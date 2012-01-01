锐捷“一体化交付”推动普教云数据中心建设 “七大场景”重塑数据价值

面对“云时代”的到来，锐捷网络基于中小学与区县级云数据中心应用的各大场景，以锐捷RG-UDS系列超融合一体机为核心，搭载RG-JCOS虚拟化云管理平台，通过“开箱即云、一体化交付”等一系列创新特性，助力普教用户“轻松上云”。

面对“云时代”的到来，锐捷网络基于中小学与区县级云数据中心应用的各大场景，以锐捷RG-UDS系列超融合一体机为核心，搭载RG-JCOS虚拟化云管理平台，通过“开箱即云、一体化交付”等一系列创新特性，助力普教用户“轻松上云”。

湛江北大附属实验中学

化繁为简，一台设备撑起一个智慧校园

作为一所高起点的全日制寄宿学校，湛江北大附属实验中学在充分评估师生教育信息化应用需求的基础上，全面启动智慧校园建设项目。随着业务子系统数量的持续增加，不仅数据中心基础设施的采购成本日益攀升，运维管理人员的工作大压力更是不断加码。

学校采用锐捷网络超融合一体机RG-UDS2000-C 以及RG-JCOS虚拟化软件云管理平台，将身份认证、一卡通、电子阅卷系统、网管、日志管理、实名制认证系统、IT运维管理平台等众多应用汇聚于云，用一台设备撑起了整个智慧校园的灵活应用。只维护一台设备、只操作一个管理界面的锐捷超融合云数据中心解决方案，让运维人员彻底从繁杂的维护琐事中得到解脱，集中精力挖掘智慧校园的创新应用价值，协助学校管理者全面、高效、动态的掌控学校综合信息。

浙江扬州树人中学

承载电子书包应用拓展，弹性扩容避免重复采购

通过2间电子书包教室应用效果的总结，浙江扬州树人中学收获了更加丰富的信息化应用环境，实现了“变教为学”的课堂教学改革目标。为全面推动移动智能终端覆盖全校的目标，学校将电子书包应用确定为核心业务，并将电子书包教室总数扩展到8间，这超出了原有服务器的性能负载总和，更涉及到“每年一次”的设备采购问题。

针对学校核心业务持续扩容及其繁琐的设备采购问题，捷云数据中心解决方案为学校交付了“开箱即用”的云架构，全面满足电子书包常态化应用中存在的高并发、读写繁琐、存储资源IO等高性能需求。此项目以最小的初始成本快速实现了IT基础设施的“云化”，并紧跟电子书包分步、分期建设的应用场景，为后期部署实现了弹性扩容，按需升级。

杭州第四中学

无线网改造方方面面，一体化交付构建极简校园

作为金庸、马叙伦、徐志摩、郁达夫等一大批文豪的母校，杭州第四中学在2016年上半年进行了覆盖全校的无线网改造工程，这不仅需要高速稳定的无线网络基础设备，同时也需要针对移动应用构建实现实名制认证等配套系统，并且能够进行无死角的运维监控和持续优化。

锐捷利用超融合一体机RG-UDS1022-G内置RG-JCOS虚拟化软件构建云平台，承载RG-SMP实名认证系统和RG-SNC网络指挥官系统对移动网络进行统一运维和管理，实现无线网络改造项目的一体化交付，创造了“建设更简单、应用更简单、管理更简单”的极简校园。

深圳宝安区教育局

探索国家教育信息化研究课题，一套云平台承载40个业务系统

作为国家教育信息化创新探索的先行者，深圳宝安区建成并投入运行“宝安区教育信息化综合应用云服务平台”，初步实现了“校校为虚拟化数字校园，人人有个性化服务桌面”的基本建设目标，云平台服务对象可达40多万人，有效促进了宝安教育的公平和优质发展。承载在线英语写作、双板教学、翻转课堂、课堂数据观测、未来教室、校园开放式学生综合分享、在线即时教研等近40套应用系统，以及随国家级课题项目陆续上线的新业务，云平台能否担此重任？

捷云数据中心解决方案通过RG-UDS 2000-E内置虚拟化软件及云管平台RG-JCOS云平台完成IT资源的按需分配和统一管理。首先，利用虚拟化的弹性资源扩展的特性，既实现了IT资源的按需分配，又实现了核心业务的敏捷部署。其次，40个应用以图形化界面展示在RG-JCOS云平台的操作界面上，运行状态一目了然，运维管理更简便；最后，捷云凭借超强性能和可靠性，打破了Oracle数据库不能在虚拟机上流畅运行的概论，让客户IT资源得到了最大化的利用。

河北南宫市教育局

设备不堆砌，为“三通两平台”成功“减负”

随着河北省南宫市“三通两平台”初期项目的完工，一个支撑64所中小学网络互通互联以及应用运行的数据中心建设需求被提上日程。该平台要承载网络监控、OA、门户网站、财务等各种类型信息系统和数字校园发展，满足资源平台和管理平台的日常应用，能够根据上线的业务类型按需分配IT资源、实现操作简单、维护简单和扩容简单。

锐捷网络采用RG-UDS2000-E内置虚拟化软件和云管平台，完美地满足了客户需求。目前全区的管理平台、资源平台、数字化校园等10多个系统在云平台上运行良好。管理人员不仅可以快速分配IT资源并实现自动化部署，更摒弃堆砌设备的“竖井式”建设模式，大幅节省IT成本，更实现了对基础资源的统一管理，解放人力，促进运维效率大幅提高。

云南芒市教育局

一体化实现多方共建，运维成本降低5倍

为摆脱落后局面，云南芒市教育局采用多方合作的形式，打造教育信息化公共服务平台，促进教育均衡和教育公平的发展。

在数据中心建设中，教育局和共建企业一致决定采用RG-UDS系列超融合一体机搭载RG-JCOS云平台，不仅大幅缩短建设周期，更在云数据中心兼容性、开放性和简化运维等方面展现出多个创新亮点，让学生向往的“好老师、优课程”走进偏远山区。同时，对于共建方来说，由“一体机”构建的数据中心运维成本较低，仅需要配备一名熟悉超融合一体机的人员就能满足用户的驻场服务，运维人工成本降低5倍以上，节省百万投资。

江苏盐城城南新区教育局

一体化交付，把智慧校园“送货到家”

云计算数据中心承载智慧校园的创新模式让江苏盐城城南新区的许多中小学校跃跃欲试，但由于资金、技术、人员等一系列问题得不到解决，自建云的愿望只能由此搁浅。

鉴于上述需求并结合辖区各学校的实地场景，江苏盐城城南新区教育局为9所中小学集中采购智慧校园系统，并采用锐捷RG-UDS1022-G一体机内置虚拟化软件的方式完成部署，根据智慧校园软件需求，按需分配IT资源，实现了“一站式采购、一体化交付”的智慧校园平台。在软硬件一体化交付模式下，无须各学校老师进行繁琐的安装、配置和维护工作，实现了智慧校园平台的“送货到家、开箱即用”。