靠技术不靠用户数据变现 华为云剑指全球“5朵云”之一

HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会) 今天在上海新国际博览中心召开，“云”成为第一日的主题。华为轮值CEO郭平在大会上表示，“华为已经战略投入公有云，并且将长期提供服务。”并决心将华为云打造为全球“5朵云”之一。

至顶网网络频道 09月05日 综合消息： HUAWEI CONNECT 2017(华为全联接大会) 今天在上海新国际博览中心召开，“云”成为第一日的主题。华为轮值CEO郭平在大会上表示，“华为已经战略投入公有云，并且将长期提供服务。”并决心将华为云打造为全球“5朵云”之一。

华为轮值CEO郭平

基于华为云自己的公有云，以及和伙伴共建的云，华为期望未来能打造一张全球云网，就像今天全球三大航空联盟Sky team, Star Alliance和One World一样，接入到华为云即可通达全球。

虽然今天华为公有云的份额依然很小，不过郭平表示，“1994年，任总在华为几乎一穷二白的情况下，提出‘世界通信行业三分天下，华为有其一’，当时连我们自己的很多员工也都不相信，但是，我们做到了。”

郭平的潜台词很明显，华为云打造为全球5朵云之一同样可以实现。

在商业模式方面，郭平多次强调华为云选择的是“靠技术和服务变现，不靠用户数据变现”，这是华为和传统互联网公司的最大区别。

2015年，华为发布云战略时，提出“华为公有云上不碰应用、下不碰数据”的运营原则。今天，华为再次承诺“未经客户许可，华为云不做数据变现，也不会胁迫用户和华为做数据交换。”

如何“靠技术和服务变现”？郭平阐述了华为云的四大基因：

首先是技术基因。华为有30年的研发积累，华为下定决心强力投资，打造云平台，不断增强大数据/AI等新能力，满足客户业务升级、创新的需求。

第二是安全基因。华为提供从芯片到业务的整体解决方案，可以更高效地解决云安全问题，能够为客户提供远高于当前独立IT系统安全水平的保障。

第三是服务基因。跟“生于云”的企业不一样， 华为是“长于云”企业中的典型代表，华为内部的IT架构就极其复杂，因此，华为能深入理解全球化大企业的需求和挑战，能协助政府和大企业实现数字化。

第四是分享基因。去年在全联接大会上华为就提出要打造哥斯达黎加式的生态，在生态圈中，华为只取1%。合作伙伴的产品可以与华为一起走向全球172个国家的市场，一起实现商业成功。

此外，郭平花了不少的篇幅讲述华为拥抱数字化转型故事，在他看来，传统企业更面临着“主动变革”和“被动转变”的选择。他呼吁企业需要主动拥抱数字化变革，时不我待！

“鸡蛋从里面打破就是生命，从外面打破恐怕就成了煎蛋。”郭平说。



