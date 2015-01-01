eLTE产业联盟成员超百家 加速践行行业数字化转型

今日，在HUAWEI CONNECT 2017期间，第五届eLTE产业联盟峰会成功举办。本届峰会以“eLTE践行行业数字化转型”为主题，吸引了全球近三百位来自权威标准组织、政企机构、第三方分析师、以及联盟合作伙伴的代表参会，并宣布联盟成员已超百家，覆盖全产业链。

今日，在HUAWEI CONNECT 2017期间，第五届eLTE产业联盟峰会成功举办。本届峰会以“eLTE践行行业数字化转型”为主题，吸引了全球近三百位来自权威标准组织、政企机构、第三方分析师、以及联盟合作伙伴的代表参会，并宣布联盟成员已超百家，覆盖全产业链。同时，面向智慧城市、电力行业发布新方案，向联盟成员发布新的开发资源和全球验证平台。无线宽带专网运营商北讯电信、智慧城市代表高青市政府、港口制造业代表振华重工等分别在峰会上分享了eLTE使能行业数字化转型的成功案例。

eLTE联盟成员破百仪式现场

新市场，行业无线专网市场再扩展

因为eLTE产业联盟在推动eLTE解决方案创新、标准演进、在不同行业市场应用等方面发挥越来越重要作用，全球吸引力持续增强，诸多重磅合作伙伴要求加入。本届峰会迎来包括威胜、三川等多个行业的16家新成员加入，联盟成员突破百家，覆盖全产业链。来自生态圈不同领域的机构和厂商，正将eLTE解决方案从以往公共安全领域应用为主，逐步扩展到智慧城市、智能电网、数字化园区等更多市场。工业与信息化部通信发展司陈家春副司长在致辞中表示，我国LTE无线宽带专网已经在政务和应急通信、交通等行业得到了广泛应用，极大地促进了经济社会的转型升级发展，鼓励eLTE产业联盟持续发展壮大。

新方案，eLTE无线专网应用场景再突破

IHS预计到2018年专网LTE市场增长将超过20亿美金；未来几年内，专网用户将使用大量的数据业务，并将有百万级的LTE应急通信用户。在公共服务、交通和工业领域都会有很快的增长速度。峰会期间发布了eLTE在政务、智慧城市、智慧园区等领域的新方案，合作伙伴分享了基于eLTE的多样化平台新应用、新终端和新项目实践。 高青县工商业联合会主席赵新国在峰会发言时表示：“我们在2017年利用eLTE解决方案，与行业伙伴一起打造“智慧高青”全国样板点项目，在当地新增了400多个互联网就业机会，多个互联网云数据中心落地高青，有效改善民生并促进产业升级。”

新生态，联盟伙伴支持计划再升级

为促进eLTE生态持续发展，eLTE产业联盟面向开发者开放更多平台资源，包括发布新的免授权解决方案开发包，支撑物联网行业终端开发者生态，并首次公布全球OpenLab环境支持，支持eLTE地域清单，联盟成员均可通过遍布全球的7个OpenLab验证创新方案。迪爱斯、海康威视、振华重工等伙伴和用户分享了基于eLTE的新产品开发历程和商用进展，展现了联盟在联合解决方案创新和联合市场拓展的价值。

华为无线首席营销官周跃峰表示：“非常高兴看到eLTE无线专网解决方案已在各行各业得到广泛应用，作为联盟的创始伙伴之一，华为将联合各方伙伴，共同推进eLTE行业无线专网在千行万业的联合创新方案构建，打造成熟产业链，服务行业数字化转型，实现共赢发展。”

华为eLTE服务全球，持续创新

截至2017年Q1, 华为已签订390个eLTE网络合同，位列全球第一。并在荷兰、意大利、德国建立了3个企业无线合作创新中心，以持续的研发投入推动解决方案能力提升。华为希望通过更多的全球协作，建立一个更强大的eLTE生态链来吸收创新观点并整合资源，实现全行业的互联。

新市场，新方案，新生态，eLTE面临前所未有的发展机遇，产业联盟也即将开启新的征程。全体eLTE产业同仁诚邀行业伙伴加盟，践行“合作、开放、共赢”的发展理念，共同开拓行业新蓝海，推动eLTE在各公共安全、电力、交通、智慧城市、工业园区等领域的发展，助力行业数字化转型。

HUAWEI CONNECT 2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。欲了解更多详情，请参阅:www.huawei.com/huaweiconnect2017