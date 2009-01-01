华为助力肯尼亚Safaricom快速部署FTTH网络，大幅缩短投资回报周期

华为宣布与肯尼亚Safaricom联合部署FTTH网络，通过华为端到端的FTTH解决方案，Safaricom将能快速部署FTTH网络，高效开拓其家庭宽带新业务。

华为宣布与肯尼亚Safaricom联合部署FTTH网络，通过华为端到端的FTTH解决方案，Safaricom将能快速部署FTTH网络，高效开拓其家庭宽带新业务。

肯尼亚的经济稳步发展，然而固定宽带渗透率低于1%，无法满足家庭和企业用户对网络的需求。Safaricom计划进军家庭宽带市场，但面临用户分散、网络建设成本高、建设初期业务开通少收入低等多项挑战，亟需对应的解决方案。

Safaricom首先按照价值建网的理念，应用大数据选定优先发展的区域以符合用户需求，而后通过华为的端到端FTTH解决方案，实现高效建网与高效运营。

高效建网方面，通过基础设施协同与工程创新，充分利用既有城域光缆，优先使用架空布线，同时协同固定宽带ODN (光分配网络)与移动回传网络，将Mini OLT (小型化光线路终端)和无线基站共柜部署，实现快速布放和集中入户，大幅度降低建网成本。

高效运营方面，通过轻量级放号系统缩短系统集成时间，部署时间从18个月缩短至3个月，并利用装维营一体化的手机APP支持社区直销，实现现场业务开通与验收，将业务开通时间由两周优化到48小时以内，促进用户实装率提升一倍。

Safaricom技术总监Thibaud Rerolle表示：“华为端到端的FTTH解决方案让我们实现高效宽带业务发展。未来我们将会积极开拓固定宽带新业务的发展空间。”

华为接入网产品线总裁王正安表示：“新兴市场国家对FTTH网络服务需求强烈，如何缩短投资回报周期是项重大的挑战。华为通过提供精准投资、高效建网、快速业务发放和高效运维等端到端FTTH解决方案，帮助运营商有效降低投资回报周期，实现商业成功。”

宽带网络是智能社会的基石。作为全球领先的超宽带解决方案提供商，华为长期致力于为运营商提供面向未来的创新解决方案，持续引领超宽带产业的发展，至今已为全球5亿家庭用户提供超宽带接入服务。未来，华为将继续携手全球运营商、产业上下游合作伙伴共同推动超宽带产业的可持续发展，共建更美好的全联接世界。