在主题为“4.5G持续演进，迈向5G之路”的联合发布会上，华为和柬埔寨移动运营商Smart Axiata共同宣布，将在柬埔寨全国范围部署首个4.5G网络。

在主题为“4.5G持续演进，迈向5G之路”的联合发布会上，华为和柬埔寨移动运营商Smart Axiata共同宣布，将在柬埔寨全国范围部署首个4.5G网络。

4.5G移动通信技术的演进让广大用户能享受10倍于4G网络的上网速率。随着4.5G网络的推出，数百万柬埔寨用户将以更轻松、更快捷的方式畅享移动视频和数字娱乐内容。得益于4.5G技术的引入，Smart Axiata能在不久的将来为家庭和行业客户提供新业务，如无线家庭宽带（WTTx）、高清视频、物联网（IoT）等，这些都将有利于以推动其业务收入的增长。

柬埔寨邮电部部长H.E. Tram IvTek、华为全球无线网络Marketing总裁胡康燕博士、华为柬埔寨CEO李雄伟及其他管理高层出席了发布仪式。

华为全球无线网络Marketing总裁胡康燕博士强调，“我们很高兴与Smart Axiata一起，通过加速移动宽带的发展，共同为柬埔寨建设更美好的全连接世界。随着个性化和多元化服务的需求不断增长，新兴市场为电信运营商带来了巨大的新机遇。华为公司通过推动新兴市场的可持续发展，帮助运营商抓住这个历史机遇”。

华为与Smart Axiata携手发布柬埔寨首个4.5G网络

华为致力于帮助运营商实现商业成功，通过深入研究运营商的业务流程，界定其结构化问题，最大限度地提高客户投资回报率。同时应用创新的产品和解决方案，华为与运营商合作进行网络的高效部署和维护，助力新兴市场的持续增长，丰富人们的沟通和生活。