在HUAWEI CONNECT 2017上，看华为云驱动数字经济新增长

今年HC 2017的主题是“Grow with Cloud云领未来”，华为认为数字经济发展到今天已经进入了一个全新的阶段，已经从过去的存量式增长开始进入到了增量式增长的阶段，在全面连接、全云连接、全智能连接的基础上，激发城市与行业增长的新形态、新方式、新路径。

数字经济起源于上世纪90年代，随着互联网建设普及和深入，数字经济的内涵在逐步扩大。1999年美国学者尼尔?莱恩指出数字经济并不仅是电子商务等信息技术产业，应当包括由数字化技术融合而引起的传统产业经济变革。2001年，英国学者保罗?米勒等指出数字经济代表与前三次工业革命一样深刻改变世界的技术革命。

赛迪顾问指出，2008年至今，“数字经济”已经成为竞争高地，其内涵不断丰富，主体从消费互联网延伸到产业互联网，并随着产业的跨界融合，迎来了裂变式的发展阶段。而进入2017年，随着云计算产业的全面成熟，“数字经济”迎来新的增长阶段。华为全球联接指数（GCI）2017报告表明，全球大部分国家都在通过加大ICT基础设施的投资与使能应用，加速数字化转型，推动经济增长。

每年的HUAWEI CONNECT大会是华为公司最大的品牌旗舰活动，是华为公司面向全球和整个产业链生态的公司级展示活动。今年HC 2017的主题是“Grow with Cloud云领未来”，华为认为数字经济发展到今天已经进入了一个全新的阶段，已经从过去的存量式增长开始进入到了增量式增长的阶段，在全面连接、全云连接、全智能连接的基础上，激发城市与行业增长的新形态、新方式、新路径。

新方式驱动新增长

随着智能社会加速到来，云成为企业数字化转型的必然选择。IDC云服务研究副总裁Chris Morris曾在今年8月3日华为主办的“如果未来可以预见——华为云中国行”系列活动上海站上表示：“云计算正进入Cloud 2.0时代，客户需求催生混合云环境、边缘计算、AI、物联网等技术快速发展，应用于云计算，使得云服务实现跨越，未来一切都将通过云交付。”

新技术驱动新增长，华为首先以自己为实验田，“吃自己的狗粮”。华为作为高科技制造企业，成功将AI应用于自身：从第一个阶段“制造上云”，即单纯实现办公管理信息化，到第二个阶段“制造云”，实现研发生产营销上云，走向第三个阶段“智造云”，把AI 大数据与行业结合供应链利用AI技术打通了供货、物流、仓储、报关、运输、签售。

华为实现了自身的智慧化物流转型：通过应用AI，华为实现智能装箱，根据物品特征如大小、形状、 重量、承重等多个参数提供最佳装箱方案，而且还能做到集装箱3D仿真可视，集装箱利用率提升6%；报关环节，将AI应用于海关遵从度分析，根据历史数据和汇率变化等，发现海关数据异常提前预警，实现报关一次通过，减少企业的货物积压风险；在仓储环节，应用AI实现智能仓储，例如设计最佳货物摆放分类、优化提货路径和仓储空间，将华为的仓储运作效率提升10%。其中，通过对于发货节点的优化，节省了搬箱的成本，每年节省成本就达到数千万。

如今，华为正在基于自身和行业实践，为用户提供丰富的行业算法和一站式机器学习服务，基于云计算，让AI能力与现有业务系统敏捷结合。同时，华为会把AI的基本能力开放出来，让各行各业的合作伙伴能够把AI与自身行业应用结合，兼容业内主流深度学习的平台和算法，与业内通用平台进行对接，还可以二次定制开发，集成第三方应用。

华为云为数字经济新增长，打造了可信AI、开放AI和全球化AI。因为可信、开放、全球服务就是华为云的三大核心优势：通过全球网络安全与用户隐私委员会，华为打造了全面的企业级安全治理体系，以确保数据管理的合规性；在开放性方面，华为云平台基于OpenStack架构进行开发，对于用户来说可以更好地保护投资；在全球化服务能力上，华为在170个国家和地区拥有线下支撑团队，构建起了全球服务网络，为用户提供日不落的在线服务。

正在全面加速的数字化转型

凭借服务企业20多年的经验、领先的技术和全球化线下服务能力，华为云致力于帮助政府、金融、制造、公共安全、运营商、能源、医疗等重点行业客户加速数字型转型。

上港集团港口箱货移动查询平台“港航纵横”正在使用华为云，加速港口的数字化转型。“港航纵横”是上港集团推出的港口箱货移动查询平台，涵盖上海全港及长江沿线17家大中型码头数据。有了“港航纵横”，就不用时刻盯着箱货状态，而是会自动推送消息。港行纵横部署于华为云之上，业务上线周期只要18天，而且初期投入小，按需灵活扩容，能够随时满足业务发展需求，安全可靠、简便易用。

“全国12315互联网平台”是全国范围内消费者维权诉求的网上提交、诉求受理、诉求处理、诉求反馈、跟踪督办、用户管理、统计分析、消费警示和消费引导的平台。通过采用华为公有云，“全国12315互联网平台”实现了21万/分钟的瞬间波峰、亿级消费者访问数以及3周业务上线。

华为和德国电信合作“开放电信公有云”为欧洲核子研究组织(CERN)等十家顶尖科研机构打造全球最大规模科学云，支持全球超过500所高校、8,000名科学家协同工作。德电公有云提供处于业内领先水平的高性能计算（实例）能力，充分满足CERN等科研机构云端计算的要求，帮助CERN将上线周期从90天降低到15天，采购成本下降30%，总体运维成本减少67%。

基于华为开放的云平台，保证了飞利浦中国和飞利浦总部之间的无缝的数据连接，华为本地支持团队提供了快速部署的本地支持，确保飞利浦业务的快速开展。华为公有云+驻地云解决方案有助于飞利浦在全国范围快速部署医疗健康业务。

华为软件开发云集成了前沿的DevOps模式，为大连理工在课程设计上注入了新方向和思路，帮助大连理工优化教学模式，改进人才培养模式，让学生学习到业界最新的方法、理念、工具，提升了学生的工场实践能力，就业和创业成功率大幅提高，教学开展效率显着提升。

这么多的数字化转型项目为什么会选择华为云？负责实施“港航纵横”项目的上海国际港务集团海勃物流软件公司信息部副总经理沈斌的话，代表了广大用户的心声：“华为云提供丰富的云产品解决方案，充分满足业务应用；提供高质量的云服务，不断完善、优化用户体验；提供卓越的服务，不仅提供线上VIP一对一服务，及时响应询问，而且配备专门的线下服务团队，提供面对面的服务。”

华为云与合作伙伴“同舟共济”

2017年3月，华为正式宣布成立Cloud BU。华为轮值CEO徐直军表示，华为从2017年起要与合作伙伴一起面向未来，强力推公有云。截至2017年6月底，华为共发布了10大类共65个云服务。华为拥有遍布全球170多个国家和地区的本地支撑团队；云服务合作伙伴群体超过12000家。华为已经服务于中国、欧洲、北美、拉美、南太等全球多个区域的众多企业。

华为认为，推动数字经济的新增长，一定要依靠整个云生态的力量。华为坚持开放、合作、共赢，通过产业联盟、商业联盟、开发者平台和开源社区，成为云产业生态的积极贡献者。而每个参与生态建设的组织或企业，都应该有自己独特的价值。华为轮值CEO徐直军强调：“我们期望能够拥有少数核心合作伙伴，与华为云共同成长，基于共赢的利益分享机制，一起面向未来。华为云与传统渠道思维不一样，我们需要更加简单、更加专注的合作伙伴一起面向未来，这就是‘同舟共济’”。

2017年7月17日，华为与中软国际在深圳签署战略合作协议，中软国际成为华为云首家“同舟共济”合作伙伴，双方将基于华为云，在软件开发云、行业解决方案、云服务等领域深入合作，共拓公有云市场、实现客户数字化转型。8月2日，“猪八戒网”成为华为云的第二个“同舟共济”合作伙伴。猪八戒网将基于华为云为千万中小微企业提供更好的服务，共同助力中小微企业全生命周期服务。

与中软国际合作，华为云解决了在云2.0时代，大中型企业上云的新挑战：迫切需要创新差异化的云服务，针对企业既有应用的便捷迁移服务，对新建应用快速灵活的开发，以及整套的解决方案咨询、设计、验证、实施等全流程服务。而与猪八戒网的合作，华为云的一站式、套餐化服务，则解决了中小微企业面临竞争与创新双重压力，对信息基础设施的效率、成本、安全性、实施周期等要求，利用公有云平台实现业务与营收的双增长。

随着更多专注于独特客户价值的合作伙伴与华为一起同舟共济，云领未来的数字经济将不再遥远。云化、数字化、智能化不是概念炒作，而是能够实实在在解决客户的问题，给客户带来业务增长的引擎。华为将与合作伙伴一起，提供全栈式解决方案，全面支持客户走向一个数字化的大未来。

在HC 2017上，华为云将为全球开发者带来新的企业级AI、创新公有云解决方案、创新华为智能云平台、混合云解决方案、软件开发云2.0版本等重磅技术、产品和解决方案，还将分享华为云BU在过去几年积累的技术、与合作伙伴联合打造的解决方案以及成功实践，进一步向业界宣示华为云的战略决心。