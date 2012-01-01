9月6日，华为产品与解决方案总裁汪涛在全联接大会上发表题为《智联万物，云领创新》的主题演讲。

9月6日，华为产品与解决方案总裁汪涛在全联接大会上发表题为《智联万物，云领创新》的主题演讲。

以下为汪涛演讲全文：

尊敬的各位来宾，女士们、先生们，大家上午好！欢迎大家来上海参加华为全联接大会。

昨天，华为轮值CEO郭平先生清晰地表达了华为在云上的战略和使命，表示华为有决心，也有能力和伙伴一起打造世界上五朵云之一。今天我想分享的是华为如何通过技术和解决方案的创新来实现这一目标，帮助政府、企业以及全社会实现数字化，迈向智能社会。

IDC对全球Top 2000的企业调查显示，2017年全球有67%的CEO将数字化转型作为核心战略。数字化转型的关键是引入新的ICT技术，而云是ICT技术的主要提供方式。但云不是数字化转型的唯一要素。波斯顿咨询公司的企业数字化成熟度模型显示，数字化是企业在数据采集和数据分析两个方向，不断提高现代化和智能化水平的综合结果。数据采集需要联接，数据分析需要云。华为所说的云不是人云亦云，而是基于联接的云，是有“根”的云。

如果说工业化的标志是接上电，数字化的标志就是联上云，工业化中电离不开网，企业数字化中，云离不开联接。联接的目的是为了云的高效，而云的价值只有靠联接才能释放。如果云是孤立的，就无法产生应有的价值。联接和云是数字化转型的双引擎，没有联接的云是空中楼阁，有了联接的云才能“接地气”。

华为公司在联接领域耕耘了30年，今天华为的联接解决方案服务全球500多个运营商，联接全球35亿用户，拥有业界最完备、最领先的技术，在光、无线、微波、IP等都处于行业的领先地位。下一个30年，我们将继续引领这一领域的技术和产品解决方案创新。

华为的云可以说是厚积薄发，华为在云这个行业的积累已经有十年，在全球很多市场上已经成为客户的最佳选择。在过去6个月内，华为云上线了超过4500个新特性，和40多个云应用服务。华为的战略就是长期聚焦联接和云、通过不断的技术和方案创新加速政企数字化，实现商业新增长。

全世界做联接的公司很多，联接万物的很少，做云不难，成为全球五朵云之一，不易。既能做好联接又能做好云的可能只有华为。

智联万物的核心首先是联和智。联是基于任意媒介和任意技术实现泛在超宽联接，能联上要联的一切人和物，满足商业、教育、城市、制造等各种场景的联接要求，多网合一，化繁为简。而智的内涵是让联接更敏捷、更自动化、更智慧，基于大数据分析和深度学习等最新的技术，实现全网智能，网随心动。

【智联商业】

虽然4G、4.5G甚至5G技术在快速发展，但是在企业园区这样的场景，WIFI技术仍然是不可或缺的解决方案。华为公司提供的全场景WiFi网络，可以满足商业场所、体育馆、机场等密集型场景无线覆盖的需求。

2013年，华为发布了业界第一款融合有线和无线的敏捷交换机，引领了业界的创新。今天发布的X-Gen WIFI，能带来更高的效率和更多的接入，融合了WIFI和物联网，能满足未来商业泛在接入的需求。

【智联教育】

在泰国拉卡邦先皇理工大学，华为基于CloudCampus建设了一张全球领先的校园网络，以联接为教育创造价值。华为CloudCampus在发布以来，始终以至简管理、无限联接为目标，已经与全球超过30个重量级合作伙伴在20多个细分行业中有成功的合作案例。无限联接可以由云管理平台快速建立虚拟化网络、共享ICT资源，满足不同的应用需求，实现基于意图的联接。

【智联城市】

华为照明物联网解决方案将城市照明路灯统一接入物联网络，基于GIS地图进行可视化管理，管理者可以清楚的了解每一个街区、每一盏路灯的状态信息，节能效率高达80%。这些成功的行业实践都是依托深度开放的EC-IoT方案。EC-IoT解决方案包括两个关键部件，开放的边缘计算网关和统一管理的敏捷控制器。边缘计算网关的工业级设计，能适应各种行业严酷环境；基于业界最丰富的工业协议和接口，具有广泛行业适用性。

以空调质检为例，当前主要是通过人工来识别产品质量缺陷，识别准确率低。而EC-IoT通过在边缘计算网关部署噪声和质量检测的AI组件，自动化识别空调质量；并可通过深度自学习能力，不断完善质检特征库，质检准确率从80%提升到99.5%。同时，EC-IoT基于开放云管理能力，将行业智能应用从云端自动分发到边缘网关，实现百万网关的统一管理。

边缘计算前景广阔，产业同时横跨OT、IT、CT多个领域，边缘计算的发展需要全产业链的协同。为了加速边缘计算在各行业的落地，我们发起成立了边缘计算联盟。迄今为止，联盟已发展了116个成员，打造20多个测试床，其中，梯联网是众多成功部署的测试床之一。

【智联制造】

制造行业已经呈现自动化、移动化、智能化三大趋势，数百万的工业机器人将被部署，帮助企业提升制造精度和企业效率。据Gartner预计，到2020年全球将有260亿台设备实现互联，其中15%来自于制造业。泛在联接将是智能制造的基础，eLTE是帮助制造企业泛在联接的有效解决方案之一。eLTE引入最先进的4.5G LTE技术，为制造企业提供宽窄一体的无线物联，帮助制造企业实时监测、灵活调度，提升效率、降低成本。

eLTE是帮助制造企业泛在联接的有效解决方案之一。eLTE引入最先进的4.5GLTE技术，为制造企业提供宽窄一体的无线物联，帮助制造企业实时监测、灵活调度，提升效率、降低成本。

在数据中心云化不断提速的今天，华为发布了新一代CloudFabric解决方案，打造极简高效的云数据中心网络。CloudFabric面向互联网、金融、HPC等行业通过场景建模生成三大Fabric模型，解决网络架构设计复杂和周期长的难题，将设计时间从几个月缩短至几天。CloudFabric通过SDN自动化实现部署极简，通过FabricInsight的智能分析实现运维极简。FabricInsight超越了传统网络运维的思路，聚焦应用和数据的分析，透过数据发现关联与规律，事前预防故障发生，开启了智能分析的新时代，运维效率提升70%以上。

今年3月我们首次发布企业互联专线--SD-WAN，能够根据全网的链路状态、带宽负荷来选路，无论在城市内还是跨城市、跨省、跨国家，都能匹配跟业务需求相符的最佳路径，提升效率和体验。

智联万物还有一个要素是安全。2017年5月著名的勒索病毒爆发，华为的客户基本没有受到影响，因为华为的安全防护在用户还没有感知到勒索病毒之前，就通过沙箱智能检测算法探查并阻断了威胁——华为安全解决方案秉承的是“防患于未然”的安全理念，具有检测智能、处置智能和运维智能三大关键优势。

智慧引领，厚积薄发。华为从来不会停止创新的步伐，因为技术的发展一日千里。如果我们用24小时来描述人类6000年的文明发展史，你会找到答案：文字在凌晨时分被发明，蒸汽机在22:30被发明，23:15人类学会使用电力，23:43人类发明了通用计算机，23:54开始使用互联网。23:57进入移动互联网时代，一天里的最后十秒钟，AlphaGo战胜了世界上最聪明的大脑，开启了智能时代。

牛津经济学院的研究表明，技术发展与企业数字化进程出现速度剪刀差。摆在我们面前的挑战是如何加快新技术的采用节奏，带动商业模式创新，实现新增长。

抓住联接和云，企业数字化的大势不可阻挡。最后我想借用管理咨询大师拉姆.查兰的话来结束我的演讲：传统企业数字化才刚刚开始，如果想颠覆这个行业，唯有“敢为天下先”！