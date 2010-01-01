慧领先机 工业重器寄云NeuSeer工业互联网平台发布

8月25日，“慧领先机——寄云NeuSeer工业互联网平台发布会”在国家会议中心隆重举行，标志着中国工业互联网行业在工业大数据分析、工业人工智能和工业应用开发领域的平台建设实现了巨大的突破。

8月25日，“慧领先机——寄云NeuSeer工业互联网平台发布会”在国家会议中心隆重举行，标志着中国工业互联网行业在工业大数据分析、工业人工智能和工业应用开发领域的平台建设实现了巨大的突破。寄云科技创始人兼CEO时培昕博士表示，寄云NeuSeer平台所解决的问题是当下以及未来工业领域最核心的问题。相比同类产品，寄云NeuSeer平台在工业数据采集、工业数据存储和查询、工业应用开发和部署等方面具有无可比拟的优势，在工业大数据分析和工业人工智能方面更是拥有适合中国工业环境的独家算法和模型库。

寄云科技创始人兼CEO 时培昕 演讲

打造工业互联网平台决胜未来

全球知名分析机构Gartner的全球分析总监刘轶出席并就工业互联网平台未来趋势进行分享。Gartner预测到2020年IOT产品和相关服务将带来超过300亿美金的市场增长。刘轶认为历史的演进过程经过了机械化、电气化、自动化后，如今正处于数字化的关键点，连接是工业互联网的实质，在工业互联网建设过程中，建议重点关注标准、开放、组件化、应用场景、安全等方面。

寄云科技创始人CEO时培昕博士指出，计算机的智慧正在以指数量级速度追赶人类，工业互联网的充分利用让机器更加智能，通过人与机器的协同，不断采集设备、系统等各个方面的数据，有效利用人工智能算法、模型等，机器智能可以为人类提供更加及时的预测性决策依据，人再将决策下发至机器控制系统，实现了物理空间和虚拟空间的有效衔接，实现OT和IT的高效融合。

工业互联网也因此成为全球生产力变革的关键基础，其新的理念和技术创新，将大力推动人类生产力再一次飞跃。全球的制造业巨头早已意识到了工业互联网的重要性，纷纷推出工业互联网平台，并大肆进军中国市场，希望再次利用技术和生态的优势掌控国内的工业。寄云NeuSeer平台是完全自主可控的平台，具备强大的工业物联网、工业大数据、工业云平台和人工智能的优势，是迄今国内唯一可以同国外互联网平台直接竞争的平台，将打破国外巨头垄断的局面，帮助国内的工业企业摆脱对国外垄断企业的依赖，快速走向中国制造2025。

三年一剑磨砺工业重器

据时培昕博士介绍，工业复杂性、行业性、封闭性等方面的严重阻碍给工业互联网平台构建带来了很大挑战。寄云NeuSeer平台综合了云计算、大数据、物联网和人工智能等领域的先进技术和寄云多年的行业经验，平台的每个层面的产品、组件都经历了严苛的研发、实施和应用全流程考验打磨，且已经过多家世界500强客户的充分验证，可谓是寄云科技三年一剑、砥砺奋进、精心打磨的工业重器。

寄云NeuSeer平台由NeuSeer Edge工业物联网网关、NeuSeer Stack应用开发与工业大数据分析平台、NeuSeer Apps工业互联网应用等部分构成，提供围绕工业数据采集、存储、查询、分析和展现能力的快速开发和应用平台，极大的降低了不同工业应用和数据分析的门槛和成本。

作为“端到云到应用”的平台级产品，寄云NeuSeer平台扩展和适应能力只受限于想象力，设备运维、产线优化、经营分析、远程服务等应用场景都可以通过各个模块、算法、模型的组合来快速实现。目前，寄云科技基于NeuSeer平台已经为航天军工、电力能源、智能制造、轨道交通、医疗、教育、智慧城市等各个行业和领域的多个世界500强客户提供了专业服务。

寄云NeuSeer平台的发布及在各领域的成功应用，给工业互联网行业带来了重要的引领与启示作用。此次发布会，不但有太极、上海城建、中电数据等典型客户现场分享寄云NeuSeer平台带来的成果和优势，还展示了包括工程、交通、电力、能源、航空等多个领域的实际应用案例。寄云NeuSeer平台带来了工业互联网平台构建和落地方面引领与指导意义。

开放特性打造NeuSeer工业生态

正如Gartner全球分析总监刘轶所说，开放是工业互联网成功的关键。开放是寄云NeuSeer平台的设计初衷，寄云科技CEO时培昕博士介绍说，工业企业用户、工业应用开发者、工业模型提供者、标准化服务的提供者都可以在寄云NeuSeer平台上找到需要的内容和服务，同时寄云NeuSeer平台还具有知识分享的机制，合作伙伴可以快速将自己开发的模型、算法和服务发布到NeuSeer平台，供其他客户使用，而平台提供的快速集成能力，能够加快工业企业和服务提供商之间的专业协作。

工业互联网是一个庞大的体系，给工业企业带来了极大的挑战，且中国工业现状复杂，不同的工业行业和各个环节均有巨大差异，产业的升级需要更多的合作伙伴共同推进。在此次发布会上，寄云科技同太极、华为、中电数据、荣之联、爱数、立子科技、大数聚、智核等多家合作伙伴共同启动了慧领先机合作伙伴计划，也希望更多合作伙伴加入，共同推进产业升级，实现中国制造2025！

寄云NeuSeer工业互联网平台已经在产品、技术、理念、模式、应用等多个方面占据了领先地位。作为可伸缩、模块化、灵活的而且是在不断成长的工业互联网平台，寄云NeuSeer平台将为更多的工业企业服务，用实际行动促进两化融合、推动中国制造2025等战略的发展。