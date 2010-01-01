 物联世界 瞩目无锡

9月10日至14日，为期4天的2017世界物联网博览会在无锡太湖国际博览中心盛大召开。来自全球20多个国家和地区的各路嘉宾、500多家企业和机构代表齐聚太湖之滨，共商产业发展大计，在物联网浪潮中抢占先机。

至顶网网络频道 09月11日 综合消息：

9月10日至14日，由工业和信息化部、科学技术部、江苏省人民政府主办，江苏省经济和信息化委员会、江苏省科学技术厅、无锡市人民政府、江南大学承办的，为期4天的2017世界物联网博览会在无锡太湖国际博览中心盛大召开。来自全球20多个国家和地区的各路嘉宾、500多家企业和机构代表齐聚太湖之滨，共商产业发展大计，在物联网浪潮中抢占先机。

本届物博会以“物联世界，共创未来”为主题，活动总体框架为“1+10+1+1+8”，即1场主会议、10场高峰论坛、1个物联网应用和产品展览展示、1场智慧城市国际会议以及8场系列活动。

作为物博会重要环节，2017世界物联网无锡峰会10日上午在太湖国际博览中心举行。江苏省委常委、无锡市委书记李小敏、江苏省委书记李强、工业和信息化部副部长罗文、科学技术部党组书记、副部长王志刚以及中国电科集团公司董事长熊群力、中国科学院院士丁汉、惠普全球副总裁Kapi Raval、华为战略营销总裁徐文伟、远景能源董事长张雷等出席了会议阿里巴巴集团董事局主席马云在会议中压轴出场。

工业和信息化部副部长罗文在会议上表明：

物联网新技术新产品快速发展，成为推动信息产业增长的强劲引擎。“近年来，全球物联网技术创新空前活跃，物联网MCU、窄带物联网芯片、新型传感器等新技术新产品不断推出，有力地推动了物联网的应用普及。据相关研究，2016年全球具备联网及感测功能的物联网市场规模为700亿美元，同比增长21%。预计2018年市场规模有望超过千亿美元。物联网技术与基础软硬件、移动互联网等技术的全方位融合，开启了全球智能电子产品的创新浪潮，新型智能终端、智能可穿戴设备、智能家居等领域快速发展，成为信息产业新的增长点。”

物联网新模式新业态不断涌现，成为驱动经济创新升级的重要动力。随着物联网在经济社会各领域应用的拓展深化，产业链、价值链、创新链不断融合，催生出以车联网、智慧城市为代表的新的商业模式和新的产业形态。

物联网跨界融合应用深入推进，成为助力传统产业转型的关键要素。通过跨行业覆盖和跨领域应用，物联网与传统产业日益渗透融合，帮助传统企业实现从产品研发、设计、生产到供应链管理的全方位变革，激发出传统产业的创新潜能。

物联网泛在基础设施加快构建，成为支撑智能经济发展的重要载体。物联网正在成为支撑经济和社会发展的新型基础设施。

马云在大会发言中说：

人类即将进入真正的数据时代，物联网与大数据的结合才能为人类开创未来。物联网的本质是智联网，核心在于将物连起来，并推动其智能化。物联网，万物互联，会真正让我们带入到一个数据的时代，它真正让我们的计算能力、云的能力、人工智能，成为可能。所有这一切，万物互联，会超越我们的想象。

自从2010年无锡开始举办物博会以来，从“感知中国”起步，向“物联世界”进发，无锡一直努力走在前列、站在前沿。物联网产业已经成为无锡新兴产业发展的重要标志，成为推动产业迈向中高端的重要引擎，成为打造产业发展新高地的重要支撑。

2010年以来，物博会伴随无锡的物联网产业而成长。从“感知中国”起步，向“物联世界”进发，无锡一直努力走在前列、站在前沿。物联网产业已经成为无锡新兴产业发展的重要标志，成为推动产业迈向中高端的重要引擎，成为打造产业发展新高地的重要支撑。