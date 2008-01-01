人与科技粘合共生，2017年中国国际信息通信展倒计时20天 

工业和信息化部就“2017年中国国际信息通信展览会”（PT EXPO CHINA 2017，简称“PT展”）筹备情况召开新闻发布会。本届PT展将于9月27日至30日在北京的国家会议中心举办。

至顶网网络频道 09月08日 综合消息：

工业和信息化部就“2017年中国国际信息通信展览会”（PT EXPO CHINA 2017，简称“PT展”）筹备情况召开新闻发布会。本届PT展将于9月27日至30日在北京的国家会议中心举办，预计将吸引超过400家展商及约19万人次行业观众。PT展由国务院批准、工业和信息化部及中国国际贸易促进委员会主办，是ICT行业最具影响力的国际盛会。

工业和信息化部信息通信发展司闻库司长在发布会上介绍，今年PT展首创“城市名片”、智能终端体验、数字健康、空地应急救援等专区；多国驻华使馆及香港展团将加入，助力“一带一路”企业对接。届时，我国5G技术第二阶段测试成果将重磅发布，国内外知名企业将用最新技术与解决方案来诠释“促融合创新，筑网络强国”的展会主题。

逾400家展商场景化展示顶尖ICT技术，以数字赋能

2017年预计将有十余个国家超过400家企业与机构参与PT展，包括中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国信息通信研究院、中国普天、大唐电信集团、烽火科技、中国卫通、TD产业联盟、华为、中兴通讯、诺基亚贝尔、爱立信、高通、英特尔、甲骨文、阿里巴巴、亚马逊、VMware、长飞、亨通、通鼎集团、中天、富通、特发、国美智能、罗技等。

除了信息基础设施等传统通信领域外，PT展今年继续向更为融合的行业技术及应用层面转变，引领垂直领域数字化转型。参与者可以亲身感受5G应用场景、网络智能化演进、物联网技术及应用案例，以及云计算、大数据、人工智能等下一代ICT技术的最新成果如何孕育新科技革命。

“互联网+”也将带来一系列与我们生产生活息息相关的创新体验，如互联网+教育、互联网+医疗、工业互联网、智慧环保、智慧养老、智慧家庭等。多款面向国土资源、武警、铁路等行业的特种手机和特种终端也可以在现场体验。除此之外，观众还将见证信息安全技术及一体化的应急救援系统如何为各行业保驾护航。

鹰潭移动物联网案例领衔“城市名片”专区

万物互联的物联网城市已不仅限于概念，今年首创的“城市名片”专区将成为PT展上一大亮点。对一个城市来说，除了独具特色的风土人情外，信息化的建设也逐渐成为能够代表当地经济特色和可持续发展生命力的重要标志。以鹰潭市为代表的移动物联网（NB-IoT）前沿城市将与相关应用解决方案提供商将一道亮相，带来多款物联网实际应用，包括智慧水表、智慧路灯、智能公交纸站牌等。鹰潭、深圳，河北、贵州、西藏、青海、沈阳、长春、南京、南宁、昆明等省、自治区、市都会参与其中，共同诠释“以ICT驱动城市创新发展”的论坛主题。

三大奖项助力同期论坛 我国5G第二阶段测试成果将发布

PT展同期会议“ICT中国•2017高层论坛”将于2017年9月27日至29日举行，多场行业峰会及发布会涉及5G、SDN/NFV、NB-IoT、人工智能、数据中心、MEC、数字健康、云计算、大数据、智能家居等。其中，29日在北京国际会议中心举办的2017移动智能终端峰会也将作为“ICT中国•2017高层论坛”的特别分会场。今年将继续举办“5G创新发展高峰论坛”，IMT-2020(5G)推进组将颁发5G技术研发试验第二阶段测试证书，发布测试结果及后续工作。值得一提的是，今年会上将颁发数据中心专项奖项、ICT中国城市专项奖项、智能终端“墨提斯奖”三大权威奖项，花落谁家依然充满悬念。据主办方介绍，为服务越来越多的出海企业，展会也首次联合新加坡、马来西亚、印尼等国大使馆举办“一带一路”ICT企业对外投资贸易洽谈会——东南亚专场，并计划在未来与更多大使馆展开合作。

PT展：粘合人与科技

作为国家级行业盛会，去年莅临展会现场的嘉宾有政府部长、各省市信息通信主管部门、行业组织、监管机构领导以及大企业CEO，短短4天展期实现了5.8万专业人士的交流与对接，为ICT行业的资源共享、交流合作提供了高效、稳固的粘合剂。据悉，PT展今年对其品牌内涵作了新的诠释，致力于粘合人与人、人与科技、科技与科技，为行业观众打造更专业、更高效的一站式参观、采购、体验平台。据主办方介绍，本届展会优先采用微信报名，观众可关注官方微信订阅号：PTEXPO进行注册报名。