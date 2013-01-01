支持全球游戏加速 飞鱼星发烧级玩家路由G7上市 

典型的现代家庭就是一个电子设备的展示厅，从各种各样的家用电器，到琳琅满目的终端设备，从老人到小孩，从交流通信到运动穿戴，无一不被电子设备所包围。

典型的现代家庭就是一个电子设备的展示厅，从各种各样的家用电器，到琳琅满目的终端设备，从老人到小孩，从交流通信到运动穿戴，无一不被电子设备所包围。而这其中，需要重度使用网络的就有智能手机、个人电脑、IPTV电视、平板电脑，外加运动手环等其他联网设备。可以说现代家庭对网络的要求甚至比一些小型企业还要高。

尽管各大厂商出了众多“穿墙王”的无线路由器产品，但“信号不好”、“网络慢”、“连不上”仍然是家庭用户投诉和抱怨的主要网络问题，因此但凡能较好地解决这些问题的路由器都可称得上是一个“好”路由器。而如果在“好”的基础上，还能运用先进的技术让网络性能大幅提升、并加持更多实用功能，让追求速度与激情的玩家们有非同凡响的极速体验，这样的路由器才能称得上“发烧级”。即将上市的飞鱼星玩家路由G7即是这样一台能让众多对网络性能要求甚高的玩家们嗨翻天的发烧级路由！

4*4 MU-MIMO，11AC双频2600M

无论是普通家庭用户还是玩家级用户，对一台好无线路由器的评判标准首当其冲便是无线，这是毋庸置疑的。G7采用第二代11AC WAVE2 4*4 MU-MIMO技术，双频速率高达2600M。

无线信号方面，G7采用了8支7dBi一体式高增益全向大天线，同时还采用了BeamForming信道定向追踪增强技术，通过精确的计算来决定最佳的Wi-Fi信号组合或到接收端的最佳路径，从而提升WiFi访问点的传播性能。经过实测，G7在穿透多达5堵墙后，用户还能通过WiFi连接上网，信号穿透能力实在令人惊叹。

无线连接方面，不同于市面上大部分采用第一代11AC技术的双频路由器，G7采用的是第二代11AC WAVE2技术，实现MU-MIMO，即多用户多入多出。相比路由器同一时刻只能和一个用户通信的SU-MIMO，MU-MIMO在无线性能上实现了质的飞跃，其最大的特点是路由器能在同一时刻跟多个用户同时通信，而无需像SU-MIMO那样排队等待。因此在多用户的情况下，MU-MIMO的优势得到了充分的体现，每个用户都能均衡地获取网络资源，用户能明显感觉到网络速度的提升。

发烧级硬件性能，千兆光纤百人接入

如果没有强大的硬件配置，怎能担当得起“发烧级”称号？G7采用1.76GHz等效双核四线程高速处理器，还配备了256M DDRIII超大内存，为用户提供1个千兆WAN口和4个全千兆LAN口，可承载1000M光纤宽带接入。在如今这个普通家庭用户动辄200M光纤大带宽的时代，路由器必须具有高等级的硬件配置，才能将大带宽的优势充分发挥，也为运营商未来可能的带宽大升级留有充分的余地。

除了应对千兆光纤游刃有余以外，G7的高性能硬件配置还体现在能提供多达100终端同时上网。这一点对拥有较多上网终端或者重度使用网络的家庭来说是一个福音。很多用户都有这样的经历：一旦接入网络的设备增加，即便只是刷刷微博、发发微信这种小流量应用，网速都会明显变慢、掉线频繁，甚至完全连不上，这往往就是因为路由器的处理能力不够导致的。G7的强大性能即便是面对同时看4K UHD超清在线影音、打高速游戏、视频聊天，外加数十个终端同时上网，也完全不在话下。

外观炫酷，做工精良

如果你以为G7拼的只是内涵，那么你大错特错了。战机造型的G7，采用全黑炫酷设计，即便不是用做路由器，摆放在家里，也是一款精美的工艺品。G7内部还采用了黑油PCB，增加主板稳定性；网络接口全部采用全金属屏蔽8芯网口，保障数据稳定传输；采用一体成型大面积被动散热器，即便如今夏40℃酷暑高温天，也能良好散热保证路由器长期稳定静音运行。G7的高标准工业设计和制造工艺，铸就了其内外兼修的精致品质。

玩家乐趣：全球游戏加速，IPV4/IPV6双栈双通

G7作为一款高性能家用无线路由器，除了优秀的无线表现和发烧级的硬件性能外，更是为众多发烧级玩家打造了诸多发烧级功能，畅享玩“机”乐趣！

G7独有全球游戏加速通道，让无论是电信、联通亦或是移动等宽带的用户，可通过全球游戏加速通道进行加速。不管是Steam、Origin的PC玩家，还是PS3/4、Xbox的主机玩家，都能够无缝的与世界各地玩家同台竞技。

G7支持现有IPV4与下一代的IPV6协议同时工作，可以为不同的无线SSID网口接口，提供IPV6V4 DHCPserver以及转发服务。通过IPV6通道，用户可以无障碍访问全球IPV6资源。

此外，在不需要刷机的情况下，如果运营商的线路支持，用户只需一键开启，G7就能自动实现带宽翻倍功能。而对高级玩家来说，G7开放第三方刷机则让“玩机”的乐趣更上了一层楼。

微信远程管理，随时随地控网络

熟悉飞鱼星的朋友都知道，微信远程管理早已成为飞鱼星无线路由器的标配。这一功能因其便捷性、实用性而广受好评。G7也不例外，标配了微信远程功能，使得用户无论何时何地都能通过手机的微信客户端对路由器进行远程遥控。可查看在线用户，可控制每个用户联网断网，还可以在线进行固件升级等，可谓是管理路由器的好助手。

更多人性化设计，让您的网络更智能

除了上述诸多亮点以外，G7还配备了很多人性化的功能设计，让家庭网络更智能，更适合现代家庭使用。

万能无线中继：支持AP+Client无线中继模式，兼容各主流品牌路由信号，扩展无线很容易

智能网速分配：集成iQoS和AirQoS双重智能网速分配技术，超清影音、在线视频、打游戏同时进行互不影响

学生健康上网：家长可设置孩子上网时段、上网时长、上网内容，规范孩子健康用网习惯

无线功率调节：可根据实际使用需求，手动调节无线功率，实现信号强度的放大和减小

WIFI定时开关：用户可设定路由器WIFI的工作时间，达到节能省电、降低辐射的作用

指示灯一键关闭：支持一键关闭指示灯功能，保护对灯光敏感人群的睡眠健康