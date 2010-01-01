300人大教室，两台无线AP，锐捷金牌Wi-Fi成就金牌厨柜好网络

金牌厨柜的李工程师向来访者介绍公司的培训部门——“金牌大学”教室的无线需求。“在培训教室高密度、大负荷的无线网络需求下，曾经用过的几个公司的无线设备都不太理想，直到最终锐捷网络帮我们解决了问题……”

“3楼是我们‘金牌大学’的大培训室，平时桌椅座位总共是144个，但是根据培训需要，人数可能会不断扩充，最多的一次曾经公司200多人都在这个教室里参加培训。由于一场培训通常有4~5天，其中一半以上时间需要用笔记本联网进行设计练习，而学员的其他移动设备如手机等，也要联网。”

金牌厨柜的李工程师向来访者介绍公司的培训部门——“金牌大学”教室的无线需求。“在培训教室高密度、大负荷的无线网络需求下，曾经用过的几个公司的无线设备都不太理想，直到最终锐捷网络帮我们解决了问题……”

谁来为网络“镀金”？

厦门金牌厨柜是厨柜行业的高端品牌，今年5月12日在上海证券交易所主板上市，一直专注于为消费者提供高品质整体厨柜,销售网络覆盖全国各省、直辖市和自治区，公司连续5年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。

在信息时代的今天，优秀人才是推动企业发展的宝贵财富。在厨柜行业，现代消费者的个性化定制趋势日益明显，需要大量的设计师来保持企业的竞争力，而“金牌大学”正是因此而创立，成为金牌整体厨柜优秀设计师的孵化地。

“金牌大学”被寄予厚望，培训教室的使用频度也非常密集。但在实际应用场景中，“金牌大学”培训教室的无线网络却经常面临问题：

首先，受训的设计师和学员全部需要带笔记本上课，无线接入密度非常高，传统的AP难以承载；其次，由于内网不限速，而设计所用的服务器都在内网，学院终端的设计软件和资源极耗带宽，并发带宽要求非常高，几乎达到设备极限；最后，大家使用的笔记本电脑品牌型号不一，体验均衡和终端兼容性也存在很大问题。

在测试过几家无线设备厂商的产品，“金牌大学”相关工作人员把目光定格在了锐捷网络，决定一探“无线全场景实力派”的究竟。

无线实力派用“金牌”铸 “金牌”

在充分了解客户的需求之后，锐捷网络深入一线培训场景，经过反复推敲，最终为“金牌大学”制定了完善的Wi-Fi解决方案。

每个大培训室放置2台锐捷5系列AP，每个小培训室使用1台5系列AP。在方案实施中，将设备升级到先锋办公版本，默认开启无线“高密度三剑客”：Pre-ax、CorrectLink、Airreorder三项业界领先的Wi-Fi技术。

其中，Pre-ax用来提升高并发吞吐，CorrectLink用来保证接入体验，Airreorder用来保障业务均衡和终端均衡。三大技术相互协同，首先保证培训室的设备终端优先接入到较近且空闲的AP，并且保障网络具备强抗干扰能力，可以高并发地进行数据传输，与此同时，还可以为并发的多终端进行业务均衡，使得不仅整体网络速度快，而且每个使用者都有最佳的应用体验。

负责运维的工程师在使用后由衷感叹：“选用新的无线解决方案后，再也没有出现此前的问题，高并发能力无线网络，让整个应用体验有了巨大提升。”

金牌厨柜CIO张九兵先生表示，锐捷网络的无线方案以零故障率支撑了多场设计师培训，大大提升了企业日常办公效率，相关的服务和支持工作也令人满意。希望未来通过进一步合作，让“金牌”无线网络为企业的未来竞争发展赢得更多“金牌”！