华为智慧城市亮相第七届中国（宁波）智慧城市技术与应用产品博览会

第七届中国（宁波）智慧城市技术与应用产品博览会，今日在宁波国际会展中心举办，华为公司以“新ICT，开启智慧城市美好未来”为主题，在1号馆1B03以120平方米展位盛装亮相。

第七届中国（宁波）智慧城市技术与应用产品博览会，今日在宁波国际会展中心举办，华为公司以“新ICT，开启智慧城市美好未来”为主题，在1号馆1B03以120平方米展位盛装亮相。国家部委、主办单位及浙江省市委领导班子分批莅临华为智慧城市展台，杭州代表处代表方晓先生、杭州企业业务部部长许超先生陪同参观，期间华为智慧城市首席架构师洪小舟介绍了华为智慧城市的整体情况及当前进展。

领导班子参观华为

展览期间，华为基于“一云二网三平台”整体架构，联合众多合作伙伴，结合城市业务场景，共同展示“城市治理”、“民生服务”、“产业发展”三大板块解决方案。

本次展示的城市治理板块包括： IOC（城市运营中心）、平安城市、融合指挥、城市物联网、智慧路灯等内容，将物联网、LTE、NBIoT、大数据等技术应用与城市管理场景，提升城市治理水平，构建更安全的城市；这些业界创新和领先的解决方案，已经在北京、深圳、山东、江苏、兰州等多地得到了应用，华为也与杭州、宁波等地的政府、公安、企业客户针对方案进行了沟通落地。

IOC（城市运营中心）、平安城市、融合指挥、城市物联网、智慧路灯等内容，将物联网、LTE、NBIoT、大数据等技术应用与城市管理场景，提升城市治理水平，构建更安全的城市；这些业界创新和领先的解决方案，已经在北京、深圳、山东、江苏、兰州等多地得到了应用，华为也与杭州、宁波等地的政府、公安、企业客户针对方案进行了沟通落地。 本次展示的民生服务板块包括： 智慧教育、智慧医疗两块内容，通过云计算、大数据等技术，提升百姓获得感与参与感，建设更加幸福的城市；其中“医网影像云”方案，属于华为联合本地合作伙伴宁波市明天医网科技有限公司基于互联网+云技术的智慧医疗平台 ，当前联合方案已经在舟山医院远程门诊得到运用，同时华为也将联合方案推广至全国，目前已经在武汉市中心医院进行了部署。

智慧教育、智慧医疗两块内容，通过云计算、大数据等技术，提升百姓获得感与参与感，建设更加幸福的城市；其中“医网影像云”方案，属于华为联合本地合作伙伴宁波市明天医网科技有限公司基于互联网+云技术的智慧医疗平台 ，当前联合方案已经在舟山医院远程门诊得到运用，同时华为也将联合方案推广至全国，目前已经在武汉市中心医院进行了部署。 本次展示的产业发展板块：包括智慧园区、软件测试云，智能制造，通过信息技术与传统产业相结合，促进城市产业发展。华为软件测试云是通过构建“云上软件园”，构建端到端软件研发平台服务，帮助大连、青岛市政府助力本地300多家中小企业快速成长，提升产品竞争力，打造互联网标杆企业，形成软件竞争优势点。

城市治理板块之城市运营管理中心：

华为联合北京睿程信息技术有限公司共同发布城市运营管理中心解决方案，实现城市管理的从被动防御到主动应对，降低异常情况对城市运行的影响，提供城市管理效率和提升管理水平。图为现场嘉宾观看城市管理者是如何进行日常治理和应急指挥的。

嘉宾观看城市运营管理中心

城市治理板块之平安城市

未来的城市在视频云的基础上，打造智能交通路况视频服务、旅游景区人流监控服务、幼儿园远程视频服务、老人走丢找寻服务等民生应用，实现平安城市真正价值。华为与业界领先合作伙伴共同打造的平安城市联合指挥解决方案，是业界第一个实现事（案）件处置全流程可视、各业务全面融合的解决方案，实现了指挥可视、调度可达。

嘉宾体验平安城市

城市治理板块之智慧路灯

华为联合上海三思科技发展有限公司发布智慧路灯体系，该路灯拥有基本的智能照明模块，集信息发布、信息采集、信息传输和控制、应急电源模块等于一身。路灯内嵌WiFi热点供行人使用，视频监控设备可监控安防和车辆，内置充电桩可为电动汽车提供紧急充电，便于市民出行，内置RFID，实现周边市政设施和特殊人群的监控。图为嘉宾正在观看和了解智慧路灯。

嘉宾观看和了解智慧路灯

城市治理板块之城市物联网

华为eLTE无线物联包含eLTE-U宽带物联和eLTE-IoT窄带物联两种技术，二者可共用业务引擎，支持灵活部署，满足行业物联多样化的需求。图为嘉宾正在观看eLTE宽窄一体无线物联解决方案。

嘉宾观看eLTE宽窄一体无线物联解决方案

民生服务板块之智慧教育

华为联合北京希嘉创智教育科技有限公司共同推出高校大数据解决方案，基于华为原有的分布式大数据平台架构，结合希嘉的大数据平台对于异构数据处理的优势，为高校提供更加完整的大数据解决方案，进一步适应高校用户在数据应用方面的新诉求。

嘉宾体验智慧教育

民生服务板块之智慧医疗

华为联合宁波市明天医网科技有限公司带来的“医网影像云”平台是一个基于互联网+云技术的智慧医疗平台，该平台以医学影像数据的云存储和应用为核心服务，为医疗机构、医学专家、公众提供了一个智慧医疗的新平台和创新的服务模式。华为联合创业软件股份有限公司共同推动互联网+医疗健康解决方案的发布。该方案通过各个医院和医疗机构间的资源和信息资源打通，提高协作水平，继而通过手机APP实现全民便捷实用。图为嘉宾正在体验家庭医生如何签约居民，管理居民，了解居民的健康信息，如何以家庭医生团队形式共同为签约居民提供优质的服务。

嘉宾体验智慧医疗

产业发展板块之智慧园区

华为联合深圳智慧园区信息技术有限公司构建智慧园区解决方案，勾勒出智慧园区的建设蓝图，领略产城融合的智慧产业园如何通过平台CC+提供无所不在的企业及人才服务，亲身体验园区的“最强大脑”-总裁驾驶舱，是如何用数据驱动园区运营，提升园区管理效能与服务质量，降低运营成本，最终实现绿色可持续发展。

产业发展板块之软件开发云

华为联合中软国际推出软件开发云，联手打造云上软件园，通过与园区运营深度融合，以软件企业为核心推动要素，充分运用互联网的方法和手段，帮助园区企业做大做强。

产业发展板块之智能制造

基于华为云平台构建的“制造云”服务政府及产业、制造企业、社会及消费者，促进本地资源整合、产业融合和定制生产。

嘉宾体验产业发展板块

未来的城市将无处不“智慧”，华为聚焦ICT基础设施，谨记共识、互补和开放的智慧城市生态圈的基本原则，始终以一致的理念形成生态圈的合力，以伙伴之间的能力互补为客户提供丰富多彩的解决方案，推动新型智慧城市生态圈的良性发展，共同为客户提供新型智慧城市整体解决方案。

新ICT，开启智慧城市美好未来！

进一步了解华为智慧城市解决方案，请点击：http://e.huawei.com/cn/solutions/technical/smart-city