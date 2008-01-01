 华为首次发布企业智能（EI）服务 打造云AI

今日，在HUAWEI CONNECT 2017的第一天全体大会上，华为Cloud BU总裁兼IT产品线总裁郑叶来全面介绍了华为云的业务进展，面向企业市场首次发布创新的企业智能（Enterprise Intelligence, 简称EI）。

至顶网网络频道 09月05日 综合消息： 今日，在HUAWEI CONNECT 2017的第一天全体大会上，华为Cloud BU总裁兼IT产品线总裁郑叶来全面介绍了华为云的业务进展，面向企业市场首次发布创新的企业智能（Enterprise Intelligence, 简称EI）。

企业基于云计算的数字化转型，已经发展到了价值创造阶段，只有帮助客户不断创造新价值的云，才是有前途的云。AI现今几乎被业界公认为挖掘价值金矿的引擎，但AI的研究和应用，至今更多地分散在单点技术上，还无法满足众多企业，特别是大中型企业的供应链、制造、经营管理等复杂生产系统的需求。

郑叶来表示：“云适配客户，才是最好的云服务；人工智能要为企业创造更多价值，则必须将这些分散的单点技术集成起来，综合运用到复杂的企业场景中；华为云定位于智能社会的使能者，聚合人工智能、物联网、计算和存储等基础能力，提供创新的企业智能云服务 ，将华为多年来储备的基础研究成果与实践经验开放给政府、企业、合作伙伴及开发者使用。”

华为Cloud BU总裁，兼IT产品线总裁郑叶来在大会发言

本次大会上，华为首次发布创新的企业智能（EI），包括三类企业智能云服务，以及异构计算平台。

l 基础平台服务：包括机器学习、深度学习、图计算，以及AI训练、推理、检索平台等。

l 通用服务：包括视觉、语音、自然语言等领域API服务。

l 场景解决方案：面向行业，与合作伙伴共同打造基于AI和云计算、物联网等技术的场景解决方案。

l 异构计算平台：华为凭借积累多年的系统工程、芯片、硬件、基础软件等基础研发能力使能上述三类智能服务，让算力释放算法之美。

应用企业智能（EI），华为对自身全球供应链进行端到端流程优化，打通从供货预测到物流、仓储到报关、运输、签收等各个环节，实现物流的智能化转型。应用EI实现智能装箱，根据物品特征提供最佳装箱方案，而且做到集装箱3D仿真可视，整体利用率提升6%；报关环节，将EI应用于海关遵从度分析，根据历史数据和汇率变化等，发现海关数据异常提前预警，实现报关一次通过，减少企业的货物积压风险；在仓储环节，应用EI实现智能仓储，例如设计最佳货物摆放分类、优化提货路径和仓储空间，将华为的仓储运作效率提升10%。

中国太保集团首席数字官杨晓灵先生在大会发言中表示：以健康医疗保险理赔为例，引进OCR图像识别技术，客户将就医发票通过手机拍照上传，后台通过算法自动识别发票照片、自动生成结构化理算文本，并支持后续赔款支付处理。可降低理赔人工作业成本50%以上。中国太保集团期待与华为在图像识别和深度学习能力领域加强合作，为保险行业丰富的客户资源和应用场景提供解决方案。

深圳市交警局科技处李强处长介绍了深圳在城市智慧交通领域的领先经验，在华为的支持下，由人工智能平台预筛选违章图片，可提升约10倍的筛选效率；双方联合打造的智慧交通解决方案获得了中国道路交通安全协会颁发的“2017年度道路交通安全创新产品奖”。

作为华为伙伴公有云之一，Orange Business Services的 CEO Thierry Bonhomme先生分享了Orange在云服务领域取得的最新进展。

在欧洲核子研究中心（ CERN ），华为与德国电信合作提供的公有云服务支撑了全球顶尖科学家的研究工作；依托华为提供的上千台高性能计算节点的支撑，CERN的大型强子对撞机碰撞（LHC）实验项目的总体运维成本降低2/3，上线周期由90天缩短为15天。

郑叶来还阐述了华为云的可信、开放的理念，致力于成为中立的服务供应商。自2017年3月华为Cloud BU成立以来，华为云的用户增长率达到了238%，新发布包括数据仓库、高防DDoS、CDN等在内的40款云服务，总数达到85款，累计超过4500多个特性。

在此次大会上，华为云正式启用了新域名www.huaweicloud.com。



