启迪国信：“云+端”方案助力新型智慧城市

为推动新型智慧城市建设，启迪国信基于领先的移动化、云计算产品与解决方案，提出了“云+端”新型智慧城市总体框架。

近日，主题为“协同科技创新，助力智慧城市”的科技创新与智慧城市论坛在京召开。论坛邀请了来自政府、科技产业的领导及专家，对科技创新与智慧城市建设方向进行了深入的探讨。与会专家表示，在数字化转型日渐深入的背景下，应该激发科技创新活力，聚焦高新产业、融入创新思维、推动智慧城市建设向深化发展。

作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，启迪国信受邀出席了论坛。公司副总裁张峰、新型智慧城市安全管理专家王英杰代表公司出席了论坛，并对公司“云+端”方案助力智慧城市建设进行了深入的阐述。

启迪国信副总裁张峰指出：“在多年的智慧城市概念引入与技术准备期之后，智慧城市建设已经全面进入落地阶段，以‘为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗’为主要目标的新型智慧城市建设在各地得到了大力推动。但是，智慧城市建设也存在着重视概念炒作、轻视理念更新，重视数据采集、轻视平台建设，重视项目建设、轻视顶层设计等缺陷，要化解这些挑战，就要将智慧城市当做多维度的立体工程，从智慧能力建设、网络安全保障等多个层面推动新型智慧城市的建设。”

为推动新型智慧城市建设，启迪国信基于领先的移动化、云计算产品与解决方案，提出了“云+端”新型智慧城市总体框架。该框架由移动化解决方案、启迪政务云平台、大数据解决方案、物联网解决方案组成，能够帮助城市搭建敏捷、一体化的智慧城市基础架构，推动面向具体应用场景的智慧能力建设，以及智慧应用数据的互联互通和充分共享。此外，启迪国信新型智慧城市总体框架还提供了智慧应用支持与服务，推动业务创新和运营，并确保了网络、数据和信息安全的统一运维管理。

对于智慧城市建设中凸显的安全问题，启迪国信新型智慧城市安全管理专家王英杰则表示：“随着移动互联网在城市运营中的全面引入，移动端必将成为新型智慧城市的主要接入方式，然而，移动化在发展过程中也暴露出严峻的安全问题，终端丢失、数据泄露、信息篡改、非法入侵等威胁如影随形，启迪国信借助多年来的移动安全创新与实践能力，可以提供涵盖移动安全接入、设备、应用、文档全生命周期，应用评估与加固，应用安全开发、安全移动协同在内的全方面移动安全能力，高效的防堵各种安全漏洞。”

随着云计算、移动互联网、大数据、物联网、AI在“互联网＋城市”的渗透，智慧城市将迎来新一轮的发展高峰。启迪国信将通过持续的技术创新与生态圈搭建，推出更加领先的智慧城市解决方案，携手政府打造出安全、绿色、智慧、宜居的新城市形态。