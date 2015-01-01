盘点2017年助力企业挺向物联网的10大重磅收购

2017年上半年，厂商们一直在通过收购分析、连接和运营技术安全厂商，积极构建他们的物联网能力。

谁在为物联网买单？

2017年上半年，厂商们一直在通过收购分析、连接和运营技术安全厂商，积极构建他们的物联网能力。

与此同时，规模较大的厂商也在向车联网领域推进，把那些具有信息娱乐系统和网络安全能力的初创公司，加入他们的愿望清单。今年在车联网领域有两个重磅收购--英特尔以150亿美元收购Mobilieye，三星以80亿美元收购Harman。

下面就让我们来看看到目前为止2017年最大的10个物联网并购案。

英特尔收购Mobilieye

英特尔在2月宣布，将斥资153亿美元收购Mobilieye，重申了芯片巨头对物联网的承诺。

英特尔公司首席执行官Brian Krzanich在声明中称，Mobilieye主要生产的基于芯片的相机系统，用于联网车辆中的自动化系统。Mobilieye将帮助英特尔加速在自动驾驶领域的计算机视觉、本地化和制图、机器学习和人工智能等能力。

这家以色列公司的产品组合中，有面向高级驾驶员辅助系统的工具、环绕视觉、传感器融合、地图绘制，以及面向本田、宝马和沃尔沃等汽车OEM厂商的驾驶策略产品。

三星收购Harman

同样在3月，三星宣布完成了对企业连接技术公司Harman的80亿美元收购，旨在全面推动向自动驾驶汽车市场的发展。

韩国移动电子巨头三星表示，Harman在汽车连接技术方面（包括信息娱乐系统、网络安全功能和远程信息处理）的领先地位，将加强三星的连接技术包括5G和显示产品。三星还承诺未来4年内将在物联网相关研究和初创公司方面投入12亿美元，并称这次收购将让三星获得Harman方面"释放物联网市场潜力"的8000名软件设计师和工程师。

Verizon收购Skyward

Verizon在今年2月宣布收购无人机管理公司Skyward，希望借此来加强自己的物联网战略。位于俄勒冈州波特兰的Skyward可以帮助企业连接、集成和管理商用无人机操作。

Verizon表示，Skyward的技术可以整合到Verizon面向开发者的物联网平台ThingSpace中。Verizon说，希望通过自己的Airborne LTE运营业务部门来简化认证流程和无线无人机的连接。这次收购的条款未对外披露。

Osram收购Digital Lumens

照明制造商Osram在8月宣布将收购位于马萨诸塞州波士顿的Digital Lumens。Digital Lumen专门提供工业物联网解决方案，其软件平台可运行的应用覆盖从智能照明控制、能源使用、安全系统、到环境参数测量（例如空气质量）的方方面面。

Osram表示，这次收购使其可以扩大数字照明解决方案的业务，新增在软件、传感器和连接方面的能力。这次收购的条款未对外披露。

Avnet收购Dragon Innovation

Avnet在8月宣布收购Dragon Innovation，通过简化制造流程--特别是针对那些推进物联网的项目--来加强Avnet在开发新产品方面的能力。

Dragon Innovation拥有一个基于云的Product Planner平台，可管理从早期阶段产品到工厂选择的整套制造流程。Avnet表示，Dragon Innovation与自己在消费电子市场的专业技能相辅相成。这次收购的条款未对外披露。

HPE收购CTP

HPE在9月宣布收购了AWS咨询顾问公司Cloud Technology Partners，一家专注于物联网的公司。HPE表示，对CTP的收购将帮助用户在云中的迁移、创新和操作。CTP拥有使用物联网、大数据和机器学习帮助客户构建新云解决方案的经验。

"与CTP一起，我们将让客户可以快速迁移、打造新的创新数字化体验，轻松地管理和预测IT成本，确保运行业务的应用是安全的，"HPE公司高级副总裁、HPE Pointnext总经理Ana Pinczuk在博客中这样写道。

Altran收购GlobalEdge

Altran在9月宣布收购GlobalEdge Software Limited，一家专门提供嵌入式软件和物联网解决方案的印度产品工程公司。

Altran希望这次收购增加自己在印度市场的业务，让Altran在连接技术方面具有更深入的专业技能，从而支持自己的整体软件战略。GlobalEdge在开发嵌入式软件解决方案和服务方面具有丰富的经验，能够实现跨行业细分领域的多样化应用。该公司拥有自己的产品IP框架，专注于连接，提供高度自动化的连接实验室即服务，目前售卖给一些主要的客户。这次收购的条款未对外披露。

Trumpf收购C-Labs

德国工业巨头Trumpf在8月宣布收购位于华盛顿贝尔维尤的物联网软件公司C-Labs。

Trumpf主要生产3D打印机和激光切割机等产品，过去一年中专注于工业物联网。C-Labs提供的软件可以让客户通过远程传感器监控制造生产线--所有这些都是在安全框架内的。这次收购的条款未对外披露。

Prodea Systems收购Arrayent

云服务公司Prodea Systems在7月宣布收购物联网服务平台提供商Arrayent。这家位于德克萨斯州理查德森的公司表示，将通过这次收购打造面向企业应用的、收集来自传感器数据的物联网服务。

同时，位于加州红木市的Arrayent主要提供连接消费者产品--包括照明、家庭接入系统、HVAC系统和主要电器。两家公司将结合双方的服务，为那些需要预测分析的垂直市场客户提供一套端到端的解决方案。这次收购的条款未对外披露。

Altair收购Carriots

Altair是一家计算机辅助工程（CAE）的软件提供商。该公司在7月宣布收购位于马德里的物联网平台开发商Carriots。Carriots强调自己的平台即服务产品可以让客户为他们的物联网应用进行概念验证，然后将其设备扩展到垂直应用。

Altair表示，通过将Carriots与自己其他CAE产品结合在一起，打造出能够设计和管理物联网应用的全套产品生命周期软件产品线。这次收购的条款未对外披露。

Altair公司创始人、首席执行官James Scapa在声明中称："随着连接和智能成为我们所有活动的一部分，性能优化已经演变成一个贯穿产品生命周期的持续过程。"