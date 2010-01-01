软通动力成为华为云“同舟共济合作伙伴” 合力推进政府和企业上云

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至顶网网络频道 08月28日 综合消息：华为宣布，今天，中国领先的创新型技术服务商软通动力信息技术（集团）有限公司（以下简称：软通动力）成为华为云“同舟共济合作伙伴”。双方将基于华为云，在解决方案打造、人才培养、应用迁移和运营等方面深入合作，合力推进政府和企业上云，加速其数字化进程。
从左至右：华为企业BG中国区副总裁杨文池、华为轮值CEO徐直军、软通动力董事长兼首席执行官刘天文，软通动力副董事长兼首席营销官冯嵱
当前，政府和企业上云的需求激增，一方面，他们迫切需要更契合行业特点、创新的云服务，涵盖咨询、设计、验证、实施、迁移、应用开发、安全等上云的各个领域；另一方面，公有云技术专业人才更是他们向云转型的关键。
华为云提供全栈式云基础设施解决方案、芯片级安全保障，并构建了技术、应用、咨询、服务、培训等完整的公有云生态体系，不断聚焦客户业务场景持续创新。软通动力具备端到端“软件+服务”综合业务能力和纵深服务优势，在政府、金融、制造、地产、能源等领域耕耘多年，积累了深厚的技术实力、行业经验和生态资源。
双方强强联合，优势互补，将基于华为云展开深入合作：
华为强力投入公有云，在2017年3月成立了Cloud BU，致力于提供世界一流的公有云服务，发扬“开放、可信、全球服务”三大核心优势，联接企业现在与未来，树立云服务新标杆。截至目前，华为云已发布十大类65款云服务，已经服务于中国、欧洲、北美、拉美、南太等全球多个区域的众多政府和企业客户。
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