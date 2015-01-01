华为发布SD-WAN互联专线解决方案，构建极致体验的企业广域互联

在2017华为全联接大会HUAWEI CONNECT上，华为发布SD-WAN（Software-Defined WAN）互联专线解决方案及系列化通用计算网关。

在2017华为全联接大会HUAWEI CONNECT上，华为发布SD-WAN（Software-Defined WAN）互联专线解决方案及系列化通用计算网关。方案为企业提供分支与分支、分支与数据中心、分支与云之间的随需互联，并通过应用级全路径智能选路与智能加速、云化可视运维，为企业构建极致体验的广域互联。

华为SD-WAN已经在全球规模商用，为金融、零售、MSP等客户提供高性价比的企业互联网络。而随着SD-WAN的广泛应用，企业在体验方面提出了新的诉求，如优化跨国业务体验，提高业务部署灵活性，需要更多的网络功能和体验保证等等。华为本次新发布的SD-WAN互联专线解决方案采用云化技术，进一步为企业提供应用极致体验、VAS（Value Added Service）业务获取极致体验和运维极致体验。

应用极致体验：应用级全路径智能选路和智能加速，实现关键应用“最高优先级”保障

每个行业都有自己的特殊应用和关键体验诉求，而业务加密是一个通用的需求。华为SD-WAN互联专线解决方案支持用户自定义应用和加密应用识别，通过全局流量智能调度，提供用户、应用、最优路径的智能选路方案。同时，通过大文件传输优化、数据优化、应用优化等技术，实现关键应用智能加速，从而保障关键用户和关键应用的最优体验。

VAS业务获取极致体验：基于开放业务平台，实现VAS业务“随需分钟级”获取

华为本次发布的系列化开放通用计算网关包括：AR1600系列，AR650系列，支持华为和第三方VAS（虚拟防火墙vFW，虚拟广域网优化控制器vWOC等）业务按需部署，满足不同分支场景的部署需求。同时，支持VAS业务灵活编排和自动下发，实现VAS业务分钟级获取，解决企业业务开通慢和不灵活的问题。

运维极致体验：云化可视运维，实现“秒级”故障定位

华为SD-WAN互联专线解决方案支持WAN/LAN统一管理，并基于GIS地图支持应用端到端全路径可视，同时采用自动化运维，实现故障秒级快速定位，降低OPEX 80%。此外，该方案还支持邮件开局、手机扫码等多种开局方式，实现设备即插即用，极大提升开局效率。

日本软银作为华为SD-WAN的早期客户，已经开始部署该方案，并计划为全球/日本企业客户提供专线服务。日本软银集团副总裁Taketsuna Hiroki指出：“SD-WAN已经成为行业业务数字化及云化转型下的企业互联发展趋势，华为SD-WAN互联专线解决方案，不仅为软银的企业客户提供高体验可靠接入的企业互联服务，也是软银持续创新引领行业的又一利器，将极大地推动企业专线市场的拓展。“

华为交换机与企业网关产品线总裁胡克文表示：“华为始终聚焦客户的需求和挑战进行创新，本次发布的SD-WAN互联专线解决方案，旨在帮助企业客户应对业务云化快速发展带来的挑战，建设随需的极致体验企业广域互联网络，实现云时代的快速转型，迈向商业成功。”

华为企业网络已广泛应用于全球100多个国家和地区，通过智联万物的网络，加速企业数字化转型。截至目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。

HUAWEI CONNECT2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2017年9月5日~7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。