Riverbed为全球知名会计师事务所提供IT敏捷性，助力企业快速成长

Riverbed科技公司日前宣布, 领先的专业服务提供商BDO Canada LLP（德豪加拿大会计师事务所）采用Riverbed SteelFusion作为其并购与收购战略的重要组成部分，成为其构建敏捷IT环境的基础。

Riverbed科技公司日前宣布,领先的专业服务提供商BDOCanada LLP（德豪加拿大会计师事务所）采用Riverbed SteelFusion作为其并购与收购战略的重要组成部分，成为其构建敏捷IT环境的基础。SteelFusion技术使本地办公服务器在几分钟内即可启动并投入运行，从而简化远程站点部署基础设施的流程。借助SteelFusion，本地办公室的所有数据均已汇集到公司的数据中心，通过快速的数据中心更新来替代原有的漫长备份过程，从而交付最佳应用性能。据该事务所介绍，不仅其数据安全性得到提高，IT差旅时间也大幅减少，其结果是事务所每年约有25家分支机构实现向SteelFusion的迁移。

从温哥华到圣约翰斯，BDO在加拿大拥有至少125个办公室，其分布从主要的城市中心到更多的农村地区。MPLS广域网将各地办公室连接到多伦多数据中心，该公司的业务关键型软件应用就放置在这里。

BDO在几年前就已经成为Riverbed的客户，因为该公司当时采用了Riverbed SteelHead WAN优化方案，以提高其在广域网上的应用性能。从那时起，公司的IT战略就不断发展以更好地为快速发展的组织服务。BDOIT系统和基础设施部门高级经理Bruno Petitti解释说：“我们的并购时间非常紧张。而我的部分工作就是要确保IT系统能够灵活运行，以便与业务部门合作。”

这项工作的一个关键部分就是对当地办公室的IT基础设施进行升级。以前，每个办公室都有自己的服务器和存储空间，但现场却缺少IT专业技能。考虑到一些办公室的位置较远，就经常需要员工出差到那些地方以保持设备的正常运行。当一个关键设备出现运行故障，员工等待IT人员前来检修的同时，该办公室的收入也会受到影响。如需替换零件，则可能会增加24至48小时的停机时间。

每个办公室每晚都向数据中心备份大量信息。通常情况下，由于这个过程将持续到第二天，所以导致用户开始抱怨应用性能。此外，加强公司和客户数据的安全性是Petitti团队的首要任务。将数据存储在当地办公室也会带来问题，如遇到诸如火灾和洪水等灾害造成的业务连续性问题等。

当IT团队了解到有关SteelFusion软件定义分支机构解决方案时，他们意识到这将解决他们办公室的问题。借助SteelFusion，BDO可以将远程存储设备、服务器、备份和网络基础设施融合到一台设备中，并确保所有数据安全地传送至多伦多数据中心。另一方面，还可以为当地办公室提供出色的应用性能，就如同数据存放在当地一样。

SteelFusion设备的部署过程大约只需要30分钟。BDO加拿大会计师事务所IT系统和基础设施经理Giri Shanmugarajah表示：“当地人会把设备放好并固定在机架上，然后给它分配一个IP地址。一旦完成这些简单步骤，我在总部的办公室团队就可以远程完成所有事情。”

当合并和收购为公司带来新办公场地时，由于SteelFusion会自动将所有分支机构基础设施整合到数据中心，因此将其整合到标准化IT环境的时间就会大大缩短。Petitti正在探索一种方式，通过将SteelFusion与Microsoft AzureStorSimple相结合来取代数据中心的SAN存储设备，从而消除为新办公室购买和分配存储空间的瓶颈。他表示：“支持StorSimple是Riverbed帮助我们提高敏捷性的另一种方式。”

将办公室数据安全地存储在数据中心后就不必担心数据会被窃取。BDO网络安全经理ClaudeVezina解释说：“即使有人带着SteelFusion设备走出来，他们也不会获取到任何信息。而SteelFusion会确保本地办公室出现意外停机时，任何工作都可照常进行。”Vezina补充说：“员工可以在家使用VPN。对于我们的团队来说，就像在办公室一样，他们可以在五分钟内访问所有数据，这无疑增强了业务连续性。”

Riverbed提供云和数字解决方案

Riverbed正在提供帮助企业从传统硬件过渡到新的以软件定义和云网络的解决方案。帮助企业提高终端用户体验，使企业的数字化转型举措能够发挥其全部潜能。Riverbed的集成平台为企业提供了取得在云和数字领域取得成功的敏捷性，可见化和性能。通过利用Riverbed平台，组织机构可以将任何公共，私有或混合云的应用，数据和服务从任何网络提供到任何端点。

Riverbed SteelFusion通过将最佳虚拟化，智能存储缓存和行业领先的WAN优化技术集成至一个单一的超融合基础设施方案中来支持软件定义分支机构，使它既可以满足企业的需求，又可以满足分支机构员工对于高性能应用的需求，提高他们的办工效率。