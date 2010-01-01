危机时刻，我们需要多少个“冷锋”？

成功“登顶”的《战狼2》，火爆的动作画面，令人热血沸腾的故事题材成为时下最热门的话题。电影中的冷锋凭借着一己之力，在沦陷区，带领同胞在危机时刻成功脱离险境。

成功“登顶”的《战狼2》，火爆的动作画面，令人热血沸腾的故事题材成为时下最热门的话题。电影中的冷锋凭借着一己之力，在沦陷区，带领同胞在危机时刻成功脱离险境。

其实， 2011年中国解放军首次赴利比亚执行撤侨任务时，当时情况危急、困难重重，时任徐州舰舰长的王宏民接受媒体采访时表示：“这是一项突发任务，指挥员对地中海的相关情况不是很清楚，比如利比亚局势恶化到何种程度，的黎波里港口安全形势如何，附近海域是否有恐怖分子，有多少中方人员需撤离等。”

我们生活的城市或许没有这种惊心动魄的战争危机，但是各种自然灾害或人为事故还是会经常不期而至。例如2011年的日本地震引发的海啸、2015年发生在中国天津港口的危化品的集装箱大爆炸、今年夏天肆虐大江南北的洪水等等。在对这些突发事件进行应急管理时，是否能全面了解灾害事件的实时状况？具体影响到怎样的程度？有多少群众需要救援？救援力量和应急物资够不够？

这些问题仅仅是危机时刻所面临问题的冰山一角，紧急态势下，时间就是生命，如何让每一秒钟发挥最大价值的，是政府应急管理部门永无止境的探索之路。政府部门也在积极思考如何用新ICT技术，如物联网、大数据、融合指挥等，从应急管理的全流程角度来设置完整的应急管理体系。为此，华为与应急部门、国内外领先合作伙伴联合研发，研发出覆盖国家-省-市多级、支持预防准备、监测预警、处置救援以及恢复总结四阶段的应急管理解决方案。以平战结合为理念，实现跨部门的高效协同。

应急管理解决方案架构

在预防准备阶段，利用应急云平台，实现城市各类风险隐患、危险源、应急物资、救援资源的共享，并在同一张GIS地图上进行可视化的操作和管理。GIS平台与华为集成通信平台（ICP）结合，可快速构建出应急预案的实战化场景，如火灾、洪水、大型交通事故等等场景的智能预案。结合三维模型和虚拟现实技术，使预案的模拟演练更逼真，使人如临其境，演练效果更好。演练的结果可闭环指导对预案的修订，以及对救援物资的部署进行更科学化的指导，从而答复提升预防准备能力。

到监测预警阶段，华为强大的IoT和通信能力可以大显身手。当把华的IoT芯片植入各种合作伙伴的传感设备，便可以实现5-10年的不间断监测。例如传感设备把山体或大坝的感应信息通过IoT网络及时传回预警中心，通过HPC、实时大数据平台高速计算判断出山体或大坝的异常后，经过决策经由统一的多渠道预警信息发布平台，第一时间发送给可能涉及到的政府部门或居民。灾害发生前的预警，哪怕只提前几十秒，也能有效的挽救更多的生命！

应急管理到了处置救援阶段会迎来最复杂和难度最高的阶段，危机与灾害一旦发生，高效的处置救援极其关键。新ICT技术可以为决策者提供强大的支撑能力。华为的可视化融合指挥平台，指挥官可以通过现场监控画面、应急指挥车监控画面或eLTE宽带集群回传的画面等等，可以实时、全面的看到现场各个角落的态势情况，并启动最合适的对应方案。指挥过程中，指挥中心利用集成通信平台可以实现对跨部门、跨终端的统一调度（比如eLTE宽带集群、窄带集群、手机、电话等）和信息分享。同时，在各个部门制定行动方案时，通过统一的标绘系统以及融合的视频会商，确保各个部门能够步调一致，高效协作。

处置救援行动结束后，我们将每一步的文字、语音、视频信息都进行存档，利用大数据分析平台对各种的灾害损失以及救援物资进行匹配，保证灾后救援、恢复重建的有序、合理、高效的进行。同时对相关记录的分析、总结，形成历史案例库，对应急预案进行进一步修订完善，以提升未来救援行动的效率。

我们有幸生活在一个以和平与发展为主题的时代，但同时也是一个充满挑战的时代。在危机与灾害面前，需要英雄，也需要一个平战结合、融合智能的应急管理体系，通过新ICT技术触摸数字世界的脉动，让“冷锋”们在合适的时间出现在合适的地点，和民众一起守卫物理世界的幸福与平安。

为了与业界共同探讨如何通过数字化实现新增长，第二届HUAWEI CONNECT（全联接大会）将于2017年9月5-7日在上海召开。本届大会将以“Grow with the Cloud”为主题，旨在与来自全球的ICT产业商界领袖、合作伙伴、商业智囊一道，共同探索数字化转型之路。

欲了解HUAWEI CONNECT 2017更多详情，请参阅大会官网: http://www.huawei.com/huaweiconnect2017