 约翰·钱伯斯（John Chambers）辞去思科公司执行主席职务

思科公司执行主席兼前任CEO（任期达十年）约翰·钱伯斯（John Chambers）将从今年12月起不再于董事会担任职务。

至顶网网络频道 09月19日 综合消息：

在未来的日子里，他将伴随无人机继续翱翔天际。

约翰·钱伯斯（John Chambers）

思科公司执行主席兼前任CEO（任期达十年）John Chambers将从今年12月起不再于董事会担任职务。

Chambers于2015年7月26日被任命为执行主席，在此之前其一直担任思科公司CEO。在这一时间点上，他将掌门权杖授予Chuck Robbins这位于1997年加入思科的继任者。

思科公司董事会计划在2017年12月11日的股东大会上，欢送任职期满的Chambers并任命Robbins出任下一届执行主席。

目前尚不清楚Robbins是否会以临时执行主席的身份担任这一职务。一般来讲，股东们更倾向于由不同人选分别担当CEO与执行主席，这是为了避免单一领导者权力过于统一而获得不受约束的决断能力。

奇怪的是，Chambers将被授予荣誉主席称号，这可能是为了表彰他为思科公司作出的卓越贡献。

Chambers于1991年加入思科公司并担任销售主管，并率领当时思科的503名员工创造了超过1.83亿美元的营收。而在1995年出任公司首席执行官时，其营收达到22亿美元，员工总数也增长至3827名。

思科公司如今拥有71883名员工，而年营收则激增至492.4亿美元。

然而，思科的吸金能力开始遭遇明显下滑：在过去七个季度当中，思科一直遭遇营收降低的问题，而运营利润也多年保持平稳。与其它老牌技术劲旅一样，思科公司同样受到云计算业务的猛烈冲击。

在谈到荣誉主席这一头衔时，Robbins指出“John拥有睿智的头脑、同情心和突出的个人魅力，并立足领导层职务帮助思科发展了20多年。我们对于这一切深表感激。”

Robbins又进一步赞扬了Chambers在整个通信行业当中的影响力：

“他为思科公司建立起以诚信与创新为核心的企业文化，这将在未来几十年内继续为我们的员工、合作伙伴以及客户提供助力，可以肯定的是他本人也将在未来的工作中继续秉持这样的价值观。”

这位即将离职的执行主席虽然挥别了交换机与路由器业务，但却仍然渴望在技术领域发挥余热——特别是在无人机层面。Chambers目前投资了两家无人机企业，分别为Airwavers与Dedrone。

在下一届年会上，思科公司董事会预计将把董事成员数量削减为11名，其中10名将为独立董事，并共同负责企业治理方面的事务。



