种高实时性应用场景中，灵活运用英特尔资源分配技术，提高整体性能，在消除多线程调度干扰和缩短系统响应时间等方面获得巨大提升。

此外，Cloud Native架构越来越被运营商关注，英特尔针对其技术挑战和难点，与中国移动和中兴通讯一起进行了初步的研究和测试，并在其中提供了关键的解决方案和优化建议，包括借助DPDK加速容器网络连接、基于 Multus技术加速容器平台层、在 Kubernetes中通过节点功能发现(NFD)提供性能加速等，英特尔通过提供支撑和运行微服务化NFV应用的容器方案，帮助中国移动探索网络转型新路径。

在大云的落地中，以OpenStack开源社区为基础，英特尔针对中国移动大云OpenStack云计算产品进行性能优化。用英特尔中国运营商事业部总经理叶唯琛的话说，“英特尔和中国移动在IT领域是无处不在的合作关系。”在中国移动OpenStack集群、Hadoop集群中，英特尔提供了不限于CPU的端到端的软硬件解决方案。

今年，以英特尔和中国移动苏州研发中心为主体，双方还通过共建技术创新联合实验室，不断提升中国移动IT创新能力。

整体上，截止目前，中国移动已经通过战略合作、研发外协、模块外购、代理集成、服务支持等多种形式、多个领域的合作，与国内外30多家厂商建立合作关系，共建云计算产业生态。中国移动希望通过新型IT力量，不断挖掘数字化商业价值，加速数字化转型。

敬请持续关注至顶网和英特尔联合进行的大型报道“就绪IT平台 走进智能企业”