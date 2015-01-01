9月5日至6日，主题为“万物互联，聚变未来”的GIEC2017全球互联网经济大会在北京召开。大会上特斯联副总裁谢超进行了演讲，会后谢总接受了至顶网的采访。

9月5日至6日，主题为“万物互联，聚变未来”的GIEC2017全球互联网经济大会在北京召开。大会上特斯联副总裁谢超进行了演讲，会后谢总接受了至顶网的采访。

物联网与人工智能好像神经元与大脑

采访中，记者与谢总就为什么物联网要与人工智能协同发展，以及什么时候才可以正式商品化的问题进行沟通。

“通过物联网中好像神经元一样的传感器来感知我们周边的环境，收集数据。人工智能好比人的大脑，可以对数据进行处理和挖掘。两者如果都是独立存在的话，生命会变得没有价值。”特斯联副总裁谢超先生用一个形象的比喻，开始了本次采访：

“物联网所收集的海量互动数据被视为是打开商业智能化时代的关键之匙，而要将IOT和AI应用落地，则必须找到一个能获取海量有效数据的切入点。因此，顺应时代发展趋势，特斯联锁定以IOT+AI为技术基础的“智能物联网”新赛道，全力打造未来建筑与未来城市的“智慧大脑”，为多场景生活、办公和城市管理提供行业解决方案。”

互联网 ≠物联网

在采访中，谢总还向我们阐明了互联网与物联网的本质区别：

“传通的互联网，没有基于的相关设备，数据收集的通道，多通过于PC端、手机端收集相关的信息。先天的制约了数据收集或者说‘神经元’的密度。对于物联网而言，环境中的所有设备都会变成一个传感器，收集相应信息。物联网产生的数据量要远远大于互联网所产生的数据量，海量数据为企业提供深度的见解创造了可能。但物联网需要在每一个场景中进行深度改造，才可以将传感器部署进去。这需要扎扎实实、稳扎稳打的去进行发展。”

物联网的发展正在趋于理智

“传感器的成本逐年下降、趋于成熟的通讯技术、重要的随着人们多年对物联网的认知，洗去了物联网的浮华，现在可以脚踏实地的去做这个事情，无论是物联网还是人工智能，现在已经到了一个量变到质变的临界点。现在所需等待的是，在哪些行业中，可以先行对其爆发出来，比如现在的共享单车。”

“共享单车的行业领域比较单一，因此发展速度会很快。但物联网应用在例如建筑、工业、城市等综合领域的复杂场景时，它的发展就会慢一些。但是有前些年技术发展做基础，未来也会以更快的速度进行发展。”

特斯联的未来建筑、未来城市、未来金融

在接下来的采访中，谢总还向我们强调：“特斯联在未来建筑中，打造的是一个未来建筑的操作系统——ABAS BI，它不仅能够将人力、设备、能源、通行与停车管理等运营数据，与楼宇自有信息技术系统互联互通，形成一个高效低耗的智能化楼宇管理平台；同时，ABAS BI操作系统相当于建筑的“大脑”，可以实时采集建筑运行各个方面的数据，并通过对海量建筑数据的采集、清洗、存储、传输、运算以及深度学习形成对楼宇的智能化控制，实现自动化运行通过在建筑中加设传感器或控制器，对整个建筑的运行状态产生完整了解，从而进一步提长建筑运行效率，降低使用能耗。”

“在未来城市中，特斯联在构建城市基础的全新平台，将建筑、人口、安防等数据进行收集，通过技术手段去分析，进而可以对整个城市更加深度的去进行管理。”

“而‘未来金融’则通过技术手段，创造了金融资产，开发创新金融产品，一方面助力‘未来建筑’及‘未来城市’项目的快速落地和扩张，另外一方面开创新的变现场景，成为撬动庞大行业应用市场的最佳杠杆。”

正是特斯联在物联网和人工智能领域的深耕细作，今年特斯联作为唯一代表中国的物联网企业入选了Gartner的《市场洞察：利用节能生态体系推动智慧建筑物联网解决方案的普及》报告。成为首个分析案例且篇幅最长，并且获得了国际一线分析师的极高认可。

截至2017年8月，特斯联已达300余人规模，其中，研发团队有国内外顶尖工程师150余人，获取及申请中专利约300项，并在全国范围完成智慧项目逾7000个，累计覆盖面积近6亿平方米，服务超千万人口畅享智慧生活。