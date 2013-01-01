中经承园与华为签署战略合作协议

9月11日，中经承园科技有限公司与华为技术有限公司在北京签署战略合作协议。基于该协议，双方将在新一代绿色数据中心规划设计和建设、光存储技术创新方面开展紧密合作。

9月11日，中经承园科技有限公司与华为技术有限公司在北京签署战略合作协议。基于该协议，双方将在新一代绿色数据中心规划设计和建设、光存储技术创新方面开展紧密合作。这标志着双方在信息通信技术(ICT) 领域展开全面深入合作，共同推动光磁融合存储新技术在云数据中心的应用。原国家信息中心副主任、中经网数据集团董事长、中国信息协会副会长李凯、中经承园科技有限公司总经理傅景世、华为企业BG中国区政府业务部部长刘耕、华为企业BG中国区石家庄企业业务部部长吴书林等出席了签字仪式。

中经承园与华为签订战略合作协议

根据协议，华为将为中经承园及关联企业提供光存储、大数据应用平台或大数据运营中心的先进建设理念和基础架构服务，包括所需存储硬件设备、大数据软件、云托管等，并就新一代绿色数据中心设计建立技术合作。

中经网数据集团董事长李凯表示：中经承园数据中心是中经网数据集团在全国布局的云数据中心之一，目标是把中经承园建设成为全国第一个采用光磁融合存储技术的新一代绿色数据中心，华为以强大的技术优势和研发实力，可以为中经承园新一代绿色数据中心建设和运营提供强大的技术支持。光磁融合存储技术是中经承园的战略投资方向，具有非常巨大的发展空间和商业价值。华为公司具有全球领先的存储技术研发实力和丰富的研发经验，先进的云数据中心和光存储技术为中经承园的业务发展提供强有力的保障。双方愿携手为推动光磁融合存储技术的创新和应用作出贡献。

华为企业BG中国区政府业务部部长刘耕在签字仪式上表示：“随着云计算、大数据、人工智能时代的到来，国内的云服务市场将迈入飞速发展的时期。中经承园致力于建设基于光磁融合存储技术的新一代绿色数据中心，在光存储技术上持续投入和创新，具有深厚的技术能力与实践经验。华为希望通过双方在云计算、大数据、光存储等技术与研发优势，及数据中心建设与运营方面的成功经验，共同探索构建新一代绿色数据中心。

此次战略合作伙伴关系的建立，将有助于中经承园与华为进一步实现技术与资源共享，通过发挥专业优势，为双方客户提供更便捷、超值、多样化的服务，促进产品和服务创新，实现双赢。