 厉害了！锐捷出色完成厦门金砖国家峰会网络保障核心工程

近年来，锐捷网络已经成为越来越多的重要国际会议、重大赛事活动的网络服务商。这次金砖国家峰会，锐捷网络再次通过会议现场超一流的网络服务，展示出资深专业技术实力与敬业精神。

9月3日-9月5日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门国际会议中心举行。在这个全球瞩目的政治、经济、体育、文化交流平台上，作为中国数据通信解决方案领导品牌，锐捷为与会的各国政要、嘉宾提供了全程优质的网络服务。

气势磅礴的厦门国际会议中心主会场，华灯璀璨的厦门夜景都在此次金砖会议中为人熟知。与此同时，涵盖整个室内、室外场景的网络服务也经受了最严苛的考验。有过多次国家重大会议服务保障工作经验的锐捷网络，以“高品质”“零失误”为参会者带来“好体验”，在网络信息保障层面一展大国风采。

金砖会场：高品质网络提供独家服务

此次会议主会场的综合布线网、信息发布网、安防设备网及会场有线网络由锐捷网络独家提供。

锐捷网络需要根据每张网承载的业务特点提供相应解决方案。例如：综合布线网是唯一的外网接口，对数据安全要求尤为严格；信息发布网是此次会议的重点业务应用网络，需要在会议期间确保信息发布“零差错”；安防设备网是整个会议所有安全保障任务的工作平台，对设备的可靠性要求极高。

根据会务组提出的需求，方案采用了三网物理隔离的设计，共部署6台RG-N18010云架构网络核心交换机、多台RG-S5750-H系列高性能以太网交换机和RG-S2910系列千兆交换机，确保每张网都可以拥有双核心架构、万兆上联，千兆下联、保障业务运行的高性能、高可靠要求。在安全方面，锐捷采用了RG-RSR77-X系列核心全业务路由器和RG-WALL 1600-X8500系列防火墙，确保网络出口的安全、高效、稳定、可靠。

要实现网络运行“高品质”“零失误”的目标，需要高性能、高可靠、高安全的基础网络，同时也离不开上层数据平台的稳定运行，以及先进的IT运维管理工具。为此，锐捷在主会场部署三台RG-UDS1022系列超融合一体机，替代了传统服务器+专用存储方案，提供了服务器虚拟化、分布式存储、网络虚拟化等一体化解决方案。同时，为了对所有业务系统和IP设备进行统一运维管理，采用了三套RIIL IT综合业务运维管理平台，真正实现了业务可视化，业务易运维。

4G路由器尽展厦门夜景之美

会议期间，央视新闻的“航拍夜景，190秒看高颜值厦门璀璨绽放”刷爆朋友圈。从夜空俯瞰，连线成片的多彩灯光，勾勒出城市的轮廓，延伸着厦门的城市风情。在大家感叹现代科技全方位展现厦门之美的背后，是锐捷网络承载了这场视觉盛宴。

厦门全岛夜景是目前有记录的世界最大灯光夜景，包括1600栋楼，2000多个布点。而在夜景工程中，灯控对网络传输的要求非常高，如果网络延时会影响整体的灯光效果。同时，由于总控和灯光不在同一栋楼，所以在网络传输方案上采用4G无线路由器部署，重点点位工业交换机作为备份。

为了避免网络传输的抖动，锐捷工程师在每个点架设一台RG-RSR820系列移动路由器，通过内置的传输优化功能，将4G链路震荡、网络延迟的影响降至最低，完美呈现绚烂的厦门夜空。此外，RG-RSR820路由器的芯片、外壳、硬件元器件均采用一流成熟产品，保证了产品的室外持续工作能力。

“金砖服务”：是信任、荣誉，更是责任

接到“金砖会议”这个重要任务，锐捷网络第一时间组建了专业团队，快速响应会务组的各项需求，确保所有需求当天反馈、随时调整，直至方案及测试结果几近完美。

图：锐捷服务保障团队

从设备安装调试，模拟预演，再到会议顺利召开，三个多月的时间里，锐捷网络不仅安排驻厂工程师全程保障，还组建了一支技术实力强大的服务保障团队及时响应、及时通报、及时解决。以以最高标准、最严要求、最扎实的工作，锐捷提供的“金砖“服务，将厦门这座魅力之城的现代信息化风姿，一并呈现在世界面前。

近年来，锐捷网络已经成为越来越多的重要国际会议、重大赛事活动的网络服务商。从北京奥运会、广州亚运会等重大赛事，到“腾讯全球合作伙伴万人大会”“、云栖大会”、“苏宁之夏”、“GITC全球互联网技术大会”等大型活动，锐捷网络都承担重要的网络保障任务。这次金砖国家峰会，锐捷网络再次通过会议现场超一流的网络服务，展示出资深专业技术实力与敬业精神。