新华三集团总裁于英涛：推动数字化转型的新IT力量

到2020年，全球数字化转型相关的行业增加值将达到18万亿美元，在全球有46%的企业将促进数字业务发展作为未来一年内的首要业务优先级，而在中国，这个比例数值是69%。因此，无论从全球范围还是从国内市场来看，数字化转型已经势不可挡。

数字化转型已成必然，但仍需推波助澜

在数字经济发展大潮中，数字化转型已经成为当前各行各业普遍关注与发展的方向。从国家倡导的“加强IT基础设施建设”，“推动互联网和实体经济深度融合”与“加快传统产业数字化和智能化”等政策指导层面，到全面互联和云化的全新行业形态，再到我们日常的数字化生活体验，数字化转型在改善民生、发展经济与优化治理等领域，正在起到越来越重要的作用。

新华三集团总裁兼首席执行官 于英涛

到2020年，全球数字化转型相关的行业增加值将达到18万亿美元，在全球有46%的企业将促进数字业务发展作为未来一年内的首要业务优先级，而在中国，这个比例数值是69%。因此，无论从全球范围还是从国内市场来看，数字化转型已经势不可挡。

虽然在中国市场的数字经济总量已经在GDP中占比超过30%（数据来自工信部信通院《中国数字经济发展白皮书（2017）》），但是我们认为，中国产业和企业的数字化转型进程仍需要进一步提速。我们也从有关研究中发现，中国的数字化转型实际上在面临着重大发展机遇的同时，依然也面对着很大的挑战。有85%的中国企业处于数字化转型探索阶段，60%的中国企业数字化转型受阻于IT技术设施不足，这就需要在推动数字化转型的技术、标准、商业模式、生态等方面，不断提升能力和加快发展。

担当数字化转型助推者需要两大核心能力

面对这样的挑战，需要有领先的IT企业担当助推者，用其最完整的数字化转型技术和解决方案，帮助产业中各领域的企业加快数字化转型的发展步伐。

那么，IT企业怎样才能成功肩负起数字化转型助推者的使命？其中的关键有两点：首先是必须具备数字化技术的前沿洞察与研发能力，能够预见、引领数字化转型策略、技术与应用的发展方向，让企业少走弯路，并实现数字化转型的高效产出；另一方面，就是必须拥有对用户所在行业数字化转型的需求洞察与实践能力，能为用户提供解决其挑战和满足其核心需求的基础架构、产品与解决方案，帮助用户达成其数字化转型的最终目标。

这两种洞察与能力，恰恰是新华三所具备且一直努力保持的优势。新华三以“应用驱动，云领未来”为新IT核心战略，强调自主创新，并不断增强研发投入，在IT基础架构、创新平台、场景化解决方案以及咨询和服务等方面，均站在了产业的最前端，并且在云计算、大数据、物联网以及5G和人工智能等领域不断迈出坚实的脚步。

同时，我们长期深入服务中国百行百业，在不断推动产业信息化进程中，积累了非常丰富的最佳实践。我们将继续致力于用新IT的技术创新与开发优势，来加速各行业的数字化转型进程，为其赋予强大动能。

需求变革催生市场新格局

那么，具体到针对不断加速的数字化转型需求，应该提供怎样的产品与解决方案，才能在未来给予用户更多变革的“动能”？就这一点而言，还是需要围绕用户的需求变化趋势来考虑。

在数字化转型过程中，用户提出的需求必然更为复杂、多变甚至充满严峻挑战，这无疑给IT厂商带来了许多新的难题和巨大压力。在这样的发展前提下，我们认为，未来两三年内中国的IT市场将可能面临重新洗牌，陷入同质化产品竞争的IT企业将被淘汰。

要在未来IT市场继续保持优势，企业就需要打造全新的IT基础架构，在开放、融合、软件定义、场景化和智能这五大方向上保持领先：首先是要支持开源、开放的生态链，并实现计算、存储、网络、安全一体化的融合，具备灵活配置资源的软件定义能力，能够根据特定应用场景全面优化资源，以及在感知与适配应用、自动部署和管理方面实现智能化水平。

今天，我们发布了下一代计算与存储五大系列、近40款新品，所有的这些技术创新与突破，都是为了使IT基础架构更高效、更敏捷、更安全的支撑数字化转型需求。

凭借面向未来的IT基础架构，和“应用驱动，云领未来”的新IT核心策略，我们有信心继续引领全新的IT发展方向，实现既定的IT业务发展目标，并开启IT市场的全新格局。新华三也将伴随着数字化转型大潮，乘风扬帆，继续领航。