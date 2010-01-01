共建云上生态 2017“华为云解决方案优选赛”正式启动

近日，由华为中国合作伙伴大学主办，华为Cloud BU协办的2017“华为云解决方案优选赛”开始报名。

至顶网网络频道 08月28日 综合消息：近日，由华为中国合作伙伴大学主办，华为Cloud BU协办的2017“华为云解决方案优选赛”开始报名。该赛事是2017“ΣCO-Discovery华为生态伙伴精英赛”的一部分，旨在为有意与华为云合作的广大伙伴提供一个平台，充分展示云上解决方案的商业价值、技术领先性和创新性。赛事体现了华为倡导“全面云化”的战略，以及秉承开放心态、与伙伴共建生态，使能行业数字化转型的决心。

通过赛事，华为希望与伙伴共建云上生态，帮助伙伴实现商业成功。除奖品外，获奖者将能得到华为的技术支持、营销支持和销售支持。如：获得华为云体验券和市场拓展基金、在华为全国的ICT巡展中展示联合解决方案，得到华为云的客户资源共享和销售线索推送等。

赛事包括初赛、复赛和决赛三个阶段。8月28日至9月23日，大赛面向社会公开招募报名；初赛和复赛在9月进行，专家评审团将基于商业前景、方案竞争力、技术创新性等多个维度选拔优秀作品；10月举行决赛，晋级选手将现场决出一/二/三等奖共6名，并在“华为生态伙伴精英赛颁奖盛典”上进行颁奖。

参赛者可通过华为生态伙伴精英赛官网（http://enterprise.huawei.com/topic/eco-discovery-2017/match.html）了解报名详情，基于模板提交参赛作品，并向公共邮箱HWCPU@huawei.com发送邮件进行报名。通过此网站也可浏览大赛日程、奖项设置、评选规则，并随时关注赛事最新进展。

作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，华为持续专注于为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务。华为云具备“可信、开放、全球线下服务能力”三大核心优势，致力于提供世界一流的公有云服务，联接企业的现在与未来。在“全面云化”的背景下，华为希望与更多合作伙伴进行联合创新。

关于ΣCO-Discovery华为生态伙伴精英赛

源于2013年的华为合作伙伴大比武，该赛事在2016年发展为华为“匠心杯”伙伴精英邀请赛。2017年的生态伙伴精英赛包括个人赛和团队赛两大赛道。其中，个人赛包括解决方案、服务、商务三个分赛项；团队赛道为新增赛制，包括“云解决方案优选赛”、“联合解决方案推广赛”、“云迁移大赛”三项子赛事：