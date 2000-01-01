 2017中国两化融合大会，锐捷用“场景创新 智能制造”展现“工匠”情怀

8月25-26日，“2017中国两化融合大会”在北京国家会议中心举办。工业和信息化部副部长陈肇雄、国务院国有资产监督管理委员会副主任徐福顺等政府领导、专家学者和来自锐捷网络、腾讯、中国中车、中石化等各行业企业的2000多名代表出席本次盛会。

8月25-26日，“2017中国两化融合大会”在北京国家会议中心举办。工业和信息化部副部长陈肇雄、国务院国有资产监督管理委员会副主任徐福顺等政府领导、专家学者和来自锐捷网络、腾讯、中国中车、中石化等各行业企业的2000多名代表出席本次盛会。

锐捷网络受邀参会，并带来精彩主题演讲和互动展区，共探企业两化融合之道。以场景创新展示通信行业的匠人精神。

图：工信部副部长陈肇雄、国务院国有资产监督管理委员会副主任徐福顺、各部委领导及企业代表等莅临锐捷展区参观

大咖云集 共话企业信息化进阶之路

作为年度最权威的两化融合盛会，本次会议可谓大咖云集。工业和信息化部副部长陈肇雄、国务院国有资产监督管理委员会副主任徐福顺、中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨、工业和信息化部信息化和软件服务业司司长谢少锋、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾等出席会议，分享先进经验和典型案例、交流行业发展趋势、研讨关键共性问题、推动应用落地。

极简，为企业带来无限可能

“极简制造，极简无限”——锐捷网络中大企业系统部副总经理叶永军在会上发表主题演讲，在数字经济大背景下，中国的企业特别是制造业，在信息化方面的投入越来越大，可以说信息化的水平决定了企业未来的竞争力水平。

锐捷网络着力于企业信息化基础网络与数据平台的搭建、运维，在企业纷繁繁杂的各类业务系统高效运行中，提供有力的通讯支持。在这样的背景下，锐捷网络倡导极简的网络建设思路：可靠灵活的网络架构；安全而合规的设计；可视化和云化面向未来。

今天任何一家企业都在考虑无线网络的建设与数据中心网络建设，因此更需要从这四个方面来构建企业信息化基础通讯平台，锐捷网络可以为企业客户提供完整的信息化建设方案。

场景创新 智能制造

本次大会，锐捷网络的展区基于客户的实际应用场景，为大家带来了全新的网络体验。

企业极简智能工厂解决方案——针对企业园区对于网络稳定性、安全易用、开放兼容性等问题的高要求，开发横向虚拟化、安全策略随人而动、安全设备资源池化等方案。目前已成功服务庆铃汽车集团、济南卷烟厂、智恒科技等客户。

智能工厂无线解决方案——深入企业办公、仓储、生产、园区等场景，开发出无线安全办公、先锋办公、仓储零漫游、工业级生产无线等解决方案，成功服务于北汽、比亚迪、修正药业等客户。

企业云桌面解决方案——云办公闪电版解决方案，采用全新IDV智能桌面虚拟化架构，致力于解决企业客户PC管理难、维护难、高能耗等问题，已成功服务上海申通快递等客户，让企业办公省钱、省事、体验好。

云数据中心解决方案——致力于打造企业私有云及混合云方案，通过开放的虚拟化云管平台RG-JCOS，为客户提供一整套的数据中心硬件软件平台，小时级快速实施部署，更便于企业客户数据中心的管理和维护，已经成功服务中国邮储等客户。

综合运维解决方案——传统企业运维系统维护靠经验、资源复杂效率低、业绩呈现难量化等问题都将在RIIL运维管理平台上解决。通过对IT架构统一监控和展现，构建易用的服务体系，自动化运维以及大数据分析工具真正实现Make IT Real。目前已服务神华国能、青岛啤酒、北汽集团、方太、伊利等客户。

《中国制造2025》、《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》及制造强国、网络强国建设等是国家的重要政策举措，锐捷网络也将通过持续的创新，为两化融合提供坚实的网络基础，助力中国制造升级，打造特色中国智造。