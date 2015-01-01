沈阳市与华为达成全面战略合作 共同推进云计算产业发展

2017年9月5日，辽宁省沈阳市人民政府和华为公司在深圳签署战略合作协议，双方就共建云计算平台、共同打造沈阳市云计算产业等领域达成全方位、深层次战略合作。

2017年9月5日，辽宁省沈阳市人民政府和华为公司在深圳签署战略合作协议，双方就共建云计算平台、共同打造沈阳市云计算产业等领域达成全方位、深层次战略合作。沈阳市市长姜有为，副市长阎秉哲，华为公司企业云业务部总裁杨瑞凯，软通动力集团高级副总裁吴江等相关领导出席了本次签约仪式。

沈阳作为辽宁省省会，是东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地和国家历史文化名城。作为共和国长子和东北老工业基地，沈阳有着天然肥沃的工业土壤。近几年，沈阳市软件行业发展迅猛，发展云计算、大数据产业具有独特的区位优势、科技优势和人才优势。沈阳市及沈北新区领导把云计算产业定位为重点发展的战略新兴产业，并为此制定了一系列前瞻性的规划和积极的产业政策，抢抓“中国制造2025”和“互联网+，软件创新及智能制造”重大机遇，率先构建珠辽沈区域现代服务业支撑平台、软件创新中心、IT外包服务支撑中心、人才培养中心等，致力于推动云计算大数据产业创新发展。

华为公司在云计算、大数据领域一直保持非常高的核心技术研发投入。华为在云服务领域企业云专注于打造云基础设施服务, 坚持“被集成”战略，坚持开放合作的理念，并承诺永远不进行数据变现，与合作伙伴一起共赢云时代的未来。

软通动力是华为同舟共济战略合作伙伴，在智能制造、软件开发云、政府公共服务等领域全面合作。软通动力具备端到端“软件+服务”综合业务能力和纵深服务优势，在政府、金融、制造、能源等领域耕耘多年，积累了深厚的技术实力、行业经验和生态资源。未来，华为与软通动力将共同面向政府的公共服务需求，打造惠民服务云，助力地方政府向服务型政府转型。

此次，华为与沈阳市共同打造的云计算平台，将作为沈阳市产业发展的基础性平台，带动沈北以及沈阳市传统产业转型升级，提升沈阳市的新兴产业发展。华为公司将充分发挥在云服务领域的技术实力和资源优势，携手产业链应用合作伙伴，与沈阳一起打造区域云生态，共同推动云计算、大数据产业发展。

双方合作，未来必将为当地经济振兴注入新的强劲动能，助力沈阳打造成为辽沈地区领先的云计算产业基地，带动社会经济的跨越式发展。