Mellanox联手光迅科技 共拓100Gb/s PSM4以太网光模块市场

Mellanox今日宣布, 与光迅科技股份有限公司达成合作，推出采用Mellanox硅光引擎的1550nm 100Gb/s PSM4硅光模块。Mellanox的PSM4模块与光迅的新光模块能够良好互通，双方将竭力开拓100Gb/s PSM4以太网光模块市场，为客户提供新的供应渠道。

至顶网网络频道 09月06日 综合消息：Mellanox今日宣布, 与光迅科技股份有限公司达成合作，推出采用Mellanox硅光引擎的1550nm 100Gb/s PSM4硅光模块。Mellanox的PSM4模块与光迅的新光模块能够良好互通，双方将竭力开拓100Gb/s PSM4以太网光模块市场，为客户提供新的供应渠道。

“中国Web 2.0和数据中心正在向100Gb/s网络过渡，这将是一个非常好的时机。”光迅科技数据与接入总经理张军表示，“引入已被充分验证过的Mellanox光引擎，将缩减光迅硅光PSM4产品上市时间。相比其它方案，由于无需透镜、隔离器或气密封装，Mellanox解决方案的封装更简单、成本低于竞争对手。”

“我们很高心能够有光迅科技这样一个合作伙伴和光引擎客户”，Mellanox公司商务发展高级副总裁，互联业务总经理Amir Prescher表示。“在数据中心的100Gb/s单模光纤光互连方案中，PSM4模块需求量最大、最经济，且极具灵活性。终端用户将受益于更多的供应商选择，同时，Mellanox和光迅科技也都将从开拓100Gb/s产品市场中获得收益。”

Mellanox已在年初的OFC展会上发布了这款光引擎。其组件均已充分验证，适用于低成本半导体封装工艺，具有低风险、短缩产品上市时间等优势。由于Mellanox的硅光平台不需要复杂的透镜、隔离器、以及激光器组件等，与传统方法相比，客户可以很容易和更快速地扩大生产规模。

Mellanox和光迅科技将参展于9月6日至9日举行的2017中国光博会（CIOE），届时Mellanox展台（1A22-1）和光迅科技的展室还将共同展出1550nm 100Gb/s PSM4硅光模块。