华为发布“联接+云”的数字化转型双引擎战略

在HUAWEI CONNECT 2017期间，华为发布了“联接+云”的数字化转型双引擎战略，并推出了基于智联万物理念的企业网络解决方案。

在HUAWEI CONNECT 2017期间，华为发布了“联接+云”的数字化转型双引擎战略，并推出了基于智联万物理念的企业网络解决方案。旨在企业云化转型下实现接入、广域、数据中心和互联全场景中对网络的更全面联接和更智能管理，为企业构筑迈向未来智能社会的技术基础架构，帮助企业在数字化转型中快速抓住商业机会，实现商业变现，提高运营效率。

华为产品与解决方案总裁汪涛发布“联接+云”的数字化转型双引擎战略。

“打造数字化双引擎，将是华为未来的产品战略。华为将凭借‘云网协同’的优势，充分发挥软硬件结合的能力、数据中心高速互联能力、以及云服务的立体创新能力，携手伙伴一起打造世界上的五朵云之一。”华为产品与解决方案总裁汪涛表示，“未来，联接在哪里，云就在哪里。联接的目的是为了高效的云，云的价值靠联接来释放。任何企业都需要一张拥有更强联接、更智慧管理，以及更开放平台的网络，以带动更多企业的商业模式创新，驱动新增长。”

今天网络联接的不仅仅是企业的核心办公业务，而是通过对用户、万物、环境的连接将企业的生产、物流、运营、营销与销售等业务流程紧密联接起来。网络不再仅仅是“尽力而为”实现企业信息化，而是需要提供有承诺业务质量且高效的数据传输、智能的运维管理、安全的业务保障，从而联接企业的商业智能，加速企业的数字化转型。

华为丰富的有线和无线网络连接技术，可以轻松实现全场景的信息接入，打破信息孤岛，将原来碎片化的信息聚合起来，为用户构建一张对接入的用户身份、应用类型、工作环境可感知的网络。华为网络利用大数据分析最终用户行为意图，驱动网络自动化地进行高质量的业务承载，保障端到端应用体验，实现智能化的运维管理和故障定位；同时还可以根据业务和应用的需要将信息通过接口开放，使得客户据此进行业务创新、优化及效率提升。

华为此次发布基于智联万物理念的企业网络解决方案包括：CloudCampus解决方案，为企业构建一个业务驱动的数字化园区网络；X-Gen Wi-Fi解决方案，给用户带来无处不在的4K视频业务体验，加速全物联场景的行业应用；CloudFabric解决方案，为企业构建一张极简设计、极简部署和极简运维的云数据中心网络；400G数据中心互联解决方案，构建大容量、无阻塞、低时延的互联网络；SD-WAN互联专线解决方案，为企业构建极致体验的广域互联。

华为企业网络已广泛应用于全球100多个国家和地区，通过智联万物的网络，加速企业数字化转型。截止目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。

HUAWEI CONNECT2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2017年9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。