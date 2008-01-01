五朵云中占其一：华为云靠综合实力与创新

在创新成为数字化转型和智能社会变革驱动力的今天，云上会出现越来越多的综合创新，云也需要综合实力，华为云就是具备综合实力的代表之一。

Cloud 2.0时代正在快速到来，这意味着未来几年大中型企业将越来越多地使用云，它们日益成为上云的主角。IDC分析，到2021年，由服务提供商建设的数据中心将是企业建设数据中心的2.5倍。多数应用负载已经或正在迁移到云上，不仅是Cloud 1.0时代的Web应用、移动应用、存储密集型应用或客户服务等，还包括大中型企业更为复杂的业务流程和处理的应用、信息密集型应用以及历史遗留的传统工作负载等。

要满足这些业务场景更为复杂的上云需求，云服务商不再是提供云主机、云存储或是负载均衡那么简单，而是要像传统意义上帮助企业构建IT基础架构一样，全面而深入地帮助企业进行IT基础设施云化、生产系统的云化、业务流程的云化，这时云要做的是去适配大中型企业的业务，考验的也正是云的综合实力。

在刚刚过去的HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会)上，华为高调发声，要将华为云打造成为全球“5朵云”之一。在华为看来，实现这个目标并不遥远，在创新成为数字化转型和智能社会变革驱动力的今天，云上会出现越来越多的综合创新，云也需要综合实力，华为云就是具备综合实力的代表之一。

就像华为轮值CEO郭平在大会上强调华为云的技术基因时说的那样，“华为有30年的研发积累，华为下定决心强力投资，打造云平台，不断增强大数据/AI等新能力，满足客户业务升级、创新的需求。”“华为云靠技术和服务变现。”

华为IT产品线副总裁黄瑾从硬件、软件、数据、联接、架构、混合云6个方面详细阐述了华为云的立体创新，其中很多方面是华为云的独有创新能力，这也体现了华为云的综合实力。

Atlas：像大力神一样提供力大无穷的云上计算能力

Atlas，被誉为希腊神话中的大力神。华为用它命名为新一代智能云硬件平台，意为它可以像大力神一样提供力大无穷的云上计算能力。Atlas面向公有云、AI（人工智能）、HPC（高性能计算）等场景，解决智能时代的海量数据处理挑战。

无论是智慧城市、智慧制造等智能应用依赖于对海量数据的实时查询和分析，就像一个安装有10万台摄像头的城市一年可产生1千亿条车牌记录和1万亿条人脸识别记录，对这种规模数据的处理、查询与分析将对传统的计算系统带来巨大的挑战。

智能化时代依赖于超高计算性能的机器学习训练和推理，为了减少训练集群的规模和推理应用的节点数，需要超高性能的高密计算节点，异构计算是满足智能化超高计算性能需求的最可行之路。黄瑾总结了Atlas新一代智能云硬件平台的三大特点：异构计算，支持100+ IP Cores；硬件可编排，支持VM与GPU解耦；秒级部署，支持一键切换拓扑。

传统的硬件已经不能满足AI和云技术的需求，Atlas基于FusionServer G系列异构服务器，通过异构资源池、智能编排等关键技术，将GPU、HDD、SSD等资源池化，根据业务模型按需提供硬件资源，可提升50%以上的资源利用率，性能相比传统x86架构提升10倍以上，并大幅减少硬件机型。

随着Atlas的推出，华为还刷新了多款云上的服务，例如非常适合AI深度学习、高性能计算的P1、适合推理的PI1等，这些云服务华为云在业界率先推出。

不得不说，作为一家ICT厂商，华为在硬件上的创新有着得天独厚的优势，从而为云上AI与HPC提供极致性能。

应用到大中型企业复杂生产系统中去的云上AI

AI是目前火得不能再火的技术了，构建云上AI能力也纷纷成为云服务商抢占的制高点，不过不要以为它仅是互联网厂商的专利，华为对于AI同样有极深的积累。

黄瑾用几个场景阐述了华为云上AI为华为自身业务带来的增值收益和实践：华为智能物流应用AI使集装箱利用率提升6%；智能客服引入AI使IT热线人工替代率达到65%；智能质检让平均质检时间由30分钟降低到2分钟；华为vmall商城引入AI进行实时风控，每天抵御5000万次账号攻击；并做到千万维度的精准画像，从而实现个性化推荐。

在华为HC大会的首日，华为Cloud BU总裁兼IT产品线总裁郑叶来发布华为云企业智能（EI）时，以华为智能物流举例详细阐述了AI的能力。应用EI，华为对自身全球供应链进行端到端流程优化，打通从供货预测到物流、仓储到报关、运输、签收等各个环节，实现物流的智能化转型。应用EI实现智能装箱，根据物品特征提供最佳装箱方案，而且做到集装箱3D仿真可视，整体利用率提升6%；报关环节，将EI应用于海关遵从度分析，根据历史数据和汇率变化等，发现海关数据异常提前预警，实现报关一次通过，减少企业的货物积压风险；在仓储环节，应用EI实现智能仓储，例如设计最佳货物摆放分类、优化提货路径和仓储空间，将华为的仓储运作效率提升10%。

华为云不仅能提供深度学习，图分析，搜索等平台类服务，也提供丰富的图片标签、智能审核、图像重建、易报关-OCR等AI服务，让企业更智能。例如，深圳智慧交通在华为的支持下，由人工智能平台预筛选违章图片，可提升约10倍的筛选效率。

在云上AI方面，华为云打造开放平台并和众多的伙伴一起联合创新。黄瑾介绍说，“我们和佰伶科技打造智慧社保解决方案，帮客户实现骗保的稽查、扩面征缴；和商汤科技打造平安城市解决方案，加入特征向量压缩和特征向量搜索之后，能够实现实时的检索、精准的定位；联合云天励飞推出智慧商城，能做到千亿图像级定位，解决商城里面负面人员及时告警，同时对购物信息进行智能统计、对人员轨迹进行立体呈现；此外华为还联合达索打造智能制造，联合飞利浦打造智能应用，和中软国际一起开发金融实时风控方案等。”

FusionBridge：满足企业云化的多种选择

当然，无论是公有云还是私有云，都不是企业的唯一之选。IDC分析，到2018年，85%以上的大型企业将采用混合（多）云的IT环境，华为深知这一点，并发布开放异构的FusionBridge混合云解决方案，这可谓华为在混合云市场放出的一个大招。

它可提供跨云的统一服务目录，屏蔽客户使用多云平台的差异化；通过HyperContainer实现无差别的跨云业务镜像，结合跨云Overlay网络自动化，统一vAPP部署服务，轻松实现客户业务跨多云分布式部署和按需扩容；通过统一的图形化运营/运维Portal帮助客户简化跨云管理的工作量和难度。

Entel是智利最大的移动运营商，它是华为FusionBridge的受益者，利用FusionBridge，Entel Secure Cloud实现了Entel和AWS的混合部署，Entel资源与AWS资源完全整合在一起。他们可以实现自动部署网络，并通过同一界面进行混合云资源的管理配置和监控，资源的使用情况和状态直接显示在监控界面上，从而降低维护成本和多云操作带来的工作量，并实现各云之间无缝对接和一致的用户体验。

据介绍，FusionBridge支持管理VMware、VRM、容器等多种资源。

黄瑾总结了FusionBridge 6.0的三大特性：“Unified”，统一API、服务和管理;“Flexible”，应用灵活部署，业务快速上线;“Reliable”，云间安全连接，跨云高效备份。以及四大应用场景：业务扩容、数据备份、弹性伸缩、分层部署。

所以，有了FusionBridge，企业部署混合云不再复杂和繁琐，而是快速便捷步入混合云，并享受本地云端无缝的混合云体验。

小结

说到这，你也许已经看得出，华为云打造全球“5朵云”之一并不是口头说说，而是用一个个技术创新践行着这个目标。当然，这里列举的创新并不是全部，正如开文所说的，还包括软件、联接、架构等诸多创新。再说，除了创新，华为还有作为一家领先的ICT厂商所积累的品牌、市场、渠道等一系列综合实力优势，五朵云中占其一，华为并不是妄言。

此外，对于Cloud 2.0时代上云的主角——大中型企业，华为对其更了解，就像郭平所说的，“华为是‘长于云’企业中的典型代表，华为内部的IT架构就极其复杂，因此，华为能深入理解全球化大企业的需求和挑战，从而协助政府和大企业实现数字化。”