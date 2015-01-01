华为云在HUAWEI CONNECT 2017重磅发布6大创新解决方案

在HUAWEI CONNECT 2017上，华为IT产品线副总裁黄瑾出席了“智联万物，云领创新”主题演讲，并重磅发布了涵盖硬件、软件、数据、联接、架构、混合云等6个方面的创新解决方案，帮助客户实现数字化转型。

在HUAWEI CONNECT 2017上，华为IT产品线副总裁黄瑾出席了“智联万物，云领创新”主题演讲，并重磅发布了涵盖硬件、软件、数据、联接、架构、混合云等6个方面的创新解决方案，帮助客户实现数字化转型。同时，华为联合中国工商银行、神龙汽车有限公司分享了技术创新以及在数字化转型的成功实践。

华为IT产品线副总裁黄瑾出席主题演讲

黄瑾表示：“未来，各行各业的数字化转型将把人类带入智能社会，创新将是这场变革的驱动力，云上会出现越来越多的综合创新，云也需要综合实力。华为云致力于成为智能社会的使能者，让各种技术和能力在华为云上持续创新，助力客户在数字化转型中占得先机。”

华为云重磅发布6大创新解决方案

在今天的大会上，华为云发布了6大创新解决方案，从硬件、软件、数据、联接、架构、混合云等维度全方位展示华为云的立体创新：

l 硬件创新：Atlas是华为新一代智能云硬件平台，面向公有云、AI、HPC等场景，通过异构资源池、智能编排等关键技术，将GPU、HDD、SSD等资源池化，根据业务模型按需提供硬件资源，可提升50%以上的资源利用率，同时可实现逻辑服务器秒级部署，支撑业务快速上线。

l 软件创新：华为软件开发云DevCloud（将于明天发布）可以将工具、能力、流程开放到华为云上变成服务，与企业分享华为多年积累的开发经验。

l 数据创新：华为云企业智能（EI）服务帮助企业数据创新，智慧开启未来。华为云不仅能提供深度学习，图分析，搜索等平台类服务，也提供丰富的图片标签、智能审核、图像重建、易报关-OCR、智能装箱等AI服务，让企业更智能。为满足企业IT架构走向分布式的需求，华为云上还新推出了3款安全、可靠的分布式数据库服务，包括分布式OLAP企业数仓LibrA、分布式OLTP企业数据库Derecho和分布式MySQL数据库Taurus。

l 联接创新：华为云IoT平台是包含SIM卡管理、设备管理和应用使能层的全栈平台，具备安全联接、跨行业生态、易集成等特性，可提供大量行业使能套件和模板，让华为云更加匹配物联网（IoT）和车联网（VoT）应用场景。

l 架构创新：华为云推出了6个9可靠性的企业存储服务，同时发布了FusionCloud Stack解决方案，作为公有云的延伸模块，可部署在企业数据中心内，当与公有云联接的网络中断时，系统仍然可以继续服务。FusionCloud Stack可提供与公有云一致的用户体验、更安全的数据主权、低时延以及本地免维护等独特特点，可以帮助企业关键业务安全上云。

l 混合云创新：FusionBridge混合云解决方案基于OpenStack开放云平台，以创新的注入式级联架构实现了同构/异构混合云。该解决方案可提供跨云的统一服务目录，屏蔽客户使用多云平台的差异化；通过HyperContainer实现无差别的跨云业务镜像，结合跨云Overlay网络自动化，统一vAPP部署服务，轻松实现客户业务跨多云分布式部署和按需扩容；通过统一的图形化运营/运维Portal帮助客户简化跨云管理的工作量和难度。

在云2.0时代，云计算、大数据、AI、IoT等技术将更多的结合工业界的数据和场景创新。华为云携手行业合作伙伴提供差异化的云、大数据、AI服务，更好地满足客户日益复杂的应用场景。

中国工商银行软件开发中心高级专家王晓平表示，工行一直秉承科学技术是第一生产力的理念，并在面向未来的智慧银行定义中着重强调了技术创新，为此工行成立创新实验室。华为作为重要合作伙伴之一，与工行共同开展联合创新，为工行新一代大数据平台的建设工作提供了有力支持，使得大数据能够更好的服务于客户营销、风险防控、客户服务、经营管理等多个金融业务领域。

神龙汽车有限公司商品企划副总经理唐腾介绍了神龙公司的5A+计划，以及面向出行服务转型的重点业务布局。2020年前，神龙公司将携手ICT、互联网领域的领先合作伙伴，推出包括私家车共享、租车业务、车队管理等在内的多项移动出行服务并打造ICT融合的车联网平台。

华为在云计算领域深耕近十年，通过持续创新与客户共同成长。自2017年3月华为Cloud BU成立以来，华为云的用户增长率达到了238%，新发布包括数据仓库、高防DDoS、CDN等在内的40款云服务，总数达到85款，累计超过4500多个特性。截止目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。