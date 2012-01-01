广电网络千兆接入新时代-华为D-CCAP解决方案

近年，高清/4K/VR视频内容风起云涌，用户对视频画质和互动游戏的实时性要求越来越高。面对高质量视频和实时性带来的大带宽、低时延网络要求，如何升级现有网络已经迫在眉睫，接入网建设中光进铜退是整个网络的趋势。

近年，高清/4K/VR视频内容风起云涌，用户对视频画质和互动游戏的实时性要求越来越高。面对高质量视频和实时性带来的大带宽、低时延网络要求，如何升级现有网络已经迫在眉睫，接入网建设中光进铜退是整个网络的趋势，但是由于很多城区已经进行了同轴线缆的建设，如若再采用光纤入户方式，实现双向网络覆盖，施工成本和难度将会急剧增加。所以如何在现有同轴线缆上挖掘潜力，实现大带宽、低时延的网络要求至关重要。华为D-CCAP解决方案应运而生，持续为广电运营商提供大宽带高速接入能力，帮助运营商满足用户不断增长的带宽和业务体验需求。

一、华为D-CCAP方案完全兼容现网同轴网络，实现广电双向网络的快速覆盖。

华为基于C-DOCSISI标准的D-CCAP方案优势明显，兼容现网OSS系统和终端CM，网络改造周期短，缩短了业务上线时间。该方案相对于传统CMTS方案可以节省50%机房空间和能耗、节省80%主干光纤资源，实现光纤网络100%数字化。其中新一代智能OLT平台，采用NP架构，支持MPLS VPN功能，支持3层转发，不需要额外增加三层交换机，可以使用OLT 1:1替换CMTS，节约成本和减少网络故障点，并且具备多业务接入能力，为政府与企业开通了虚拟专线与数据专线业务，大幅提高网络设备利用率。单台CMC设备最大支持1000个DOCSIS3.0宽带用户同时在线，其覆盖能力相比当前业界方案提升了4倍；内置EQAM，节省了机房IPQAM投资，减少了频谱的消耗，更是大幅降低了网络建设投入，哈尔滨龙江元申广电全网都采用了EQAM为用户推送视频服务。

一、华为D-CCAP方案提供PNM和手机APP智能运维，简化运维

华为D-CCAP方案提供统一网管系统U2000，功能丰富，图形界面化；聚合管理功能使CMC进站免配置，简化安装和维护流程，提升CMC部署效率；华为独家PNM主动运维功能通过收集网络和终端CM的指标、对同轴网络和CMC进行统计分析，对CMC进行健康检查，提前预警，可以有效的减少客户的投诉；华为手机APP运维功能，可以替代昂贵的专用仪表，通过APP查询CMC和小C的状态信息，减少工程师进站次数，实现远程故障定位。U2000网管系统帮助广电运营商解决了业务运维的困扰。

二、华为D-CCAP方案面向未来，实现千兆接入能力。

华为积极参与国际DOCSIS和国内C-DOCSIS标准制定，已经成功开研发出业界首台25Gbps Full Duplex DOCSIS demo样机，在SCTE（美国有线电视工程师协会）上成功演示，获得业界好评。华为在D-CCAP解决方案上持续投入，全球6大研究所，300+名顶级研发工程师在技术上不断实现创新。DOCSIS3.1采用先进的OFDM技术，4K QAM高阶调制方式，单产品单频点具备2G下行带宽能力，最大可提供10Gbps下行带宽能力，完全可以媲美FTTH方案，使已部署的同轴网络焕发出旺盛的生命活力，在丹麦TDC和新西兰VDF等主流运营商已经规模商用，成功打造了全球领先的DOCSIS3.1超宽同轴网络。

综上所述，D-CCAP方案已经在国内外得到广泛部署，其中规模商用部署39个，商用实验局15个，已经是广电运营商网络建设的一个首选方案。华为作为全球领先的通信设备供应商，致力于推动广电网络的融合创新，推动产业持续健康发展，助力广电网络宽带进入千兆接入新时代。