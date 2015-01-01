 实车开放道路真体验，开启车联网发展新征程

业界期待的 2017年世界物联网博览会于9月10日~13日在中国物联网之都——无锡举办。物博会期间，在实际道路上开展的LTE-V2X车联网实车展示及试点体验活动格外引人注目。

业界期待的 2017年世界物联网博览会（下简称物博会）于9月10日~13日在中国物联网之都——无锡举办。物博会期间，在实际道路上开展的LTE-V2X车联网实车展示及试点体验活动格外引人注目。该项目依托公安部、工信部、江苏省人民政府支持的国家智能交通综合测试基地启动建设，由公安部交通管理科学研究所（简称公安部交科所）牵头，联合中国移动、华为、中国一汽、奥迪（中国）和无锡交警支队等参与方，优势互补，共同探索设计研发，在国内率先实施实车实地测试。

本项目在标准制定、研发推进、开放道路实测体验过程中，有六大开创性亮点，备受业界关注：

· 开放互联创新研发

智能网联汽车在实际道路通行的重要场景中，路口控制红绿灯的信号机是与车辆交互通信的核心设备。本次研发测试，打破常规信号控制自成应用体系的壁垒，公安部交科所尝试定义了基于LTE-V2X技术的信号机与车辆互联互通协议和数据接口，信号机与视频交通检测器、路口高清视频监控、汽车电子标识读写设备的直接联网联控接口，探索构建了以路口信号机为核心的开放数据交互共享体系；并基于北斗高精度增强基站和汽车电子标识，初步试点实现了智能网联汽车行驶状态的高精度位置追踪及身份安全认证等，融合车辆前装智能终端开发了可视化用户体验应用。

· LTE-V2X通信优势彰显

LTE-V2X是我国主导的基于LTE蜂窝网络的下一代车对外界信息交互（V2X）技术，按照全球统一规定的体系架构及其通信协议和数据交互标准，在车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）之间组网，构建数据共享交互桥梁，助力实现智能化的动态信息服务、车辆安全驾驶、交通管控等。本次研发测试，在开放测试道路环境中，应用华为LTE-V2X通信技术及产品，中国移动搭建了中心平台、路侧管控设备、智能网联汽车之间的LTE-V2X无线通信网络，率先实现了 实时、高可靠的数据精准交互和视频动态调用，在智能网联汽车内可以无延时同步显示信号灯灯态、交通状态动态监控。

· 车路协同（V2I）落地验证

中国一汽、奥迪（中国）车内的车载终端（前装并集成无线通信模块），和中国移动的后装智能后视镜实时将路口的交通控制信息转化为出行服务信息，及时精准推送给驾驶者，有助于驾驶者提高对路况的全面感知能力，从而提高路口的通行效率。

- 红绿灯灯色等通行状态实时推送显示。基于GIS可视化实时显示前方路口的交通信号灯灯态、红灯倒计时间、路口各转向车道排队车辆数/长度等，并融合获取的交通状态，提供建议行车车速。

- 实时路况视频车内动态点播推送。驾驶者可以根据行车需要进行点播，或采取定制化自动接收的方式，获取前方或下游红绿灯路口的车辆排队、拥堵的实际场景视频，全面“用眼”真切感知前方路况。

- 交通管制/事件信息实时共享推送。行车体验途中，如遇道路施工路段、临时交通管制情况、交通事故、拥堵事件等，第一时间在车内就可以提前获取到预警提示信息。

· 车车网联（V2V）应用试点

中国一汽集成了北斗高精度增强定位技术。在中国一汽的多车体验演示过程中，智能网联车辆将感知周边车的行驶状态、识别潜在冲突，及时进行动态感知和交互通信进行预警，高效提升安全辅助驾驶能力。

- 刹车/靠近实时预警。行车体验途中，当遇车道前方车辆刹车或跟车过近的情况，或是靠近前方临近车道车辆时，智能网联测试车辆将会及时得到预警提示。

- 路口交通冲突预警。在接近路口过程中，如遇相交道路车辆可能会有交通交织并道、通行冲突时，第一时间预警提示信息会推送给驾驶者。

- 优先通行服务。在并行超车或特种车辆优先通行需求情况下，驾驶者可通过车载终端向前方车辆发送优先快速通行信息，互为警示提醒。

· 标准化研究及引领启动

本次项目创新研发和测试试点，规范化标准化引领、新应用模式探索打造是更为关键的任务。在公安部交科所、无锡市交警支队的大力推动和支持下，开放测试道路的交通管控设备系统资源，实现了前所未有的开放共享，迈出了革命性的一大步；成功探索并试点验证了道路交通信号机开放数据接口、互联通信协议、视频交通感知交互协议、LTE-V2X通信协议、车辆安全认证、车载终端无线通信、北斗高精度增强定位等诸多方面的规范内容，为下一步制修订相关国家标准、行业标准奠定了坚实基础，为接地气逐步研发相关配套产品，引领相关技术产品应用树立了样板。

· 商用启动助推产业发展

本次在开放道路实车实测的体验，路侧交通控制、无线通信设备、车载终端等，全部基于现有成熟的商用设备和系统平台，进行深化拓展研发和产品试用，高效响应了车联网技术产品快速部署、规模商用等业界诉求，为车联网相关配套新产品的创新应用、成果转化，探索并打开了全新的产业化快速发展局面，极大的加速了车联网业务的开展与普及。

六方联合演示，打通了道路设施中最重要的一环 —— 信号机，促进了道路交通管理信息向公众开放。同时，移动网络已经完全覆盖全国城乡道路，车企在终端应用层的配套、后装终端的出现，使得产业进程向前迈进了一大步。我们相信LTE-V2X在不久的将来将迎来规模部署并快速走向商用。