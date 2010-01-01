宁波电信将携手华为打造MEC智能工厂网络建设项目

宁波电信携手华为正式宣布，将为镇海炼化打造MEC（多接入边缘计算）智能工厂网络建设项目，此举表明华为MEC@CloudEdge解决方案已具备规模商用交付能力。

中国电信宁波分公司（简称宁波电信）携手华为正式宣布，将为镇海炼化打造MEC（多接入边缘计算）智能工厂网络建设项目，此举表明华为MEC@CloudEdge解决方案已具备规模商用交付能力。

镇海炼化是中国石油化工股份有限公司直属的特大型控股子公司和骨干企业。此次与宁波电信合作智能工厂建设项目是其企业信息化发展的重要内容。

宁波电信携手华为在充分利用现网无线资源的基础上，采用MEC@CloudEdge解决方案，通过网络流量的本地分流及流量的计费和管控，实现网络的本地管理和本地运营，从而满足园区内视频监控、移动办公、现场数据采集传输等业务的高实时性、高带宽诉求。

项目建成后企业专网注册用户可按企业定制需求访问不同网络，在兼顾企业专网和公网业务的同时，实现基于园区范围的网络隔离。

宁波电信总经理曾卫民表示：“华为提供的领先的MEC@CloudEdge解决方案，在镇海炼化项目中依托现有的无线网络资源，增强了网络在超低时延、超高带宽业务上的处理能力，同时满足本地业务流量的管理和运营需求。宁波电信将同华为一起将镇海炼化项目打造成MEC产业示范网络。”

华为分组核心网产品线副总裁戴继盛表示：“智能工厂作为MEC的主要应用场景，通过构建在边缘网络上的业务容器，可满足更多的本地业务要求，增强网络能力。MEC是5G网络的使能技术之一，华为希望与产业伙伴一起继续努力，共同推动MEC产业的蓬勃发展。”

华为MEC@CloudEdge解决方案基于CloudNative（云原生）架构，具备业务敏捷上线、资源高效利用、系统健壮可靠和网络弹性伸缩等特点。在实现网络流量本地管理及运营的同时，还可作为在边缘网络构建的业务容器，灵活集成第三方应用，开放管道能力，助力运营商拓展更多商业场景。

截至目前，华为已同包括中国电信、中国移动、沃达丰在内的多家运营商展开在MEC领域的创新合作和实践，并已携手北京移动在北京南站成功建成基于MEC技术的智慧场馆产业试点。

同时，华为积极投身MEC技术标准的制定和产业联盟的建设，并在2016年9月德国慕尼黑举行的MEC大会上，荣获“最佳边缘计算技术奖”。

未来，华为将携手更多业内合作伙伴，推动整个移动边缘计算产业的成熟，孵化更多的产业落地和业务创新。